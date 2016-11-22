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CHP'li vekil HDP sıralarında
politika
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18 maddelik Anayasa teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı
politika
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AK Partili Milletvekili Günay'dan sokak hayvanları için kampanya
politika
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Anayasa değişikliğini engellemeye yönelik provokasyonlar başladı
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ve ASALA kolkola eylem yapıyor
politika
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Beynin vücuttaki bakterilerle savaştığı keşfedildi
teknoloji
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İHA'lar, yerli buluş 'otonom şarj' ile daha uzun mesafe uçaçak
teknoloji
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Yeni Sanayi Devrimi'yle Türkiye yeni teknolojilerle tanışacak
teknoloji
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Kar yağarken çevre neden daha sessiz olur?
teknoloji
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Samsung akıllı saatler artık İphone'larda da kullanılabilecek
teknoloji