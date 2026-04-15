İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7555
  • EURO
    52,7777
  • ALTIN
    6941.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Trabzonspor'a Onuachu, Muçi ve Batagov müjdesi
Spor

Trabzonspor'a Onuachu, Muçi ve Batagov müjdesi

Trabzonspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi 3 önemli isimden sevindirici haber geldi. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, Arbnor Muçi ve Arseniy Batagov'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor'da yaşanan bu gelişme, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin elini önemli ölçüde rahatlattı.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde son antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Paul Onuachu'nun yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı golcünün sıvı kaybına bağlı olarak serum tedavisi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Deneyimli forvetin yarın takımla birlikte çalışmalara katılması ve Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

TRİBÜNLER DOLUYOR

Öte yandan Galatasaray derbisinde yaşanan 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle yaklaşık 35 bin taraftarına ceza gelen Trabzonspor, kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Yapılan itiraz sonrası cezada indirime gidilmesi beklenirken, bordo-mavili kulüp tüm bu belirsizliğe rağmen Başakşehir müsabakasının biletlerini tamamen tüketti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra büyük operasyon

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.