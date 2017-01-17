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Android'e 'Instant Tethering' özelliği geliyor
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Genetik haritamızı çıkaracak 40 bilim insanımız ABD yolcusu
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Mozilla kullanıcıların yardımıyla seçilen yeni logosunu tanıttı
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Kadınların erkeklerden daha duygusal olmadığı kanıtlandı
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Yapay pankreasa çeyrek kaldı
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Türkiye’de sosyoloji geleneği ve toplumsal tiplere yaklaşım sorunu
Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı sona mı eriyor?