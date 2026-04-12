İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  ÖSYM 2026-TR-YÖS/1 sınavı yapıldı! Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak
ÖSYM 2026-TR-YÖS/1 sınavı yapıldı! Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) yapıldı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 13:07
ABONE OL

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/1, Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanıldı.

Toplam 9 bin 513 adayın başvurduğu ve Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde yapıldı.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 sorunun yer aldığı sınavda, adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak ve yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerliliği olacak.

  • YÖS Sınavı
  • ÖSYM
  • Yurt Dışı Öğrenci

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.