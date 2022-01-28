Ukrayna-Rusya: Bu savaşa kim engel olur?

Ukrayna'ya Obama'nın belli bir noktadan sonra "hız kes" demesine rağmen ilgisini kaybetmeyen Biden şimdi ne yapacak? Daha önemlisi bu savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kim durduracak? Türkiye Karadeniz'e kıyısı en uzun olan ülke ve diğer ikisinin Kerç Boğazı'nda sürekli yaşadığı gerilimin tüm Karadeniz'e yayılmaması için de çabalıyor. Olası bir savaş, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ı da olumsuz etkileyeceği gibi, Montrö Anlaşması nedeniyle boğazlardan ABD gemilerinin geçişi gibi daha büyük meselelere ve Türkiye'nin vermesi gereken büyük kararlara kapı açabilir.

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın (ICAPP) Medya Forumu Başkan Yardımcısı ve Konuşmacı olarak katıldığım 10. Genel Kurulu Kasım 2018'de, United Russia partisinin ev sahipliğinde Moskova'da düzenlenmişti. Dört günlük toplantı boyunca, Rus siyasetçi, diplomat ve askeri yetkililerle konuşurken en çok merak ettiğim konular, bir Türk dış politika yazarı olarak elbette Suriye ve düşük yoğunluklu savaş hali süren Ukrayna'ydı.

Moskova'daki kapanış yemeğinde yanımda oturan Rus General'in uzun sohbetimizin sonuna doğru söylediği bir şey, bu yazıya başlarken aklıma geliverdi. "Siz Ukrayna Rusça'da ne demek biliyor musunuz?" Peçetenin üzerine Latin harfleriyle "Ucrania, Ukraine, Ukrania , Ocraine ve Kiril alfabesiyle ülkenin ismini yazarak, şöyle demişti: Ukrayna'nın Rusça 'da anlamı 'sınır', 'serhat ili' demek..."

'Yani Ukrayna diye bir ülke yok!'

Otele döndüğümde araştırdım. Farklı tezler olsa da yaygın teori gerçekten Ukrayna kelimesinin anlamı Slav dilinde bir ülkenin sınırı, başka ülkelerle sınır bölgesi olduğuydu. Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular... Hepsi soylarının Vareg prensi Rurik'in kurduğu Rurik Hanedanı'nın altındaki Kiev Dukalığına dayandığını söylerler. Herhalde kelimenin de geçmişi de o döneme denk geliyor. Yine de generalin, herhalde önündeki boşalmış şişenin de verdiği rahatlıkla, konuşmasını "Yani Ukrayna diye bir ülke yok!" demesinden ürkmüştüm. Ama sonra Wikileaks sızıntılarında 4 Nisan 2008'deki NATO-Rusya Konseyi Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımazlıktan gelerek 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, özellikle Rusya topraklarından alınarak kurulan "yapay bir oluşum" olduğunu söylediğini hatırladım.

Küçük Ruslar

Geçişken bir tarihleri olsa da Rusların, Ukraynalılara "Küçük Ruslar", Belaruslulara "Beyaz Ruslar" demesini, onların da buna pek karşı gelmemesini hep garipsemişimdir. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bile Rusya'nın Karadeniz'deki filosundan doğalgaz anlaşmazlıklarına birçok gerginlik yaşamalarına rağmen, Ukraynalılar "Küçük Rus" tabirine ses çıkarmadılar; ta ki 2014 yılında Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in devrilmesiyle sonlanan "Euromaidan protestoları" veya "Onur Devrimi" diye tabir edilen Kiev olaylarına dek... Hatta ondan sonra bile... Huyumdur; bir ülkeyi tanımak için ona sadece başkentinden bakmamalısın," derim. 2015 yazında Ukrayna'nın güneyini ve doğusunu dolaşırken, Donetsk'te, Luhansk'ta ve Odessa'da Ruslar için "Bize her zaman zor günümüzde sahip çıkan büyük kardeşlerimiz" diyen birçok Ukraynalıyla tanışmıştım. Ukrayna'nın etnik azınlıkları arasında en genişini Ruslar oluşturuyor. 2006 yılı istatistiklerine göre bile, Kiev'de bile nüfusun yüzde 13'ten fazlası Rus asıllı iken, Donetsk bölgesinde (Donetsk Oblast'ı) yüzde 53'ten, Odessa bölgesinde yüzde 51'den, Luhansk'ta yüzde 71'den fazla Rus asıllı Ukrayna vatandaşı olduğu söyleniyordu. Yüzde 58,5'la Kırım bölgesini, yüzde 72 Rus'la Sivastopol'ü saymıyorum bile. Çünkü, Stalin döneminde Orta Asya'ya sürgün edilen, kalanı Komünist rejimin Ruslaştırma politikasına maruz kalan Kırım Tatarları yıllardır kendi topraklarında azınlık...

