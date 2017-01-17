Neden cumhurbaşkanlığı sistemi?

Gündemdeki Anayasa değişikliği ile getirilmek istenen “Türk Tipi Başkanlık/ Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Amerikan modelinden ayrılan özellikleri nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilmektedir. Halbuki, Türkiye’deki yaygın kanaatin aksine Amerikan modeli başkanlık sistemi çok da başarılı değildir. O kadar ki, bu ülkede mevcut başkanlık modelinin revize edilmesi konusu tartışılmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde işlemeyen Amerikan modelinin körü körüne taklit edilmesi yerine, Türkiye’ye uygun bir model geliştirme çabası yerindedir.