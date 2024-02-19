Türkiye'nin yumuşak gücü: TABİİ

TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformu TABİİ, 2024 yılı içerisinde Güney Asya ülkelerine yönelik Urduca ve diğer ülkeler için İspanyolca ve İngilizce dillerinde yayınlar yapma hazırlığında. Yakın zamanda bir Türkiye markası olan TABİİ dünya nüfusunun önemli bir kısmında izlenme imkanına kavuşacak.

İnternetin yaygınlaşması ve akıllı cihazların kullanımının artmasıyla birlikte, dijital platformların önemi ve etkisi de katlanarak artmaktadır. Oluşan yeni pazarla müşteriye daha geniş bir ürün yelpazesi sunan bu platformlar büyük bir yayın hacmine sahip olduklarından, içerik üreticileri için de kayda değer fırsat sunmaktadır. Türkiye'de ise küresel çapta faaliyet gösteren mecraların yanında yerli teknolojiler de artık pazardaki yerini almaya başlamışlardır.



Yazılımı ve teknik alt yapısı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan yerli ve milli dijital yayın platformu TABİİ, "Bizi birleştiren nedir?" sloganıyla 2023 yılı mayıs ayında yayın hayatına başladı. TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformu olarak faaliyet gösteren kanal, kısa süre içinde yaklaşık 3 milyon aboneye ulaştı. Henüz bir yılını doldurmayan dijital mecraya bu derece yoğun rağbet kalitenin de açık bir göstergesi durumunda.

AİLE DOSTU BİR PLATFORM



Amerika'dan sonra dünyaya en fazla dizi ihraç eden ülke konumundaki Türkiye'nin bu noktada çıtayı daha ileri seviyelere taşıma olasılığı oldukça yüksek görünmektedir. Hali hazırda TRT dizileri 50'ye yakın dil seçeneğiyle 100'den fazla ülkeye ihraç edilmiştir. Bu da yumuşak güç/diplomasinin (soft power) sac ayaklarından biridir.

30'dan fazla orijinal ve 20 bin saate yakın içeriğiyle TABİİ, evrensel hikayeleri ve ailenin her üyesine hitap etmesi amacı ile aile dostu bir platform olarak ön plana çıkmaktadır.

Dijital yayıncılık teknolojisi bir başka yönüyle karşılıklı iletişime geçişi sağlamış ve etkileşim oranını yükseltmiştir. Böylece geleneksel yayın yöntemleri dijital platformlara taşınmış ve izleyicilere daha fazla seçenek sunmuştur. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi platformların olduğu dijital dünyaya TABİİ de özgün ve zengin kimliği ile dahil olmuştur.

BİRİNCİ ELDEN DOĞRU BİLGİ



2023 yılı son çeyreğinde bazı ülkelerde test yayını başlatılmış, 2024 yılı içinde de yapılacak tanıtım kampanyaları ve yurt dışı lansmanları ile bu sayının çok daha fazla artacağı ön görülüyor. TRT öz kaynakları ile kurulmuş olan TABİİ Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dillerinde izlenebilecek. Uluslararası pazara girişte Orta Doğu ülkeleri -Arapça dil seçeneğiyle- ilk hedef olarak planlanmaktadır. Yine 2024 yılı içerisinde Güney Asya ülkelerine yönelik Urduca ve diğer ülkeler için İspanyolca ve İngilizce dillerinde de yayınlar yapılmasına yönelik çalışmaların olduğu bilinmektedir. Nihayetinde bir Türkiye markası olan TABİİ dünya nüfusunun önemli bir kısmında izlenme imkanına kavuşacak. Platformun ülkeye katacağı faydayı sadece ekonomik açıdan değerlendirmek şüphesiz eksik olacaktır. TRT kanalları aracılığı ile Türkiye hakkındaki yanıltıcı haberlerin de önüne geçilecektir.

