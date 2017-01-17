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Borsa 15 Temmuz öncesine döndü
Borsa 15 Temmuz öncesine döndü
Yaşlanan kamu binalarına TOKİ’nin eli değiyor
Yaşlanan kamu binalarına TOKİ’nin eli değiyor
İsrail'den Trump'a Kudüs daveti
İsrail'den Trump'a Kudüs daveti
Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...
Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...
Beyrut'ta intihar saldırısı engellendi

Beyrut'ta intihar saldırısı engellendi

Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığının bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor

Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığının bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor

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Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

TBMM'de HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Bir milyarlık ev satılığa çıkarıldı

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Akdeniz üniversitesinde iskele çöktü:7 yaralı

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Araucana tavuğu yetiştiren zengin oldu

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Bebeklerin en çılgın halleri

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Polisi gören kadın Abdullah Öcalan çıkarmasını bıçakla kazıdı

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Askerlikteki mıntıka temizliği hastalığı oldu

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Hayranlık uyandıran o anlar

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Akçakale'de mühimmat ele geçirildi

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Tahran'da 17 katlı bina çöktü

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

'FETÖ’nün imamları' gözaltına alındı

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

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Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığının bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor

Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığının bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şu anki sistemimizde cumhurbaşkanı sorgulanamazken, bir tek vatana ihanetten sorgulanabiliyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanlığının bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor." dedi.

Neden cumhurbaşkanlığı sistemi?

Neden cumhurbaşkanlığı sistemi?

Gündemdeki Anayasa değişikliği ile getirilmek istenen “Türk Tipi Başkanlık/ Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Amerikan modelinden ayrılan özellikleri nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilmektedir. Halbuki, Türkiye’deki yaygın kanaatin aksine Amerikan modeli başkanlık sistemi çok da başarılı değildir. O kadar ki, bu ülkede mevcut başkanlık modelinin revize edilmesi konusu tartışılmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde işlemeyen Amerikan modelinin körü körüne taklit edilmesi yerine, Türkiye’ye uygun bir model geliştirme çabası yerindedir.

Ak Partili Aktay: Biz ne yapacaksak, halkın onayıyla yapacağız

Ak Partili Aktay: Biz ne yapacaksak, halkın onayıyla yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Meclis'te oylanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak, "TBMM'de kabul edilmiş olan şey, anayasa değişikliği değildir, anayasa değişikliğinin halk oyuna gitmesidir. Halkın önü tıkanmış durumdaydı, bu konu bir türlü halkın önüne gelmiyordu. Biz ne yapacaksak, halkın onayıyla yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuran-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuran-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik 15 Temmuz Şehitler Camiinde Kuran-ı Kerim okudu.

Gözyaşları sel oldu... Anne, baba ve 3 çocuğu yan yana defnedildi

Gözyaşları sel oldu... Anne, baba ve 3 çocuğu yan yana defnedildi

Osmaniye’de ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 askeri personele 'ByLock' gözaltısı

4 askeri personele 'ByLock' gözaltısı

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel gözaltına alındı.

Ağrı’da 12 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Ağrı’da 12 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Ağrı’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 12 öğretmen gözaltına alınırken, 2 kişi de tutuklandı.

Mardin'de 1 terörist öldürüldü

Mardin'de 1 terörist öldürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Beyrut'ta intihar saldırısı engellendi

Beyrut'ta intihar saldırısı engellendi

Beyrut'un Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisinin yakalandığı bildirildi.

Trump’ın ilk ziyareti CIA merkezine... 'Burada olmamın sebebi o iddiaların tam tersidir'

Trump’ın ilk ziyareti CIA merkezine... 'Burada olmamın sebebi o iddiaların tam tersidir'

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Virginia’daki merkezini ziyaret ederek medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını yarattığını, CIA’in yanında olduğunu söyledi.

Trump'ın vergi iadeleriyle ilgili dilekçeye bir günde 130 bin imza

Trump'ın vergi iadeleriyle ilgili dilekçeye bir günde 130 bin imza

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan "dilekçeler" bölümünde, ABD Başkanı Trump'ın vergi iadelerinin açıklanması için açılan bölüme bir günde 130 binden fazla imza atıldı.

