Yenilgi rekortmeni

Attila İlhan'ın söyledikleri bugünümüze de tercüman değil mi: 'Türkiye'de bir hain kontenjanı var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 10'udur. Türk aydını dediğimiz bazı kişiler, aslında Batı'nın manevi ajanıdır. Öyle ki, bu ülkeyi 200 yıldır bu aydınlar batırıyor, halk ise kurtarıyor.'

-Nerelisin?

-Tuncelili. Yok yok. Pardon. Dersimliyim.

-Necisin? Ne iş yaparsın?

-Hesap uzmanıyım, hesaptan iyi anlarım.

-Hayırdır? Neyi hesap ettin?

-SSK'yı!

-Hesap ne çıktı?

-Koca kurumu batırdım.

-Başka ne hesap edersin?

-Seçimi, sandığı...

-Nasıl hesap ettin?

-Yüzde 1 toplam oyu olmayan 4 partiye 39 milletvekili verdim.

-Hesap biraz şaşmış gibi sanki? Eee, karşılığında ne aldın?

-Koca bir masayı ve zorla adaylığı.

-Demokrasi ile aran nasıl peki?

-Selahattin Demirtaş serbest kalacak! Osman Kavala serbest kalacak!

-Eee peki hukuka saygı ne olacak?

-Onu geç. KHK'lılar da serbest kalacak!

-Yani hesabın bu mu?

-CHP'nin oyunu arttıramadığıma göre hesap bunu gösteriyor.

-Demokrasiyi konuşmaya devam edelim o zaman.

-Yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğiz!

-Peki ya Türkiye'nin bütünlüğü, egemenliği?

-!!!???

-Terörle iltisaklı belediyeler?

-Terörle iltisaklı olsalar dahi belediyelere kayyum atamalarını bitireceğiz.

-Yani demokrasi ve hukuk devleti olmayacak diyorsun. Öyle mi?

-Olmasa da olur. Ben bir başa geleyim de.

-Peki ya dış politika?

-Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz.

-Olur mu yahu?

-Doğu Akdeniz'den de çekileceğiz.

-Hoppala!

-Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları tamamen durduracağız. Yoksa Avrupa'ya ne deriz?

-Peki ya Türk Silahlı Kuvvetleri? Savunma sanayindeki gelişmeler?

-'Yurtta sulh, cihanda sulh'

-Bu tamam da, çevremizdeki tehlikeler ne olacak?

-Hiçbir tehlike yok. PYD/YPG zaten bize neden saldırsın?

-Peki ya İHA-SİHA'ların durumu ne olur?

-Vallahi ortağım da söyledi. İHA'lara SİHA'lara dokunacağız.

-KAAN, KIZILELAMA, BORA, TAYFUN, UFUK, IMC ve diğerleri?

-Ne diyeyim. Bu kadar ürüne, bu kadar isme hiç gerek yok!

-Eee, peki ya TEKNOFEST?

-O zaten bir festival. Bizim için tıpkı bira, ot, müzik festivalleri gibi bir şey.

-Demokrasi, hukuk, dış politika, savunma sanayiini biraz konuştuk? Ucundan kıyısından da ekonomi konuşalım mı?

-Bak o en sevdiğim konulardan.

-Nasıl yani?

-Hani hesap uzmanıyım ya. Parayı buldum.

-Ne buldun? Nereden buldun? Ne kadar buldun? Nasıl buldun? Anlatsana.

-Bir iki günde Londra'dan, New York'tan parayı kaptım getirdim.

-Getirdin mi? Ne kadar?

-300 milyar dolar.

-Peki nerede para?

-Yok getirdim derken, getireceğim.

-Ama, bu kadar büyük bir meblağ Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya...gelse de yer yerinden oynar. Nasıl oldu da tek kalemde buldun?

-Ben hesap uzmanıyım!

-Yahu pek de akla yatmıyor, mantığa da sığmıyor, ama...

-Evettttt, yaniiii, hımmm, biraz çok oldu değil mi?

-Eee, hesap uzmanıyım diyordun ya hani.

-Ya acaba bir sıfır fazla mı söyledim? 300 milyar dolar hakikatten fazla oldu sanki. Eee, canım bunu birkaç yılda getireceğim.

-Getirdim, getirdim demiştin ama.

-Ha oldu olacak onu da düzeltelim o zaman. Umarım bulurum da, onu da getireyim. Yeter ki seçileyim.

-Vallahi hesapların bayağı şaşıyor sanki.

-Ben hesap uzmanıyım! Maliye Bakanlığı da yaptım.

-Aaa, Maliye Bakanlığı'mı yaptın? Ne zaman?

-Yaptım canım yaptım. Onu da yaptım. Hepsini yollayacağım!

-Dur yahu, konuyu mu değiştirdin birdenbire? Kimi yolluyorsun? Nereye yolluyorsun?

-Hesap ettim. 13 milyon Suriyeliyi derhal yollayacağım.

-Hesabın yine şaşmasın?

-Yine mi şaştı?

-İçişleri Bakanlığı'nın dikkatli politikaları ve uygulamaları Türkiye'deki Suriyeli sayısının kanıtları ve kayıtlarıyla 3,4 milyon kişi olduğunu gösteriyor.

-Gördün mi bak bunu bildim.

-Eee, sen 13 milyon diyordun ya?

-İşte 3'ünü tutturdum.

-Yapma ama, bu kadar da olmaz ki.

-Ben hesap uzmanıyım.

-Bir de girdiğin seçimler var.

-Ben genel başkan olduğumda hedefimi koymuştum.

-Neydi hedefin?

-İlk seçimde yüzde 40 alamazsam çekilirim.

-Kaç seçime girdin?

-Vallahi artık saymıyorum. 10'u geçti!

-Hangisini kazandın?

-Hiçbirini.

-Peki ya yüzde 40 hedefin ne oldu?

-Hiçbir seçimde tutturamadım.

-Eee, peki nasıl hala partinin başında kalabiliyorsun?

-Çok iyi hesap uzmanıyım. Delegeyi tutunca yetiyor.

-O zaman bu senin son seçimin olmasın sakın?

-Olmaz, olmaz! Delege, tıpış tıpış gelecek. Yine bana oy verecek.

-Fesüphanallah... Ne diyeyim bilemedim. En iyisi Attila İlhan'dan bir alıntı ile buna bir son vermek: 'Türkiye'de bir hain kontenjanı var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 10'udur. Türk aydını dediğimiz bazı kişiler, aslında Batı'nın manevi ajanıdır. Öyle ki, bu ülkeyi 200 yıldır bu aydınlar batırıyor, halk ise kurtarıyor.'

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