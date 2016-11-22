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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı
CHP'li vekil HDP sıralarında
CHP'li vekil HDP sıralarında
ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!
ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!
FIFA 2016 Ödülleri <br> sahiplerini buldu!
FIFA 2016 Ödülleri
sahiplerini buldu!
İstanbul Valiliği kararıyla TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

İstanbul Valiliği kararıyla TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

Dünyaca ünlü felsefeci hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü felsefeci hayatını kaybetti

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Kaldırımın altından çıktı

“İçerde” ekibi mahsur kaldı

Kaldırımın altından çıktı

Yeniden açılan gazeteler

Kaldırımın altından çıktı

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

Kaldırımın altından çıktı

Kahraman şehit Fethi Sekin’i binler uğurladı

Kaldırımın altından çıktı

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

Kaldırımın altından çıktı

Terör saldırısı öncesi bomba yüklü araç böyle görüntülendi

Kaldırımın altından çıktı

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kaldırımın altından çıktı

Kandil'de terörist barınakları böyle vuruldu

Kaldırımın altından çıktı

İstanbul'u buz tuttu

Kaldırımın altından çıktı

Şehit Can'ın cenazesinde yürekleri dağlayan haykırış

Kaldırımın altından çıktı

Yeni KHK ile kapatılan dernekler

Kaldırımın altından çıktı

Buz gibi havada denize girdi

Kaldırımın altından çıktı

Silopi'de PKK'ya büyük darbe

Kaldırımın altından çıktı

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

Kaldırımın altından çıktı

İzmir'deki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaldırımın altından çıktı

Başbakan Yıldırım, Irak temaslarına başladı

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İstanbul Valiliği kararıyla TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

İstanbul Valiliği kararıyla TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla zincir takılı TIR'ların trafiğe çıkmasına izin verildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

CHP'li vekilden skandal sözler!

CHP'li vekilden skandal sözler!

Bakan Bozdağ'ın 'Atatürk anayasasına geri dönüyoruz' ifadesi üzerine söz alan CHP'li Engin Altay, 'iç savaş' çıkar tehdidini savurdu.

Danimarka'da 6 kişi evde ölü bulundu

Danimarka'da 6 kişi evde ölü bulundu

Danimarka'nın Jutlan yarımadasında Randers kentine bağlı Ulstrup kasabasındaki bir evde, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi ölü bulundu.

Bursa Valiliğinden tatil açıklaması

Bursa Valiliğinden tatil açıklaması

Bursa Valiliği, il merkezindeki okulların yarın tatil olduğu yönündeki haberlerin "asılsız" olduğunu ve eğitime devam edileceğini bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul'a hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul'a hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmelerde hükümet adına bir konuşma yaptı. Yıldırım "İkiyi kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım" dedi.

Muhteşem Fethi Sekin videosu

Muhteşem Fethi Sekin videosu

TRT, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında hayatını canını hiçe sayarak yüzlerce insanın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin için bir video hazırladı.

İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

FETÖ'cü kaymakam verdiği özel röportajda 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin çarpıcı ve örgütün yapısına ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı.

ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!

ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!

ABD, Suriye’nin Deyr ez-Zor kenti yakınlarında DEAŞ örgütüne ait bir kampı basıp birçok militanı öldürdüğü bildirildi.

CIA başkanından Trump'a Rusya eleştirisi

CIA başkanından Trump'a Rusya eleştirisi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı eleştirerek, Trump’ın ABD istihbaratı hakkında yaptığı yorumların ülke güvenliği adına bir tehdit olduğunu belirtti.

Kanlı Esed rejimi, 13 bin varil bombasıyla 635 kişiyi öldürdü

Kanlı Esed rejimi, 13 bin varil bombasıyla 635 kişiyi öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı, "Rejim güçlerinin geçen sene 12 bin 958 varil bombasıyla düzenlediği saldırılarda, 166'sı çocuk, 86'sı kadın, 635 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Rus diplomat evinde ölü bulundu

Rus diplomat evinde ölü bulundu

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli Andrei Malanin evinde ölü olarak bulundu.