İsrail'den Trump'a Kudüs daveti

İsrail'den Trump'a Kudüs daveti

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, ABD’nin yeni Başkanı Trump’ı Kudüs’e davet etti.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi: Musul operasyonu bir aya bitecek

Irak Dışişleri Bakanı Caferi: Musul operasyonu bir aya bitecek

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." dedi.

Kudüs'te 'yıkım' protestosu

Kudüs'te 'yıkım' protestosu

İsrail'in kuzeyinde toplanan ve aralarında 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Raid Salah'ın da bulunduğu binlerce Arap, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkım politikasını yürüyüşle protesto etti.

En ateşli saç kesimi

En ateşli saç kesimi

Hindistan’da bir berber saç kesimiyle müşterilerini yakıyor. Gerçekten yakıyor.

Gambiya'nın mağlup lideri Yahya Jammeh ülkeyi terk etti

Gambiya'nın mağlup lideri Yahya Jammeh ülkeyi terk etti

Gambiya'nın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.

Operatörlerin telefon satışı rekor kırdı

Operatörlerin telefon satışı rekor kırdı

Cep telefonuna taksit yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı.

MÜSİAD Başkanı Olpak'tan Cumhurbaşkanlığı Sistemi açıklaması

MÜSİAD Başkanı Olpak'tan Cumhurbaşkanlığı Sistemi açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Borsa 15 Temmuz öncesine döndü

Borsa 15 Temmuz öncesine döndü

Son iki haftada yüzde 7.73 yükselerek 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesine dönen BIST 100 endeksi için uzmanların öngörüsü, ilk etapta endeksin 85 bini ardından 90 bini göreceği şeklinde.

Yaşlanan kamu binalarına TOKİ’nin eli değiyor

Yaşlanan kamu binalarına TOKİ’nin eli değiyor

Yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kamu binalarını yeniliyor. 2019 yılına kadar 250 bin yeni konut yapmayı planlayan TOKİ, kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını da kültürel doku ile yenileyecek.

Hevsel Bahçeleri yenileniyor

Hevsel Bahçeleri yenileniyor

Dicle nehri kıyısında yer alan UNESCO’nun Dünya Mirası kabul ettiği Hevsel Bahçeleri yenileniyor. Proje kapsamında 320 dönüm üzerinde kır kahvesi, yürüyüş yolları, spor alanları, mescit ve seyir terasları yapılacak.

Taşraya 4.5G’yi devlet götürecek

Taşraya 4.5G’yi devlet götürecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, nüfusu 500’den az olan 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4.5G hizmetinin götürülmesi amacıyla ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Afrika’ya 100 milyon dolar yatırım

Afrika’ya 100 milyon dolar yatırım

Türk şirketlerinin Afrika ülkelerindeki yatırımlarına bir yenisi ekleniyor.

'Hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız'

'Hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız'

Kadıköy-Kartal Metrosu’nun Tavşantepe’ye uzanan kısmını hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Onlar terörün silahları ile yıkacak, biz inşa edeceğiz. Yeni projelerle zirveyi zorlayacağız” dedi.

Beşiktaş transferi bitirdi! Resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş transferi bitirdi! Resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş, Çin'de futbol oynayan eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü 6 aylığına kiraladı.

Manchester City çöküşü durduramadı!

Manchester City çöküşü durduramadı!

Manchester City, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı ve son 4 maçta sadece 4 puan toplayabildi! İşte Manchester City - Tottenham maçının detayları...

Yenilgi sonrası teknik direktörler yollar ayrıldı

Yenilgi sonrası teknik direktörler yollar ayrıldı

Bursaspor'da Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hamza Hamzaoğlu yollar ayrıldı.

Gaziantepspor'dan flaş transfer

Gaziantepspor'dan flaş transfer

Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) renklerine bağladı.

Tudor'dan penaltı açıklaması

Tudor'dan penaltı açıklaması

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Riekerink: Kötü oynamadık

Riekerink: Kötü oynamadık

Galatasaray'ın teknik patronu Jan Olde Riekerink, Karabükspor deplasmanında kaybettikleri 3 puanın ardından konuştu.

