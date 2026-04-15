İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7568
  • EURO
    52,7994
  • ALTIN
    6924.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'in algı oyunu tutmadı: Mağdur gibi gösterdi, seçime sığındı
Güncel

Özgür Özel'in algı oyunu tutmadı: Mağdur gibi gösterdi, seçime sığındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalardan algı oyunu yapmaya çalıştı. Özel, İzmir'deki kooperatif soruşturmasında tutuklanan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u mağdur gibi göstererek seçimin arkasına sığındı. Özel, 'Seçimi millet için istiyoruz' diyerek algı peşine düştü.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 10:29
Özgür Özel'in algı oyunu tutmadı: Mağdur gibi gösterdi, seçime sığındı
ABONE OL

CHP'de mevcut çizginin sürdüğü, Genel Başkan Özgür Özel'in söylem ve tutumlarında kayda değer bir değişiklik olmadığı değerlendiriliyor. Gündeme ilişkin başlıkların çarpıtıldığı, içeriğinin sulandırıldığı ve bağlamından koparıldığı yönünde eleştiriler öne çıkıyor.

CHP ÜZERİNDEN MAĞDUR EDEBİYATI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel CHP'li belediyelerin içine düştüğü rüşvet-irtikap bataklığını yine görmezden geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İZBETON'a yönelik kooperatif soruşturmasında tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un sadece CHP'li olduğu için tutuklandığını iddia ederek, "Ümit Erkol Ankara il başkanımız Ankara il başkanı olduğu için tutuklanmıştır." dedi.

ÜMİT ERKOL'UN OĞLUNUN DA İŞİN İÇİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Erkol'un 2022-2024 yılları arasında İZBETON kooperatifindeki mali usulsüzlük şüphesiyle yönetim sorumluluğu bulunduğu savcılık tarafından belirlenmişti. Ayrıca Ümit Erkol'un oğlunun da kooperatife teklif veren firmalar arasında olduğu tespit edilmişti.

ÖZEL'İN OLUP BİTENDEN HABERİ VARDI

Özgür Özel'in tüm olup bitenden zaten haberi vardı. Özel İzmir'deki kooperatif usulsüzlüğünü çok daha önce "Ankara il başkanımız, daha o zaman bazıları bana gelip şey dediler ya bunların kooperatifi var milleti zarar uğrattılar bunu kullan dedim ya kardeşim biz bunu yapmayız ağzımıza alıp konuşmadık." bu sözlerle anlatmıştı.

ÖZEL SEÇİM İSTEĞİNİ MİLLETİN ÜZERİNE YIKIYOR

Özgür Özel'in bir diğer gündem maddesi de ara seçim oldu. Özel, "CHP bu seçimi kendi için değil millet için istiyor." diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

TÜM ÇABA İMAMOĞLU İÇİN Mİ?

Ara seçim söylemini dillendiremeye devam eden Özel'in ara seçim söylemini asrın yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu için istediğini bilmeyen kalmadı.

İmamoğlu hakkında kesinleşen yargı kararı olmadan İmamoğlu'nu herhangi bir ilde yapılacak ara seçimde milletvekili yapmak, daha sonra da yargı sürecini milletvekilliği tartışmalarıyla sulandırmak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.