İskoçya'da PKK'ya maddi destek iddiaları inceleniyor

İskoçya'da PKK'ya maddi destek iddiaları inceleniyor

İskoç Herald gazetesindeki haberde, "İskoç dedektifler, yasaklı bir terör örgütüne para toplanması ve örgütle bağlantılı bazı kişilerin hakkındaki suç iddialarını inceliyor." denildi.

İran'ı karıştıran iddia! Öldürüldü

İran'ı karıştıran iddia! Öldürüldü

İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin öldürüldüğü yönündeki iddia İran'ı karıştırdı.

Hastalar açlık ve susuzluktan ölüyor

Hastalar açlık ve susuzluktan ölüyor

The Sun gazetesi, ülkedeki hastane ve bakımevlerinde günde en az 2 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğünü öne sürdü.

Macaristan'da 80 kişi donarak öldü

Macaristan'da 80 kişi donarak öldü

Macaristan'da soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken son dönemde 80 kişi aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Vatandaş akın etti! Trabzon birinci sırada

Vatandaş akın etti! Trabzon birinci sırada

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında 214 bin 655 adet yeni kimlik kartı vatandaşlara teslim edildi.

Emekliye promosyon müjdesi

Emekliye promosyon müjdesi

Emekliye promosyon müjdesi

Çalınan fındıklar için 'sms'li uyarı

Çalınan fındıklar için 'sms'li uyarı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), il genelinde üreticilerden çalınan fındıkların piyasada satılmaması amacıyla üyelerini mesajla uyardı.

Bakan Özlü Kasım ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Bakan Özlü Kasım ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılı Kasım ayına ait sanayi üretim endeksine ilişkin “Sanayi üretiminde Ekim ayında başlayan artış Kasım ayında da beklentilerimiz doğrultusunda devam etmiştir” dedi.

Faizsiz Emeklilik Yatırım Fonları

Faizsiz Emeklilik Yatırım Fonları

Faize duyarlı katılımcılar için İslami sigortacılık olarak adlandırılan; sosyal dayanışma, işbirliği ve bir diğerinin zararlarına ortak olma kavramı üzerine kurulan Takaful önemli bir enstrüman. Dünya sigortacılık sektöründe önemli pazar payına sahip olan İslami sigortacılığın Türkiye’de de büyük bir potansiyeli bulunuyor.

Karadenizli balıkçılar hamsiyi Gürcistan'da arayacak

Karadenizli balıkçılar hamsiyi Gürcistan'da arayacak

Bu sezon istenilen seviyede verim alınamayan ve az avlandığı gerekçesiyle kilogram fiyatı son günlerde 15 liraya kadar yükselen hamsi, Karadenizli balıkçılara rotasını Gürcistan'a çevirtti.

Rusya'dan Tükiye'ye destek

Rusya'dan Tükiye'ye destek

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’in sezon arasında turist akımını sağlayan Rus tur operatörlerinin desteklenmesi konusunun görüşülmesine geri dönülmesine hazır olduğu bildirildi.

Dakar'da Peterhansel liderliğini korudu

Dakar'da Peterhansel liderliğini korudu

Yedinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Peterhansel, motosiklet sınıfında ise ABD'li Brabec birinci tamamladı.

FIFA 2016 Ödülleri <br> sahiplerini buldu!

FIFA 2016 Ödülleri
sahiplerini buldu!

FIFA 2016 Ödülleri sahiplerini buldu. FIFA Yılın 11'i belli olurken, FIFA Yılın Futbolcusu ise Cristiano Ronaldo oldu.

G.Saray, El İttifak'a mağlup oldu!

G.Saray, El İttifak'a mağlup oldu!

Sarı-kırmızı ekip, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibine 3-1 yenildi.

Açıklandı! İşte 2016'nın en iyi 11'i

Açıklandı! İşte 2016'nın en iyi 11'i

FIFA FIFPro dünyada 2016 yılının onbiri açıklandı

Ümit Özat'tan G.Saray'a flaş cevap

Ümit Özat'tan G.Saray'a flaş cevap

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Ahmet Çalık ile ilgili Galatasaray'a cevap verdi.

Wolfsburg'tan flaş transfer! Resmen açıklandı...