Galatasaray'dan Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Galatasaray'dan Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Levent Nazifoğlu, Galatasaray'ın Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.

Yasin Öztekin, Çakır ile diyaloğunu anlattı

Yasin Öztekin, Çakır ile diyaloğunu anlattı

Galatasaray'da günün en çok konuşulan isimlerinden Yasin Öztekin, Cüneyt Çakır'ın o an ne sorduğunu ve ne cevap verdiğini söyledi.

Dişleri sökülen şempanzenin yürek burkan dramı

Dişleri sökülen şempanzenin yürek burkan dramı

Antalya'da turistler rahat fotoğraf çektirebilsin sahibi şempanzenin dişlerini söktü. Sahibi ölünce şempanzeye Belediye yetkilileri sahip çıktı. Acı çeken şempanze tedavi ediliyor.

Yüz nakli olan Acar'dan heyecanlandıran paylaşım

Yüz nakli olan Acar'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin ilk kez yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları, aradan geçen 5 yılda yüzde 95'e ulaştı.

En süslü deve ödülü 'Kanka'ya gitti

En süslü deve ödülü 'Kanka'ya gitti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'En Süslü Deve' yarışması yapıldı. Süste yenişemeyen üç deve için ikinci tur yapılırken, ödül 'Kanka'ya gitti.

Gaziantep 'beyran ve yuvalama'sı tescillendi

Gaziantep 'beyran ve yuvalama'sı tescillendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Antep beyranı ve Antep yuvalaması yemeklerine verilen belgelerle birlikte, Türkiye'deki coğrafi işaret sayısının 200'e çıktığını bildirdi.

8 yaşında ilkokulu bitirdi

8 yaşında ilkokulu bitirdi

İzmir’de, erken yaşta okuma yazma öğrenen ve daha emeklemeden yürümeye başlayan 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından önce ilkokulu bitirdi. Karne sevinci yaşayan Nayiş, "Milli Eğitim Bakanımızdan rica ediyorum ve ikinci dönem 6'ncı sınıfa başlamak istiyorum" dedi.

Sosyal medyanın yeni trendi portakal içerisinde pişen Türk kahvesi

Sosyal medyanın yeni trendi portakal içerisinde pişen Türk kahvesi

Kendine has tadı, köpüğü, kokusu ve sunuluş biçimiyle oldukça sevilen Türk kahvesi, son dönemlerde portakal içinde pişirilmesiyle gündeme gelmeye başladı.

Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi

Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, turp çeşitlerini tozlaştırarak 6 kiloluk yeni bir turp çeşidi elde etti.

Göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor

Göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor

Sürüsüyle birlikte göç etmeyen ve Konya'daki Beyşehir gölünün donmasıyla aç kalan leyleği balıkçılar besliyor.

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İngiltere'de Yahudiler polise saldırdı
İngiltere'de Yahudiler polise saldırdı
Erdoğan: İstanbul'da 194 km raylı sistem var, 260 km raylı sistemi kazandırmayı planlıyoruz
Erdoğan: İstanbul'da 194 km raylı sistem var, 260 km raylı sistemi kazandırmayı planlıyoruz
Otopark görevlisinin vurulma anı güvenlik kamerasında
Otopark görevlisinin vurulma anı güvenlik kamerasında
Gölün karşısına aracıyla geçmeye çalışınca olanlar oldu
Gölün karşısına aracıyla geçmeye çalışınca olanlar oldu
Ayvacık'ta 42 mülteci yakalandı
Ayvacık'ta 42 mülteci yakalandı
Yolcu otobüslerinde sivil polis uygulaması
Yolcu otobüslerinde sivil polis uygulaması

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Trump'ın vergi iadeleriyle ilgili dilekçeye bir günde 130 bin imza

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4 askeri personele 'ByLock' gözaltısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal-Yakacık metro hattının açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal-Yakacık metro hattının açılışını yaptı
Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...
Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...
Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu
Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu
İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı
İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı
İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı
İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı
Avustralya'da Trump karşıtı gösteriler düzenlendi
Avustralya'da Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

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