Bu nedenle Rusya'nın 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü kolayca ilhak etmesine şaşırmadığım gibi, "Küçük Yeşil Adamlar" diye nam salan, Rusya'ya katılmak isteyen Kremlin destekli milis sayısının o kadar çok olması da benim için sürpriz değildi. 2008'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Moskova'yı Kırım'daki Ukrayna vatandaşlarına Rus pasaportu vermekle suçlayarak Rusya'nın "yurtdışındaki Rus vatandaşlarını korumak adına askeri müdahale" politikasına dikkat çekmişti. Ayrıca Putin'in bahsi geçen 2008 zirvesinde, "nüfusunun yüzde 17'si Rus asıllı olan Ukrayna'nın Kırım Otonom Bölgesi'nin yüzde 90'ının etnik Rus olduğunu" ve NATO'nun eski Doğu Bloku ülkelerini askeri ittifaka katarak genişleme politikasından rahatsız olduklarını söyleyerek "Ukrayna'daki etnik Rusları korumakla yükümlü olduklarını" dediğini unutmayalım.

Yani, Rusya'nın Kırım'ı işgalini Türk atasözüyle özetlersek, "Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi". Peki 2008'den altı yıl sonra Kırım'ı ilhak eden Rusya, bugün 2014'ün üzerine sekiz yıl geçmişken etnik Ukrayna'nın Rusların yoğun olduğu güney ve doğudaki topraklarını da ilhak eder mi?

Faydadan çok zararları var

Doğrusu 2008'de ve 2014'te "çok konuşup az iş yapan" ABD'nin, Washington'ın peşine takılan NATO üyelerinin bir kez daha faydadan çok zarar vereceğini düşünmeden edemiyorum. 2008'de Rusya'nın Ukrayna'ya "sahte bayrak operasyonu" düzenleyeceğini söyleyen Obama yönetimi, 2014'te Batı destekli Kiev eylemlerinin arkasında durmuş ama Kırım ilhak edildiğinde hiçbir şey yapmamıştı.

Aslında Ukrayna'nın problemi hep ekonomiydi. IMF Ukrayna'nın 2008'de standby anlaşması başvurusunu onaylamış ama 2009'da ödemeleri dondurmuştu. 2013'ün sonunda Ukrayna Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması imzalayacakken IMF'nin Ukrayna'ya dayattığı kurtarma paketi çok ağır şartlar içerdiği için Cumhurbaşkanı Yanukovych bir anda anlaşmadan vazgeçmiş, Ukrayna'nın en büyük ikinci ticari partneri olan Rusya'nın devasa büyüklükteki ekonomik destek önerisini kabul ederek imzalamıştı. İşte Kiev'deki sözde "devrim" de hemen ardından patladı. Yanukovych'in AB anlaşmasından vazgeçmesi nedeniyle, Ukrayna'da Pora! "It's time!" adını taşıyan bir gençlik hareketi, sokak hareketleri, alaycı sloganları, yoğun sosyal medya kullanımıyla çoğunun sahte olduğu sonra doğrulanan Batı medyası haberleriyle, "barışçıl protesto" dedikleri eylemleri başlattı; sonunda 18'i polis 130'dan fazla kişi öldü. Euromaidan'da başlayan Kiev olayları, Mısır'da darbeyle sonuçlanan Kahire'de 2013 yazında Temerrüd (Başkaldır) adıyla bir gençlik hareketinin Tahrir Meydanı'nda planladıkları ve ülkenin demokratik seçimle gelmiş ilk Cumhurbaşkanı'nı deviren, aynı dönemde Türkiye'yi kasıp kavuran, bir çevre eylemiymiş gibi başlayıp Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme hareketine dönen Taksim Meydanı'ndaki Gezi olaylarından da farksızdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her üç olayın da arkasında, finansmanı bazı Körfez ülkeleri ve Avrupalı bazı fonlardan karşılanmış olsa da dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi ile Obama yanlısı Batılı enstitüler ve medyanın olduğunu söylerken haklıydı. Mısır'da kurulan Abdelfettah Sisi rejiminin ülkeyi sürüklediği karanlığa terk edilmesinin, Ukrayna'da kurulan geçici hükümetin boş vaatlerle bir kez daha kandırılarak topraklarını işgal eden Rusya'yla baş başa bırakılmasının Türkiye'de 2013 itibarıyla yaşatılmaya çalışılanlarla benzerliği gözümüzden kaçmıyordu. Mursi yönetimi demokrasi yanlısıydı. Ukrayna Avrupa ülkesi ve AB'nin komşusuydu. Türkiye ise, daha da ötesi bir NATO ülkesi ve ABD'nin askeri müttefikiydi. Yine de kurgu tıpatıp aynıydı. Acaba Yanukovych de haksız iftiralara uğramış masum biri miydi? İlk seçildiğinde Batı'dan destek de görmüştü. Bilemiyoruz ama her üç ülkede de denenenin "demokrasi mühendisliği" olmadığından eminiz.

'Demokrasi mühendisliği' mi?

2019 ABD seçimlerinde yeniden gündeme gelen ve bugünlerde ABD'nin sözde hasmı Çin'deki komünist rejime bağlı büyük bir firmayla ortaklık yaptığı konuşulan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, 2014'te Ukrayna'da bir gaz şirketinin yönetim kuruluna gelerek aylık 50 bin dolar, totalde milyonlar kazandığını unutmayalım. ABD Başkanı Joe Biden o dönemde başkan yardımcısıydı ve Kiev'i normalden fazla ziyaret etmiş, yeni Kiev hükümetiyle defalarca konuşmuştu. İlginçtir, Biden 2017'de yazdığı anılarında, Ukrayna'nın çocukluk hayali olan dünyayı değiştirmek adına karşısına çıkan şans olduğunu yazmıştı.

Biden ailesinin Ukrayna'yla "duygusal" bağı olduğu muhakkak. ABD ile 2013 yılında Suriye'de değişen politika farklıları ile başlayıp aynı yıl yaşanan Gezi olaylarına verilen destekle devam eden, Washington'ın Suriye'de DEAŞ'e karşı mücadelede desteklenen PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ve 2016'da Türkiye'de darbe kalkışmasında bulunan FETÖ'ye arka çıkmasıyla iyice bozulan ilişkileri Türkiye'nin NATO üyeleriyle de ilişkilerini etkiledi. Ukrayna'daki ve Mısır'daki sivil protesto görünümlü olayların makro jeopolitik değişimler, eğer bizde de aynısı olsaydı bugün bölgede daha korkunç bir tablonun oluşacağını gösteriyor.

2013'ten beri Batı medyasında "Türkiye NATO'dan çıkmalı" şeklinde uzun analizlere konu olan Türkiye, bu jeopolitik oyunu bozarak kendi politikasını izlemeye başladığından beri, aralarında uzun süredir savaş tamtamları çalan Ukrayna ve Rusya'yla bir denge politikası yürütmeyi başardı. Bu yüzden savaş tamtamları ne zaman çalsa, gözler Washington ve Moskova'dan sonra Türkiye'ye çevirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2010'da Yanukovych'le serbest ticaret bölgesi kurulmasına konusunda anlaşmıştı. 2013'teki Gezi ve Euromaidan olayları sonrasında Ukrayna'nın geçici kukla yönetimi bu anlaşmayı askıya aldı. 2014'ten beri Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine karşı olduğunu söyleyen Türkiye, kukla yönetimin ardından seçilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko döneminde ilişkileri tekrar geliştirmeye başladı. Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesi sonrası Ukrayna'yla daha da güçlenen bağlar, 2016'nın Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin "dostları artırma, düşmanları azaltma" politikasına dayalı olarak Moskova'yla donan ilişkileri tekrar başlatmasından etkilenmedi. Rusya'yla ticari ilişkilerin artırarak ticari bir partnerlik kuran Türkiye, Ukrayna'nın mevcut Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky döneminde vitesi artırdı. 2020'deki 3,6 milyar dolarlık yatırımıyla bugün Türkiye Ukrayna'nın en büyük yabancı yatırımcısı oldu. Askerî açıdan da farklı değil; Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ortak programından ABD tarafından tek taraflı olarak çıkarılmasına sebep olan Rus S-400 hava savunma sistemi alımına dair Ankara-Moskova anlaşması, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran görüşmelerini, Erdoğan ile Putin arasındaki Soçi anlaşmaları takip etti. Öte yandan Türkiye, Rusya ile kendi toprakları üzerinde çatışan Ukrayna'yla 2019'da imzaladığı Bayraktar SİHA'larının satışına yönelik 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladı; ayrıca Rusya'ya karşı savunmasız kalma endişesiyle AB ve NATO ile masaya oturmaya çalışan ama her defasında kendini masanın üstünde bulan Ukrayna'nın kendini koruyabilme çabalarıyla paralel olarak daha aktif bir partnerlik için Ukrayna'da ortak eğitim ve bakım merkezi kurma konusunda anlaştı. Kiev ve Ankara şimdi korvet gemilerinin, askeri uçakların ve türbin motorlarının ortak üretimi içini birlikte kafa yoruyor.

