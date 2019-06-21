Yalan dünyasının konforlu hayatları

9-10 bin vuruşluk bir yazıda, uluslararası bir konsorsiyumun desteklediği CHP adayının seri şekilde söylediği yalanların analizini yapmak imkânsız. Çünkü sadece bu yalanları alt alta dizip yazmaya kalksak yazı biter. Ancak bu yalanları neden söylediğini ve seçmeninde nasıl olup da bir karşılık bulabildiğini ele alıp inceleyebiliriz.

Venezüela’nın ABD destekli Guaido’su gibi, bir anda karşımıza çıkarılan CHP adayı, bugün çoğunu hatırlayamadığımız sayısız yalan söyledi. Bunların kimisi ufak çaplı (“Bana çay getiren adamı sürmüşler”), kimisi de devlet kurumlarını işe karıştıracak kadar (olmayan Sayıştay raporu gibi) iri yarı yalanlardı. Bence bu yalan stratejisini iki başlıkta ele almak mümkün.

Birincisi, adaya tanınırlık sağlamak. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’tan sonra CHP bülteni Sözcü’ye verdiği bir röportajda, bu şahsı aday göstermeye karar verdiklerinde, tanınırlık oranının yüzde 16 olduğunu söylüyordu. Az tanındığı için kendisine karşı önyargılar da azdı. Bu bir avantajdı ama tanınma sorununu çözmeye yetmiyordu. Adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşturup (Canan Hanım’ın kendi sözleriyle) önemli ölçüde tanınmasını sağladılar. Ama hala yetersizdi.

Binali Yıldırım gibi ismi dev projelerle özdeşleşmiş bir adayın karşısına, küçük bir ilçenin, bilinmeyen ismini projelerle çıkaracak halleri yoktu. Bu işe yaramazdı. Gerekli olan adayın sürekli gündemde kalması, sürekli ondan söz edilmesiydi. Yalan bu aşamada devreye girdi. CHP’nin plastik adayı, dozu giderek artan yalanlarını piyasaya sürmeye başladı. Her gün birkaç yalan söyledi. Karşı tarafı sürekli kendi yalanlarını çürütmeye mecbur bıraktı.

Siz bir yalanını çürütmek için, kanıtları arayıp bulup yayınlayana kadar o yenisini söylemiş oluyor, siz de kendinizi bu yeni yalanın kanıtını aramaya sürüklenmiş halde buluyordunuz. Böylece bütün medya, siyasiler, devlet kurumları, köşe yazarları, sosyal medya ve yabancı basın plastik adaydan söz eder oldu. Daha altı ay önce kimsenin tanımadığı bu şahıs, ABD medyasında yazısı yayınlanan bir figür haline geldi. Bizzat rakiplerine kendi reklamını yaptırdı. Bugün Google’a Binali Yıldırım yazınca yaklaşık 50 milyon, bu şahsın adını yazınca 64 milyon sonuç çıkıyor.

Mağduriyet algısı

İkinci amaç ise mağduriyet algısını sürekli güçlendirmek ve gündemde tutmaktı. Kabaca söylersek seçmende “Gördünüz mü, hepsi birden bana saldırıyor” algısı yaratmak istiyordu. Oysa bu ortamı yaratan bizzat kendisiydi. Örneğin, CNN’de katıldığı program sonrası “Beni çeken kameramanları işten attılar. CNN birkaç gün içinde cevap vermezse bu durumu kabul etmiş olur” diyerek CNN’i kurumsal açıklama yapmak zorunda bıraktı. Arada geçen sürede de kamuoyu ilgisi yine onun üzerinde kalmış oldu. Aynı şekilde, Binali Yıldırım’la ortak canlı yayında, sorulan sorulara hiçbir cevap vermeyip yalan söylemekle yetindi. Anadolu Ajansı (AA) ve Sayıştay’la ilgili söylediği iki iri yalan sonrası, her iki kurum da açıklama yapmak zorunda kaldı. Burada CHP kurmayları devreye girip AA ve Sayıştay’ın siyasete müdahil olduklarını sert bir dille seslendirdiler. Sonuç? Plastik aday yine “mağdur”, devlet kurumları da onunla uğraşıyor algısı.

Bir asırdır yalanla yaşıyorlar

Ordu valisine ettiği hakareti bile tersine çevirip bu algıyı sürdürdü. Hatta “Vali bana tuzak kurdu, özür dilesin” pişkinliğine kadar vardırdı. İşin içine annesini de katınca, taraftarları hakareti görmek yerine neden VIP’ten alınmadığına kızdılar. Buna kimi yazarlar da katkı sundu tabii. Mesela “Sarraf’ın eşi Ebru Gündeş’i bile VIP’ten geçirdiniz, onu neden almadınız?” minvalinde, hem mağduriyet algısını güçlendirecek, hem de en alakasız kişilerin ismini ısıtıp piyasaya sürerek eski bazı algıları canlandıracak köşe yazıları yazıldı. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı da doğal olarak devletin valisini, polisini savununca “en üst düzeyden bana saldırı” algısını yaymaya devam etti. Söylediği en kısa ve fıkra gibi olan yalan ise “Ben yalan söylemem” oldu. Peki, bu şahıs jestleriyle, mimikleriyle, yüzünün kızarmazlığıyla, profesyonelce (yani bu işin eğitimini almış olarak) yalan söylüyor da, seçmeni olan kitle bu kadarına nasıl inanıyor?