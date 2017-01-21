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Yeni buluş diyabeti yok edebilir
Yeni buluş diyabeti yok edebilir
Balık fiyatları uçtu
Balık fiyatları uçtu
Rusya'da termik santralde patlama
Rusya'da termik santralde patlama
Bebeğini denize atan anneden şok sözler!
Bebeğini denize atan anneden şok sözler!
'Recep İvedik 5' filmi 16 Şubat’ta vizyona giriyor

'Recep İvedik 5' filmi 16 Şubat’ta vizyona giriyor

Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yangın paniği

TREND GALERİLER

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika davulu çaldı

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Saddam’ın köşkü harabeye döndü

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika davulu çaldı

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Bazı metaller suyla temas ettiklerinde patlayabilirler!

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Türkiye'den Astana'da ateşkesin güçlendirilmesi çağrısı

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Emniyet Müdürü: Güvercinleri zehirleyen engelli bir yaşlı çıktı

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Ünlülerin okul yılları!

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

Adana'da plastik fabrikasında yangın

TSK'nın 'savaş şahinleri' F-35'ler! İşte özellikleri ve teslim tarihi

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Metrobüste bacağına şırınga saplanan şahıs konuştu

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Cerablus'a polis teşkilatı kuruluyor

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

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Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yangın paniği

Şişli'de 9 katlı bir binanın 8'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılan vatandaşlar ambulanslara alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Balık fiyatları uçtu

Balık fiyatları uçtu

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Işık: - "Vatandaşlar 3 gün önce kilosunu 10 liraya aldığı hamsi ve istavriti 20-25 arası, 15 liradan aldığı çinekopu ise bugün 30 liradan alıyor"

75 yaşında dağa tırmandı

75 yaşında dağa tırmandı

Hakkari'de 2 bin 450 rakımlı Vatan Dağı'na düzenlenen tırmanışa, 75 yaşındaki Ramazan Akbaş da katıldı - Akbaş: - "Bazen 'Amcamız yaşlıdır, belki hasta olur, götürmeyelim' diyorlar, kıyamıyorlar bana. Ben de arkadaşlarımı gizliden dinliyorum. Gidecekleri yeri öğrendikten sonra hazırlığımı yapıp, onlardan önce orada hazır bulunuyorum"

Adana'da plastik eşya deposunda yangın

Adana'da plastik eşya deposunda yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde plastik eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Bebeğini denize atan anneden şok sözler!

Bebeğini denize atan anneden şok sözler!

Eminönü’nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, “Oğlum var onu da öldüreceğim sonra” dedi.

Polis okullardaki özel güvenlikçilere eğitim verecek

Polis okullardaki özel güvenlikçilere eğitim verecek

Öğrencilerin güvenli ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için,eğitim kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine yarı yıl tatilinde terör, asayiş ve uyuşturucu konularında eğitim verilecek.

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

MEHMETÇİK Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Rusya'da termik santralde patlama

Rusya'da termik santralde patlama

Rusya'nın Penza şehrinde termik santralde meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkel Türkiye'ye geliyor

Merkel Türkiye'ye geliyor

Uzun zamandır Türkiye ile Almanya arasında yaşanan diplomatik gerginliğin arifesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Çin'den izinsiz reenkarne olmaları yasak

Çin'den izinsiz reenkarne olmaları yasak

Özerk Tibet bölgesi, Çin ile sorun yaşamaya devam ediyor. Batının bilge adam olarak gördüğü Tibetli siyasi ve ruhani lider Dalai Lama'yı ulusal güvenliğine tehdit olarak niteleyen Çin, kendisine reenkarne olma yasağı dahi getirdi. Tibet-Çin geriliminin geleceği merak konusu.

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' mesajı

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' mesajı

ABD'nin New York kentinde binlerce Amerikalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanların ülkeye girişine sınırlama getireceğine ilişkin olası kararına karşı "Hepimiz Müslümanız" sloganıyla gösteri düzenledi.

