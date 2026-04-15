Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlemler başlatıldı.

Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şahıslar hakkında halkı kin ve nefrete sürükleme suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.