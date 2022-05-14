Yeni kaos arayışı

Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmaları kendine dert edinen (!) Kemal Kılıçdaroğlu, samimiyse öncelikle yeşil düşmanı belediyelerinden hesap sormaya başlamalı. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı için start verildi. Proje ile havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüştürülecek. İstanbulluları heyecanlandıran proje kapsamında; 132 bin 500 ağacın dikimi gerçekleştirilecek ve alan, aynı anda günde 1 milyon kişiye hizmet verebilecek büyüklükte olacak.

Ülkemiz eski bir senaryo ile yeni bir tezgâhın, yeni bir komplonun, yeni bir toplumsal mühendislik operasyonun ve yeni bir sinsi oyunun ortasına sürüklenmek isteniyor. Muhalefet başarısızlığın dibine vurdukça buradan çıkmak için yalan stratejisi ve sanal korkularla tehlikeli projeler üretiyor. Gönüllerden uzaklaştıkça ve kendi içerisinde kavga derinleştikçe yeni bir kutuplaşma malzemesi devreye sokuyor. Daha mesut, daha muvaffak, daha muzaffer, daha muasır, daha müreffeh yarınlar için çok güçlü adımlar atılırken; iblise piyonluk yapanlar, tehlikeli zihniyetin çırakları, kavgadan ve kutuplaşmadan beslenenler çatışma ortamı gözlüyorlar. Çıkmaz bir sokakta debeleniyorlar.

Sokak çağrıları ile yapılan test yayınlar

Sokaklardan medet umanların başında kayıt dışı aktörler ve CHP var. Ve kışkırtmalardan istifadeyi düşünmekten vazgeçmiyorlar. Seçimler yaklaştıkça Gezi benzeri bir kalkışma talebi içeren sokak çağrıları ile test yayınları yapıyorlar. 2013'te Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın taşınmasını bahane ederek sokakları kışkırtan CHP'liler, Birleşik Haziran Hareketi'nin sözde sekretarya üyesi Canan Kaftancıoğlu önderliğinde bu kez de "ağaç dikilmemesi" için gerilimi tırmandırıyor. CHP'liler, 132 bin 500 ağacın bulunduğu dev bir şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmaları durdurmak için inşaat alanını basıyor. Üstelik 2018 yılında sahip çıktıkları projeye bugün karşı çıkıyorlar.

Türkiye aleyhtarlığı

Akıl tutulması mı? Hayır değil. Aklınız tutulmasın! Amaçları toplumun aklını etkilemek ve mantık süzgecinin kapanmasını sağlayarak güneş tutulmasına neden olarak sokakları karanlığa sokmak... Ağaçlandırma çalışmaları için yola düşen iş makinelerini yol kesip engellemeye çalışmak, eylemler organize etmek, kışkırtıcı açıklamalara imza atmak, tehditlerde bulunmak, yalanlarla sinir harbi yürütmek tam da budur. Çıkmaz karanlık bir sokakta ülkenin geleceğini hedef almak, ülkeyi planlı bir kaos sürecine sokmak... Akıl tutulması değil, karanlık bir akıl ile kirli bir stratejiye sığınmak.. Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesis ve teminini sağlayarak işgal cephesinin ekmeğine yağ sürmek.. Derin kavga, derin ilişki ve irtibatların gün geçtikçe deşifre olmasının paniğiyle Türkiye aleyhtarı karanlık projelerin kuryeliğini yapmak. "Kavala yoksa, biz varız" mesajıyla, kiralık figüranlığa soyunmak.

Dikime neden karşılar?

Biliyorsunuz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı için start verildi. Proje ile havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüştürülecek. İstanbulluları heyecanlandıran proje kapsamında; 132 bin 500 ağacın dikimi gerçekleştirilecek ve aynı anda günde 1 milyon kişiye hizmet verebilecek büyüklükte olacak. Eski havalimanından bir pist millet bahçesine katılacak diğer pist ise acil durumlar için kullanılacak. Buradaki hali hazırdaki peronlar ve binalar da bilim, sanat, fuar merkezine dönüşecek. Sportif alanların yanı sıra Yaşlı Bakım Merkezi de bulunacak. Hiçbir yapı yıkılmayacak, ihya edilecek. Bölge İstanbul'un akciğeri olacak. Bölge ne konut imarına ne ticaret imarına açılmayacak. Millet Bahçesi asla satılmayacak. Yani muhalefetin meselesi yine ağaç değil, yine çevrecilik değil, yukarıda da belirttiğim gibi tek kelimeyle meseleleri yeni bir kaosa zemin hazırlamak.