İsrail 100 Suriyeli yetim alacak

İsrail 100 Suriyeli yetim alacak

İsrail Hükümeti, 100 Suriyeli yetimi İsrail vatandaşı Arap ailelerin yanına yerleştirmek üzere ülkeye kabul edecek.

Kremlin'den Güvenli bölge açıklaması: Tüm sonuçlar düşünülmeli

Kremlin'den Güvenli bölge açıklaması: Tüm sonuçlar düşünülmeli

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de güvenli bölge oluşturulacağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm sonuçlar düşünülmeli” dedi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir’den 'Şia' uyarısı

Sudan Devlet Başkanı Beşir’den 'Şia' uyarısı

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir İran’ın nükleer programlarını durdurmasını yineleyerek, Sudan ve Afrika’da ki şiileştirme politikasından vazgeçmesini istedi.

Şili'deki orman yangınları kontrol altına alınamadı: 6 ölü

Şili'deki orman yangınları kontrol altına alınamadı: 6 ölü

Şili'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Bağ-Kur'lulara büyük müjde!

Bağ-Kur'lulara büyük müjde!

Bağ-Kur'luya kazandıran hesap

Gıda etiketlerinde yeni dönem

Gıda etiketlerinde yeni dönem

Gıda etiketlerindeki bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanacak.

İşsiz kalınca solucan tesisi kurd

İşsiz kalınca solucan tesisi kurd

Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşuluk salatalık yetiştiren dedesinin üretimine katkı sunmak için başladığı solucan gübresi üretme işini büyüten Halil İbrahim Özkan, bir milyon solucanın aylık bir ton gübre ürettiği bir tesis kurdu.

SGK'dan flaş ödeme açıklaması!

SGK'dan flaş ödeme açıklaması!

SGK emekli, vazife malülü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait ocak 2017 zam farklarının ödenmesine bugün başladı.

Yerli uçak ve pilot okulu için çalışmalar sürüyor

Yerli uçak ve pilot okulu için çalışmalar sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yenişehir Havaalanı’nda oluşturulan yeni bölüm ile yerli uçakların üretimine en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

Avrasya tüneli için kritik karar

Avrasya tüneli için kritik karar

Avrasya Tüneli 31 Ocak'ta saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye başlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 teklif

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 teklif

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

Avrasya Tüneli 31 Ocak'ta saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye başlayacak.

Maç öncesi korkutan manzara!

Maç öncesi korkutan manzara!

Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hava şartları nedeniyle Kayseri yerine Adana'ya indi. Siyah-Beyazlı takım 18.00'de oynanacak maç için Kayseri'ye karayoluyla yetişmeye çalışıyor. Öte yandan maçın oynanacağı Kadir Has Stadı'ndan gelen görüntü ise endişe yarattı.

Yıldız futbolcuyu terörist diye takımdan kovdular!

Yıldız futbolcuyu terörist diye takımdan kovdular!

Bundesliga kulübü Darmstadt, "radikal" olarak nitelendirdiği Tunuslu futbolcusu Ben Hatira'yı takımdan kovdu.

Galatasaray'dan Melih Mahmutoğlu'na 'resmi' tepki!

Galatasaray'dan Melih Mahmutoğlu'na 'resmi' tepki!

Galatasaray Kulübü, Melih Mahmutoğlu'nun bu akşam oynanacak THY Euroleague maçı öncesi yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Yıldız golcü Adebayor açıkladı! Beşiktaş...

Yıldız golcü Adebayor açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş, forvet arayışları çerçevesinde Togolu golcü Emmaunel Adebayor'a teklifte bulundu.

Ergün Penbe dönemi resmen başladı!

Ergün Penbe dönemi resmen başladı!

Yaşanan başarısızlıklar nedeniyle takımla yolları ayrılan İsmail Güldüren´en yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, Galatasaray´ın eski oyuncusu Ergün Penbe ile anlaştı.

SON DAKİKA! Mehmet Ekici <br> 3 yıllık sözleşme imzaladı!