Tarihi gerçekliklere dayanan benzersiz hikayeler doğrultusunda çekilen dizi ve belgeseller ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Diriliş Ertuğrul'un Güney Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya hatta Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada meydana getirdiği etki ortadadır. TABİİ içeriğinde de bu tarz etki oluşturacak yapımlar bulunmaktadır. Misal olarak; aksiyon ve havacılık türünde yer alan "HÜR" ile Türk havacılığının isimsiz kahramanlarını anlatılırken, zaman ve mekânı aşan hikayesiyle "RUMİ" ile Moğolların Erzurum'u kuşattığı dönemde (1242) Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin yaşantısı ve Selçuklu devletinin değişim süreci dünyaya aktarılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Mahsusa: Trablusgarb" dizisi, vaktiyle sınırlı kaynaklarla elde edilen tarihi başarıları gözler önüne sermektedir. Platform da bu tarz 20'den fazla benzersiz hikâye yer almaktadır. Bu iç zenginliğin küresel boyutta yayılması Türkiye'nin tanıtımına tahayyül edilenin ötesinde fayda sunacağı aşikardır. Öte taraftan ABD'de şehit edilen iki Türk diplomatın hikayesini ekrana taşıyan "1973: Biltmore Oteli Cinayeti" ile Ermeni terör örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemler tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyu bilgilendirilmektedir. (27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir 78 yaşındaki Amerikan uyruklu Ermeni asıllı Gürgen Yanıkyan tarafından şehit edildi. 1973-1985 yılları arasında 31'i diplomat ve aile mensubu olmak üzere toplam 58 Türk vatandaşı Ermeni terör örgütlerinin düzenlediği saldırılarda şehit olmuştur.) Sırp kuşatmasının ardından ülkesinin sınırlarını korumaya çalışan merhum Aliya İzzetbegoviç ile uzlaşmak istemeyen Sırp lider Miloseviç'in ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bir araya gelmesini ve süreçte yaşananları konu alan "Dayton" dizisi Avrupa'nın göbeğinde gerçekleştirilen soykırıma bir kez daha ışık tutuyor.

SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİ



Her geçen yıl katlanarak artan talepler ile devasa bir pazara dönüşen dijital yayın teknolojisinde Türkiye de ağırlığını koymaktadır. Bu doğrultuda dizi, film, belgesel ve programlarıyla abonelerine geniş yelpazede yayıncılık hizmeti sunan TABİİ yapılacak yatırımlarla dünya liginde hak ettiği yeri kısa sürede alacaktır. Sadece ülke tanıtımı değil, dezenformasyon faaliyetlerinin önüne geçme ve mazlum coğrafyaların sesini tüm dünyaya duyurma adına TABİİ dijital yayın platformunun, rakiplerinden bir adım önde olması beklenendir. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın, platforma dair içerikleri üretirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye bu coğrafyanın, bu medeniyetin hancısıdır." ifadesini şiar edindiklerini belirtmesi asıl amacı da ortaya koyuveriyor. Profesör Sobacı sadece ulusal değil küresel bağlamda da sessiz çoğunluğun sesi olma misyonunun üstlenildiğini ifade etmektedir:

"Üretilen her kavram, evrensel değerler setinin içine atılıp herkese kabul ettirilemez. Az olanın çok gibi gösterilmesi, uçların normalleştirilme çabası, insanlığın geleceği için bir tehdit. Ayrıca, dünya üzerinde temsil edilmeyen milyarlarca insan var. Tabii, görmezden gelinen bu insanlar için de bir görünür olma, var olma hikayesine dönüşecek inşallah."

Milli ve manevi değerlerimize ters olan dijital yayın platformlarının içerik dayatmasına ya da "Gece Yarısı Ekspresi" stratejisiyle Türkiye hakkında oluşturulan kara propagandalara karşı yeni bir "cephe" olarak ortaya çıkan TABİİ'nin yolu açık olsun.

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