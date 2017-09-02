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2014'te imzaladıları kodları paylaşıyorlar

Abu Dhabi merkezli Etihad, Buenos Aires merkezli Aerolíneas Argentinas ile 2014’de imzaladığı kod paylaşımını uygulamaya başladı.

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Etihad'ın kodu Aerolíneas'a Roma ve Madrid'den Buenos Aires'e, Buenos Aires'ten Arjantin'deki dokuz destinasyon olan; Córdoba, Mendoza, Rosario, Iguazú, Salta, Mar del Plata, Bariloche, Trelew ve Ushuaia uçuşlarına yerleştirilecek.

Aerolíneas ise, Roma ve Madrid'den Abu Dhabi'ye yapılan Etihad seferlerine, Aerolíneas yolcularının Abu Dhabi merkezinden İtalyan ve İspanyol başkentleri üzerinden 100'den fazla varış yerinden Etihad Airways’in ağına erişmelerine olanak sağlayacak.

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