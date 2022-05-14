Yenilgi rekortmeni

Dr. Hülya Bulut / Yazar
26.05.2023

Attila İlhan'ın söyledikleri bugünümüze de tercüman değil mi: 'Türkiye'de bir hain kontenjanı var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 10'udur. Türk aydını dediğimiz bazı kişiler, aslında Batı'nın manevi ajanıdır. Öyle ki, bu ülkeyi 200 yıldır bu aydınlar batırıyor, halk ise kurtarıyor.'


Yenilgi rekortmeni

-Nerelisin?

-Tuncelili. Yok yok. Pardon. Dersimliyim.

-Necisin? Ne iş yaparsın?

-Hesap uzmanıyım, hesaptan iyi anlarım.

-Hayırdır? Neyi hesap ettin?

-SSK'yı!

-Hesap ne çıktı?

-Koca kurumu batırdım.

-Başka ne hesap edersin?

-Seçimi, sandığı...

-Nasıl hesap ettin?

-Yüzde 1 toplam oyu olmayan 4 partiye 39 milletvekili verdim.

-Hesap biraz şaşmış gibi sanki? Eee, karşılığında ne aldın?

-Koca bir masayı ve zorla adaylığı.

-Demokrasi ile aran nasıl peki?

-Selahattin Demirtaş serbest kalacak! Osman Kavala serbest kalacak!

-Eee peki hukuka saygı ne olacak?

-Onu geç. KHK'lılar da serbest kalacak!

-Yani hesabın bu mu?

-CHP'nin oyunu arttıramadığıma göre hesap bunu gösteriyor.

-Demokrasiyi konuşmaya devam edelim o zaman.

-Yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğiz!

-Peki ya Türkiye'nin bütünlüğü, egemenliği?

-!!!???

-Terörle iltisaklı belediyeler?

-Terörle iltisaklı olsalar dahi belediyelere kayyum atamalarını bitireceğiz.

-Yani demokrasi ve hukuk devleti olmayacak diyorsun. Öyle mi?

-Olmasa da olur. Ben bir başa geleyim de.

-Peki ya dış politika?

-Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz.

-Olur mu yahu?

-Doğu Akdeniz'den de çekileceğiz.

-Hoppala!

-Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları tamamen durduracağız. Yoksa Avrupa'ya ne deriz?

-Peki ya Türk Silahlı Kuvvetleri? Savunma sanayindeki gelişmeler?

-'Yurtta sulh, cihanda sulh'

-Bu tamam da, çevremizdeki tehlikeler ne olacak?

-Hiçbir tehlike yok. PYD/YPG zaten bize neden saldırsın?

-Peki ya İHA-SİHA'ların durumu ne olur?

-Vallahi ortağım da söyledi. İHA'lara SİHA'lara dokunacağız.

-KAAN, KIZILELAMA, BORA, TAYFUN, UFUK, IMC ve diğerleri?

-Ne diyeyim. Bu kadar ürüne, bu kadar isme hiç gerek yok!

-Eee, peki ya TEKNOFEST?

-O zaten bir festival. Bizim için tıpkı bira, ot, müzik festivalleri gibi bir şey.

-Demokrasi, hukuk, dış politika, savunma sanayiini biraz konuştuk? Ucundan kıyısından da ekonomi konuşalım mı?

-Bak o en sevdiğim konulardan.

-Nasıl yani?

-Hani hesap uzmanıyım ya. Parayı buldum.

-Ne buldun? Nereden buldun? Ne kadar buldun? Nasıl buldun? Anlatsana.

-Bir iki günde Londra'dan, New York'tan parayı kaptım getirdim.

-Getirdin mi? Ne kadar?

-300 milyar dolar.

-Peki nerede para?

-Yok getirdim derken, getireceğim.

-Ama, bu kadar büyük bir meblağ Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya...gelse de yer yerinden oynar. Nasıl oldu da tek kalemde buldun?

-Ben hesap uzmanıyım!

-Yahu pek de akla yatmıyor, mantığa da sığmıyor, ama...

-Evettttt, yaniiii, hımmm, biraz çok oldu değil mi?

-Eee, hesap uzmanıyım diyordun ya hani.

