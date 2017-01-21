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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu mirasın hakkını vermeye çalışıyoruz
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Başbakan Yıldırım: Bunlara millet gülüp geçiyor, böyle bir şey yok
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'Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz'
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CHP'li yöneticilerden Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener önerisi
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'Bir rejim değişikliği falan olmadığını herkes biliyor'
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Türkiye’de sosyoloji geleneği ve toplumsal tiplere yaklaşım sorunu
Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı sona mı eriyor?