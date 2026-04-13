İslam'ın doğuşuna animasyonla yolculuk: “571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)” 10 Nisan'da vizyonda

Outline Animation ile Vakıf Medya'nın yapımcılığında hayata geçirilen film, İslam'ın doğuş yıllarını güçlü bir hikâye ile anlatırken, eğitimciler, tarihçiler, ilahiyatçılar, çocuk gelişim uzmanları ve psikologlardan oluşan geniş bir ekibin gözetiminde şekillenen anlatım diliyle de ayrı bir güven alanı oluşturuyor. 3D animasyon tekniğiyle hazırlanan yapım, tarihsel olayları etkileyici bir görsel atmosferle buluşturuyor.

BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN TARİHE TANIKLIK

Film, küçük bir kız olan Lina'nın dedesiyle birlikte çıktığı Medine yolculuğunu merkezine alıyor. Bu yolculuk sırasında Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir ile tanışan Lina, onların anlattığı hatıralar aracılığıyla İslam'ın ilk yıllarına tanıklık ediyor.

Mekke'de yaşanan baskılar, inanç uğruna verilen mücadeleler ve Bilal Habeşi'nin özgürlük arayışı gibi tarihin hafızasında yer eden olaylar, çocukların anlayabileceği bir anlatım dengesiyle ve pedagojik hassasiyet gözetilerek aktarılıyor. Film, bu yaklaşımıyla hem çocuklara hem de yetişkinlere aynı anda hitap eden güçlü bir anlatı kuruyor.

YÜKSEK PRODÜKSİYON, GÜÇLÜ KADRO

Yapımcılığını S. Murat Kaya'nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Yunus Emre Çakır yer alıyor. Senaryosu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül imzası taşıyan yapımda, müzikleri Ali Bakan bestelerken, ses tasarım ve mix çalışmaları Erkan Tatoğlu tarafından gerçekleştirildi. Seslendirme yönetmenliğini Eray Eserol'un üstlendiği film, geniş ve güçlü bir seslendirme kadrosu ile dikkat çekiyor.

75 dakikalık süresi boyunca izleyiciyi içine çeken yapım, teknik kalitesi ve anlatım diliyle yerli animasyonun geldiği noktayı da ortaya koyuyor.

KÜLTÜREL HAFIZAYA GÜVENLE AKTARILAN BİR ANLATI

"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)", bir animasyon filminin ötesinde çocuklara temiz içerik sunma sorumluluğunu merkeze alan bir yaklaşımın ürünü. Uzman görüşleriyle desteklenen anlatımı sayesinde, ailelerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir yapım olarak öne çıkıyor.

Görsel anlatımı, duygusal yoğunluğu ve pedagojik dengesiyle dikkat çeken film, geçmişten bugüne uzanan değerleri yeni nesillere aktarırken güvenli ve nitelikli bir içerik alternatifi sunuyor.

10 NİSAN'DA SİNEMALARDA

"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)", 10 Nisan 2026 itibarıyla tüm Türkiye'de vizyona girecek. Hem anlatımı hem yaklaşımıyla öne çıkan bu yapım, yılın en dikkat çekici animasyon projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

FİLM BİLGİLERİ

Filmin Adı: 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)

Filmin Vizyon Tarihi: 10.04.2026

Hedef Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Türü: Animasyon

Tekniği: 3D

Süre: 75 dakika

Yapımcı Firma: Outline Animation And Games, Vakıf Medya

Yapımcı: S. Murat KAYA

Yönetmen: Yunus Emre ÇAKIR

Senaryo: Ali Hakan KAYA, Sinem DOĞANGÖNÜL

Müzik : Ali BAKAN

Ses Tasarım, Mix: Erkan TATOĞLU

Seslendirme Yönetmeni: Eray ESEROL

Cast: İrfan KILINÇ, Buğra KOÇTEPE, Tolga TECER, Altan ALKAN, Batuhan YALÇIN, Esat TANRIVERDİ, Aslı ÜNSALAN, Müge SEFERCİOĞLU, Şivan BİNİCİ, Ercan DEMİREL, Başak NEZİR, Asaf ÇELEBİ, Ekrem TAMER, İbrahim BİLDİR, Hakan BOZBEY, Türker YILMAZ, Engin ÖZSAYIN, Alp PAZARLI, Ahmet NASIROĞLU

SİNEMA FİLMİ KONUSU

Lina dedesiyle çıktığı Medine yolculuğunda Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir'le karşılaşır. Peygamber Efendimiz'i (s.a.s.) göreceği için çok heyecanlı olan küçük kız O'nun ashabından iki kişiyle tanışınca çok sevinir. Zübeyr ve Esma bir vesileyle başlayan sohbette İslam'ın doğuşuna ve gelişmesine tanıklık eden olayları anlatır. Mekke'de yaşanan baskılar, müşriklerin müdahaleleri, Bilal Habeşi'nin özgürlük mücadelesi ve imanla örülmüş nice hatıra Lina'nın yolculuğuna eşlik eder.