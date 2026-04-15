15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
  • Ortaokulda dehşet! Adalet Bakanı Gürlek: 7 savcı görevlendirildi
Ortaokulda dehşet! Adalet Bakanı Gürlek: 7 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Gürlek 'Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.' açıklamasında bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 14:39
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Ortaokula silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 4 can kaybı, 20 yaralı var

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi

