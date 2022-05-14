Uykusuzluğun ilacı filbahri çiçeği

Filbahri çiçeği kronik uykusuzluk ve baş ağrısı sorunları olan kişiler için tavsiye edilmektedir. Strese bağlı olarak ortaya çıkan depresyon ve farklı psikolojik sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

Filbahri çiçeğinin bilimsel adı Philadelphus'dur. Hydrangeaceae familyasına aittir ve bir ile dört metre yüksekliğinde değişebilen bir süs çalısıdır. Doğu Avrupa'dan Himalayalara, Doğu Asya'ya ve Kuzey ve Orta Amerika'ya kadar çiçeği görmeniz mümkündür. Çok çabuk büyüyen bir bitkidir, bu nedenle ekilmesi gereken yerler geniş alanlar ya da bahçeler olmalıdır. Yeşil ve oval yaprakları vardır. Çiçekleri de beyaz veya krem renklidir ayrıca filbahrinin oldukça bol çiçeği vardır. Bu çiçeğin çiçeklerinin narin görüntüsüne aldanmayın çünkü oldukça dayanıklı bir bitkidir. Filbahri çiçeği yasemin çiçeği ile oldukça benzer bir çiçektir ve hatta diğer adı 'yalancı yasemin'dir. Ayrıca ağızlık çalısı ve limon çiçeği olarak da isimlerini duyabilirsiniz.

Posof'ta yetişiyor

Filbahri çiçeği (Philadelphus coronarius), ortancagiller (Hydrangeaceae ) familyasından, kışın yapraklarını döken, çalı formlu bir bitkidir. Yurdumuz için egzotik bir bitkidir. Çiçekleri hoş kokulu olduğu için eskiden beri park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Güney Avrupa ve Kafkasya'da doğal olarak yetişir. Filbahri çiçeği kış aylarında yapraklarını döken ve beyaz çiçekleri bulunan bir bitkidir. Bütün dünyada philadelphus cinsinin 70 kadar türü vardır. Bunlardan philadelphus caucasicus Ardahan/Posof'ta doğal olarak yetişir.

Filbahri, ılıman iklimlerde yetişir, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bir bir bitkidir. Güneşli yerleri ve geçirimli, nemli, humusça zengin toprakları tercih eder. Yazın düzenli sulanma ister. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde, park ve bahçelerde peyzaj bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Güzel kokulu olduğu için sabun ve parfüm yapımında kullanılır. Ayrıca odunundan ağızlık yapılır.

Yalancı yasemin

Filbahri, çiçeklenme döneminden sonra derin bir şekilde budanır. Geç budandığında tomurcukları zarar gördüğü için çiçek açamaz. Yetiştirilmesi kolaydır, fazla bakım istemez. Çelikle, kökten ayırmayla ve tohumdan üretilir. Adı eskiden 'filbahar' dır, zamanla 'filbahri' denmeye başlanmıştır. Filadelfus, fulbahri de denir. Yılda bir kez mayıs ve haziran aylarında, salkım halinde, beyaz renkli ve güzel kokulu çiçek açar.

Dedikoducu çiçek hikayesi

Halk arasında filbahri hakkında bir hikaye anlatılır: "Çok eskiden bir bahçe varmış. Bu bahçede, papatyasından tutun da, gülüne, karanfiline kadar bütün çiçekler varmış. Çiçekler gün boyu etrafa mis gibi kokular saçar, renkleriyle herkesi büyülermiş. Çiçekler yalnız çevrelerini mutlu etmezler, kendi aralarında da iyi geçinir, herkese örnek olurlarmış. Hele düğün çiçekleri o beyaz başlı çiçeklerini sallaya sallaya öyle güzel öyküler anlatırmış ki, böcekler, kelebekler, kuşlar bile onu dinlemeye bayılırlarmış. Bu güzel günler bahçeye yeni bir çiçeğin gelmesiyle biraz bozulmuş. Evin küçük oğlu Bahri yeni çiçeği, diktiği için, bahçedeki öteki çiçekler yeni gelene "Bahri" demeye başlamışlar. Ama bir iki gün sonra bu adın önüne bir ad daha eklemişler, "filbahri" diye çağırmaya başlamışlar yeni çiçeği. Neden mi? Neden olacak yapraklarından dolayı tabii. Önceleri filbahrinin yapraklarının öteki çiçeklerinkinden hiç farkı yokmuş. Ama aradan bir iki gün geçince yaprakları büyümeye başlamış. Çünkü filbahri meraklı mı meraklı bir çiçekmiş. İki çiçek aralarında bir şey mi konuşuyor? Filbahri meraktan çatlıyormuş: "Acaba ne konuşuyorlar? Ah bir duyabilsem" diyor, duyabilmek için de yapraklarını uzattıkça uzatıyormuş. İşte bu yüzden yaprakları kısa bir süre sonra fil kulakları gibi olmuş... Onun bu merakı dedikodu gibi bir kötü huya dönüşmüş sonra. Bahçe sakinleri bu dedikoducu çiçekten bıkıp isyan edince filbahri korkusunda ne yapacağını, nasıl oradan kaçacağını bilememiş. Hemen orasından burasından püsküller çıkararak yanındaki ağaca bu püsküllerle tutuna tutuna tırmanmış." Ya işte böyle... İşte o gün bu gündür filbahri çiçekleri hep duvarlara, ağaçlara tırmanarak büyürler. Öteki çiçeklerin arasında karışmaya korkarlar.

Filbahri çiçeğinin sağlığa faydaları:

-Kronik uykusuzluk sorunları olan kişiler için tavsiye edilmektedir.

-Strese bağlı olarak ortaya çıkan depresyon ve farklı psikolojik sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

-Beyin fonksiyonlarının görevini yerine getirmesinde etkilidir. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve gençlere uzmanlar tarafından önerilmektedir.

-Uçuk gelişen bölgelerde iyileştirici özelliği vardır. Aynı zamanda yaralar üzerinde de iyileştirici özelliği olduğu bilinmektedir.

-Derinin kendini yenilemesine yardımcı olan bir bitkidir. Kaynattıktan sonra saça uyguladığında kepek ve saç dökülmesi gibi sorunlara karşı etkilidir.

-Kronik baş ağrılarının giderilmesinde etkili bir bitkidir. Özellikle migren rahatsızlığı olan kişilere önerilir.

-Uygulandığı bölgede yer alan bakteri ve virüslerin temizlenmesine de yardımcı olur.

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