-Ya acaba bir sıfır fazla mı söyledim? 300 milyar dolar hakikatten fazla oldu sanki. Eee, canım bunu birkaç yılda getireceğim.

-Getirdim, getirdim demiştin ama.

-Ha oldu olacak onu da düzeltelim o zaman. Umarım bulurum da, onu da getireyim. Yeter ki seçileyim.

-Vallahi hesapların bayağı şaşıyor sanki.

-Ben hesap uzmanıyım! Maliye Bakanlığı da yaptım.

-Aaa, Maliye Bakanlığı'mı yaptın? Ne zaman?

-Yaptım canım yaptım. Onu da yaptım. Hepsini yollayacağım!

-Dur yahu, konuyu mu değiştirdin birdenbire? Kimi yolluyorsun? Nereye yolluyorsun?

-Hesap ettim. 13 milyon Suriyeliyi derhal yollayacağım.

-Hesabın yine şaşmasın?

-Yine mi şaştı?

-İçişleri Bakanlığı'nın dikkatli politikaları ve uygulamaları Türkiye'deki Suriyeli sayısının kanıtları ve kayıtlarıyla 3,4 milyon kişi olduğunu gösteriyor.

-Gördün mi bak bunu bildim.

-Eee, sen 13 milyon diyordun ya?

-İşte 3'ünü tutturdum.

-Yapma ama, bu kadar da olmaz ki.

-Ben hesap uzmanıyım.

-Bir de girdiğin seçimler var.

-Ben genel başkan olduğumda hedefimi koymuştum.

-Neydi hedefin?

-İlk seçimde yüzde 40 alamazsam çekilirim.

-Kaç seçime girdin?

-Vallahi artık saymıyorum. 10'u geçti!

-Hangisini kazandın?

-Hiçbirini.

-Peki ya yüzde 40 hedefin ne oldu?

-Hiçbir seçimde tutturamadım.

-Eee, peki nasıl hala partinin başında kalabiliyorsun?

-Çok iyi hesap uzmanıyım. Delegeyi tutunca yetiyor.

-O zaman bu senin son seçimin olmasın sakın?

-Olmaz, olmaz! Delege, tıpış tıpış gelecek. Yine bana oy verecek.

-Fesüphanallah... Ne diyeyim bilemedim. En iyisi Attila İlhan'dan bir alıntı ile buna bir son vermek: 'Türkiye'de bir hain kontenjanı var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 10'udur. Türk aydını dediğimiz bazı kişiler, aslında Batı'nın manevi ajanıdır. Öyle ki, bu ülkeyi 200 yıldır bu aydınlar batırıyor, halk ise kurtarıyor.'

[email protected]

Avrupa enerji güvenliği düğümünü Katar diplomasisi çözer mi?
14.05.2022
Katar'ın son dönemde hem bölgede hem de küresel ölçekte artan diplomatik gücü, Avrupa enerji güvenliğinde oluşan bu düğümün çözülmesine büyük bir katkı sunabilir. Burada Katar'ın Biden yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne yükseltildiğinin de hatırlatılması gerekmektedir.
Küresel, bölgesel ve ülkesel temelleriyle normalleşme
14.05.2022
Türk dış politikasında başlatılan normalleşme süreci vülger değerlendirmelerle açıklanamayacak kadar kompleks jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik motivasyonlarla ilerlemektedir.
E-Bülten’e Katılın
Tüm içeriklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.
İnsan insanın cennetidir
14.05.2022
İnsanın içinde varlık kazandığı kültür, dil, din gibi toprak da bir imkandır, bir değerdir. Bunları birer metaya dönüştürüp, paylaşım mevzuu yapanlar aslında milliyetçilik maskesi ile vatanı da milleti de aşağılıyorlar.
Yine İmamoğlu yine bir iletişim krizi
14.05.2022
Kılıçdaroğlu'nun israf ve elektrik faturaları ile ilgili mesajlar verirken kaldığı otelin yüz bin küsur Türk Lirası üzerindeki faturasının İmamoğlu ekibi tarafından servis edildiği söyleniyor. İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafının da Kılıçdaroğlu ekibi tarafından servis edildiği çokça konuşulmuştu. Nitekim İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz gezisini eleştirenler de daha çok Kılıçdaroğlu'na yakın isimler.
© Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.