SON DAKİKA! Mehmet Ekici
3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'yle, FIFA teamüllerini hesaba katarak 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Maliyeti...

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Maliyeti...

Beşiktaş Kulübü, Ersan Gülüm'ü yarım sezonluğuna kiraladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcuya şok sözler! 'Adam kafayı yemiş!'

Fenerbahçeli futbolcuya şok sözler! 'Adam kafayı yemiş!'

Gazeteci Alaattin Metin, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Van der Wiel çok kaliteli fakat burada kafayı yemiş." diyerek oyuncuyu eleştirdi.

Uyuşturucu bağımlısı gencin beni kurtarın çağrısı

Uyuşturucu bağımlısı gencin beni kurtarın çağrısı

Konya’da yaşayan ve arkadaş çevresi yüzünden 6 yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başlayan genç, ailesi için bağımlılıktan kurtulmak istiyor.

Sokak köpeklerini döven şahıs: Özür dilerim, bana kumpas kurdular

Sokak köpeklerini döven şahıs: Özür dilerim, bana kumpas kurdular

Maltepe’de köpeği döverken görüntüsü çekilen Cemil B., görüntüleri çeken Arzu A’yı kendisine tezgah kurmakla suçlayarak, köpekleri dövdüğü için özür diledi. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri de şahsa para cezası kesti.

Fatih Altaylı’nın sözüne kızan başkan sahaya eşekle çıktı

Fatih Altaylı’nın sözüne kızan başkan sahaya eşekle çıktı

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, gazeteci Fatih Altaylı’nın Merzifon eşeğiyle ilgili sözlerine kızıp futbol sahasına eşekle çıktı.

Köpek suya düşen arkadaşını böyle kurtardı

Köpek suya düşen arkadaşını böyle kurtardı

Esnaf 'Adil Öksüz' soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi

Esnaf 'Adil Öksüz' soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamı Adil Öksüz'ün, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde yaşayan hemşerisi aynı isim ve soyadını taşıyan esnaf Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi.

Öldükten 1 ay sonra gelen telefon sinyali polisi harekete geçirdi

Öldükten 1 ay sonra gelen telefon sinyali polisi harekete geçirdi

Adana’da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya cinayetinde, soruşturmanın yönünü değiştirebilecek yeni bir gelişme oldu. Polis, Türkan Sarıkaya'nın telefonuna ait SIM kartının cinayetten 1 ay sonra sinyal verdiğini tespit etti.

Küre Dağları’nda siyah renkli yaban kedisi görüntülendi

Küre Dağları’nda siyah renkli yaban kedisi görüntülendi

İlk kez siyah renkli yaban kedisi görüntülendi

İlk kez siyah renkli yaban kedisi görüntülendi

Küre Dağları’nda "fotokapan" ile ilk kez siyah renkli yaban kedisi görüntülendi.

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Bebeğini denize atan anneden şok sözler: Oğlum var onu da öldüreceğim sonra
Bebeğini denize atan anneden şok sözler: Oğlum var onu da öldüreceğim sonra
Başbakan Yıldırım: Rejim, sistem tartışmalarına millet gülüp geçiyor
Başbakan Yıldırım: Rejim, sistem tartışmalarına millet gülüp geçiyor
Başbakan Yıldırım: Bu CHP'yi Allah ıslah etsin
Başbakan Yıldırım: Bu CHP'yi Allah ıslah etsin
Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' mesajı
Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' mesajı
Arap Baharının 6’ncı yıl dönümünde sokaklar halka kapatıldı
Arap Baharının 6’ncı yıl dönümünde sokaklar halka kapatıldı
Uyuşturucu bağımlısı gencin beni kurtarın çağrısı
Uyuşturucu bağımlısı gencin beni kurtarın çağrısı

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Apple Watch sinema moduna kavuşuyor

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75 yaşında dağa tırmandı

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İşsiz kalınca solucan tesisi kurdu
İşsiz kalınca solucan tesisi kurdu
Çocuklarıyla hayalindeki evi yaptı
Çocuklarıyla hayalindeki evi yaptı
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