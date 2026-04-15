MÜSİAD ve J.P. Morgan iş birliğiyle New York'ta yatırım konferansı gerçekleştirildi

MÜSİAD ve J.P. Morgan iş birliğinde New York'ta düzenlenen program, Sayın Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleştirilirken; J.P. Morgan'ın New York'taki genel merkezinde düzenlenen toplantılar kapsamında, yatırım ve finansman odağında kapsamlı temaslar kuruldu.

Konferans öncesinde gerçekleştirilen sektörel yuvarlak masa toplantılarında, başta savunma sanayi ve tersane olmak üzere stratejik sektörlerde faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi firmalar, J.P. Morgan'ın ilgili birim yöneticileriyle bir araya gelerek detaylı değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda gıda, inşaat, makine, hizmet, tarım ve otomotiv sektörlerinden katılım sağlayan reel sektör temsilcileri de kendi alanlarına ilişkin küresel yatırım dinamikleri hakkında doğrudan bilgi alma ve iş birliği imkânlarını değerlendirme fırsatı yakaladı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde MÜSİAD üyesi firmalar, yatırım projelerini, büyüme hedeflerini ve gelecek perspektiflerini uluslararası yatırımcılara doğrudan sunarken; yatırım ve finansman temini ekseninde nitelikli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Programın devamında, Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in katılımıyla yatırım konferansı oturumu icra edildi. Şimşek konuşmasında; Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, finansal istikrarı, enflasyonla mücadele süreci ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelere rağmen güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, yatırım ortamını güçlendiren yapısal avantajlara dikkat çekti.

Reel sektör temsilcilerinin doğrudan yatırımcılarla buluşturulmasını sağlayan bu modelin önemine vurgu yapan Şimşek, MÜSİAD'a ve katılımcı firmalara teşekkür ederek, daha odaklı ve süreklilik arz eden benzer çalışmaların artırılmasının önemine işaret etti.

Programa Türkiye heyeti olarak MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Selim Başdemir'in yanı sıra Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticiler katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin makro dengeleri, finansal istikrarı ve büyüme vizyonunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, "Reel sektör temsilcilerimizin küresel yatırımcılarla doğrudan temas kurduğu bu buluşmaların, ülkemizin yatırım ortamına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, program kapsamında farklı sektörlerden üyelerle gerçekleştirilen temaslara da değinerek, "Firmalarımızın yatırım projelerini, büyüme hedeflerini ve gelecek perspektiflerini uluslararası yatırımcılarla paylaşma fırsatı yakaladık. Aynı zamanda ülkemizin yatırım potansiyelini ve reel sektörümüzün gücünü uluslararası finans çevreleriyle doğrudan paylaşma imkânı bulduk." dedi.

Sınırlı katılımla gerçekleştirilen bu kapsamlı programın; Türkiye–ABD ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesine, yatırım iş birliklerinin artırılmasına ve Türk iş dünyasının küresel finans çevreleri ile entegrasyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.

Gerçekleştirilen organizasyon, reel sektör temsilcilerinin uluslararası yatırım çevreleriyle doğrudan temas kurduğu etkili ve özgün örneklerden biri olarak öne çıkarken; Türkiye'nin yatırım potansiyelinin küresel ölçekte daha güçlü şekilde anlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.