Devrim niteliğinde bir doğa projesine karşı çıkan CHP'nin doğa düşmanlığı da tescilli. Çok eskiye gitmeye de gerek yok. Hafıza tazelemek gerekiyor. Gelin birlikte bakalım:

CHP'li İBB yönetimi, rahmetli Kadir Topbaş döneminde hayata geçirilen ve 2019 yılında 44 bin 282 metrekareye ulaşan dikey bahçeleri söktü.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'nin tek balık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımının ardından bu sefer de müzenin bulunduğu alandaki ağaçları söktü.

İBB, Kartal'da parkı genişletmek için yeşil ağaçları kesti. Ağaç katliamı sonrası parka 2 aydır tek çivi çakılmayarak atıl durumda bırakıldı.

CHP'li Şişli Belediyesi eski adı Maçka Oteli, yeni adı St. Regis olan binanın önündeki 100 yıllık Çınar ağacını kesti.

İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekipleri, yol çalışması kapsamında ağaçları kesti. CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay, ağaç kesimini "İzinsiz dikildiği için ağaçlar söküldü" sözleriyle savundu.

Karaburun Belediyesi'nin Meclis üyesi Murat Gül, 796 metrekare tarım arazisine, tarımsal amaçlı yapı yapacağını beyan edip, kaçak villa yaptırdı.

İzmir Menemen'de yol çalışmaları bahanesiyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 40'tan fazla zeytin ağacını söktürdü.

CHP'li Bornova Belediyesi, Evka-3 Mahallesi Saraykent mevkisi arkasında kalan yeşil alanda, zeytin ve çam ağaçlarını keserek gayri resmi bir binaya yol yaptı.

CHP'li İBB Yönetimi MS Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşaat çalışmaları esnasında bölgedeki dikili ağaçları söktü.

Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde CHP'li Belediye, Kocabaş çayı kenarındaki kavak, çınar ve meyve ağaçlarını katletti.

Yalova'nın Tonami Meydanı'nda 189 ağaç, CHP'li Yalova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

CHP'li Eskişehir ve Tekirdağ Belediyeleri alışveriş merkezi ve yol genişletme için ağaç kıyımı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun, babası Hasan İmamoğlu, Büyük Çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık'ın Edremit'te satın aldıkları zeytinlikleri imarlı arsa niteliğine dönüştürdüğü ve ağaçları kestikleri ortaya çıktı.

Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesi, Gezi parkı yapacağız diyerek yüzlerce ağacı kesti. 2012'de farklı bir adla başlayan katliam 4 yıl sonra uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadasında Botanik bahçesi olan alandaki ağaçları kestirdi.

Çaycuma ilçesinde CHP'li Belediye Yeni Mahalle Filyos Nehri'nin kenarında bulunan 11 bin 573 metrekare yeşil alanın imara açılması için çalışma başlattı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan ilçesinde 'budama' adı altında 25 yıllık ağaçları kesti.

Muğla Marmaris'te CHP'li Belediye tarım alanı açma iddiasıyla 150 yıllık 100 tane zeytin ağacını katletti.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Fethiye Kayaköy'deki Nostalji Yolu'nda kilometrelerce alanda ağaç kıyımı yaptı.

CHP'li Çanakkale Belediyesi, Ezine İlçesi Çetmi Köyü yakınlarındaki ormanlık alanı yok etti. Belediye iş makineleriyle yüzlerce ağaç köklerinden söküldü.

Türkiye'nin nadide zeytinlik alanlarına ev sahipliği yapan Mudanya'nın arazilerini imara açan 612 adet zeytinliğin vasfını değiştirerek arsaya çeviren, 107 parsele mahkeme kararlarını hiçe sayarak konut izni veren belediye başkanı Hayri Türkyılmaz bütün bunları unutarak "Zeytinime Dokunma" eylemine katıldı.

İzmir Karaburun'da zeytinlik alana inşa edilen ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a ait olan kaçak havuzlu villa skandalı unutulmadı.

CHP'li Didim Belediyesi çevre katliamına imza atarak 150'ye yakın zeytin ağacını kesti.

Karaburun'da bir kaçak villa skandalı daha patlak verdi. İzmir Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Murat Gül'ün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mart 2019'da "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan edilen bölgeye, kendisine ait olduğu bilinen tarım arazisine "tarımsal amaçlı yapı yapacağını" beyan edip kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda bulunan dikey bahçeler, CHP'li İBB görevlileri tarafından söküldü.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Maltepe Aydınevler D-100 Karayolu mevkisindeki dikey bahçeyi söktü.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta hastalandıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 ağacı kesti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işi millet bahçesini yapacak firmaları tehdit etmeye kadar vardırırken, bunlardan haberinin olmadığını düşünemeyiz. Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmaları kendine dert edinen (!) Kemal Kılıçdaroğlu, samimiyse öncelikle yeşil düşmanı belediyelerinden hesap sormaya başlamalı.

@aslandegirmenci