Wolfsburg'tan flaş transfer! Resmen açıklandı...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg, Fransa'nın Rennes takımından kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep'i transfer etti.

Fatih Terim'den Sportif Direktörlük açıklaması

Fatih Terim'den Sportif Direktörlük açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı, Antalya'da başladı. Programın açılışını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, video konferans yoluyla yaptığı konuşmayla gerçekleştirdi.

Başakşehir, Chelseali yıldızın peşinde!

Başakşehir, Chelseali yıldızın peşinde!

Spor Toto Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir ses getirecek bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü felsefeci hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü felsefeci hayatını kaybetti

Modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen 91 yaşındaki Polonyalı sosyolog ve felsefeci Zygmunt Bauman yaşamını yitirdi.

Çöp şiş yeme rekorunu ilk kez bir kadın kırdı

Çöp şiş yeme rekorunu ilk kez bir kadın kırdı

ÇÖP şişin icat edildiği ve meşhur olduğu Denizli ilinde, düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında ilk defa bir kadın kazanarak tüm rekorları kırdı. 50 kilo ağılığındaki Esra Uyuz, 225 adet çöp şiş yiyerek o ana kadar ki tüm rekorları kırdı.

Telefonla konuşmak için soğukta tepeye çıkıyorlar

Telefonla konuşmak için soğukta tepeye çıkıyorlar

Muş'un Korkut ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı mezrada yaşayan vatadaşlar, GSM hatları çekmediği için tepelere çıkarak cep telefonlarıyla konuşuyor.

Bu köyde sigara içene kız vermiyorlar

Bu köyde sigara içene kız vermiyorlar

Batman merkeze bağlı köyde birkaç yıl önce bir köylünün sigarayı bırakmasıyla birlikte başlattığı kampanya yayıldı. Neredeyse bütün vatandaşların sigarayı bıraktığı köyde sigara içmek yasaklanırken, köyün girişine “Sigara içmek ayıptır” tabelası asıldı. Sigara içene kız verilmeyen köyde, kız istemeye gelenlere ilk soru olarak damat adayının sigara içip içmediği soruluyor.

AVM girişi, sokak hayvanlarına barınak oldu

AVM girişi, sokak hayvanlarına barınak oldu

Bakırköy'de vatandaşların mama ve battaniye bıraktığı bir alışveriş merkezinin önü, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının barınağı haline geldi.

İBB: İstanbul'da kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı

İBB: İstanbul'da kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

Burası Uludağ değil İstanbul

Burası Uludağ değil İstanbul

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışını fırsat bilen demirci ustası Recep Demir, kentin göbeğindeki Gümüşsuyu Parkı’nda doğal manzara eşliğinde kayak yaptı.

Buz kaplı gölde 'Eskimo' usulü balık avı

Buz kaplı gölde 'Eskimo' usulü balık avı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde buz tutan Nazik Gölü'nün buzlarını kıran balıkçılar, kırdıkları yerden ağ atarak balık tutuyor.

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Kurşun sihir dinlemedi
Kurşun sihir dinlemedi
Pakistan ilk kez denizaltıdan füze denemesi yaptı
Pakistan ilk kez denizaltıdan füze denemesi yaptı
Ayağı kayıp kamyonun altında kaldı
Ayağı kayıp kamyonun altında kaldı
Kapadokya'daki kar manzarası havadan görüntülendi
Kapadokya'daki kar manzarası havadan görüntülendi
CHP provokasyonlara başladı
CHP provokasyonlara başladı
Bülent Ersoy playback yaparken öyle birşey oldu ki...
Bülent Ersoy playback yaparken öyle birşey oldu ki...

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MİT'in bilgi notu mahkemede! ByLock böyle işliyor

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Danimarka'da 6 kişi evde ölü bulundu

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Kanlı Esed rejimi, 13 bin varil bombasıyla 635 kişiyi öldürdü

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Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde
Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde
İşte 2016'nın en iyi 11'i!
İşte 2016'nın en iyi 11'i!
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri
Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri
İşte okulların tatil edildiği iller
İşte okulların tatil edildiği iller
Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe
Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

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