Türk SİHA'ları ve Türk Akımı

Öte yandan, Kiev'in yanında olduğu söyleyen Batılı ülkelerin Türkiye'nin Ukrayna'yla yaptığı silah anlaşmalarından rahatsız olduğu söyleniyor. İyi peki de Ukrayna kendisini Rusya'ya karşı silahı olmadan nasıl koruyacak? Ukrayna'nın Rusya'yla çıkacak ciddi sorunlarda arada kalarak en büyük riske maruz kalacak ülke olduğunu bile bile, ABD NATO'ya dayattığı füze kalkanı projesine 2008-2010'da Polonya ve Romanya'yı dahil etmişken füze kalkanının radar üssü Kürecik'te bulunuyor ve Türkiye NATO'nun doğu sınırını korumayı sürdürüyor. Ayrıca Türkiye geçen yıl Polonya'yla SİHA satış anlaşması imzalayarak ilk defa bir NATO partnerine yıldızı giderek parlayan insansız hava araçlarından satarken, Washington da Türkiye'nin silah pazarında yer almaya başlamasından rahatsız oluyor olmalı ki, Biden geçenlerde Türkiye'nin SİHA programının takibe alınmasını istedi. Doğal gaz konusuna gelirsek...Yanukovych'in devrilmesinden sonra, Ukrayna'ya giden gazı keserek hem Ukrayna'yı doğalgazsız bırakan Rusya enerji konusunda kendine bağımlı olan Avrupa ülkeleri üzerindeki tehdidini artırdı. Bu boşluğu Asya'dan Avrupa'ya uzanan enerji boruhatlarıyla Türkiye doldurdu. Rus doğalgazına alternatif sağlamasına rağmen, Rusya'yla rakip olmayı seçmeyerek akıllıca oynayan Türkiye, aynı zamanda 2014'te Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni durum nedeniyle iptal olan Güney Akım'ın yerini dolduracak şekilde, Moskova ile "Türk Akımı" anlaşmasını imzaladı. Türk akımı, Türkiye ile 2013'te Gezi olaylarıyla birlikte gerilemeye başlayan Avrupa ülkeleri arasındaki Nabucco anlaşmasının aynı yıl Batı'nın sırtını çevirmesiyle sona ermesinin ardından, Erdoğan'ın yaptığı adeta şapkadan tavşan çıkarırcasına bir hamleydi. Nabucco, Moskova'nın karşı olduğu Rus doğal gazına rakip bir projeydi; Türk Akımı ile Rusya ve Türkiye partner olmuştu. Bugün itibarıyla İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Mısır arasındaki "East-Med" projesi ile Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz taşıyan hatlara alternatif aranıyor olsa da, bunun çok zor olduğu biliniyor.

Krizi kim çözebilir?

Türkiye Karadeniz'e kıyısı en uzun olan ülke ve diğer ikisinin Kerç Boğazı'nda sürekli yaşadığı gerilimin tüm Karadeniz'e yayılmaması için de çabalıyor. Olası bir savaş, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ı da olumsuz etkileyeceği gibi, Montrö Anlaşması nedeniyle boğazlardan ABD gemilerinin geçişi gibi daha büyük meselelere ve Türkiye'nin vermesi gereken büyük kararlara kapı açabilir.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki liderle de görüşecek olması haberinin yayılmasının ardından Batı'da çıkan yorumları okuyunca neredeyse Rusya'yla Ukrayna birleşmiş, Türkiye'ye meydan okuyor sanırsınız. Lakin Ukrayna'nın Rusya Ortodoks Kilisesi'nden ayrılarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni kurma kararı gibi çok büyük ve tarihi bir mesele dahil olmak üzere her tansiyon yükselişinde aynı cümlelerin kurulduğunu hatırda tutmak lazım. 2016'da İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefailik" yani bağımsızlık kazandırmasına ilişkin olarak "tomos" adlı kararname İstanbul Rum Patriği tarafından imzalandığında da bunun siyasi yansıması olarak Rusya'nın Türkiye'ye büyük bir fatura çıkaracağı söylenmişti. Ama öyle olmadı. Umalım ve dileyelim ki bunların hepsi yanlış okumalar olsun, bir arzunun dile getirilmesi olmasın. Peki yukarıda dediğimiz gibi Ukrayna'ya Obama'nın belli bir noktadan sonra "hız kes" demesine rağmen ilgisini kaybetmeyen Biden şimdi ne yapacak? Daha önemlisi bu savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kim durduracak?

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