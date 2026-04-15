  • Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Bahçeli: Elim hadiseler sığ değerlendirmelerle geçiştirilemez
Güncel

Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Bahçeli: Elim hadiseler sığ değerlendirmelerle geçiştirilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Olayların arka planının çok yönlü bakış açısı ile ele alınması gerektiğini vurgulayan MHP Lideri Bahçeli, 'söz konusu hadiseler sığ ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemez. Hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir.' dedi.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Bahçeli: Elim hadiseler sığ değerlendirmelerle geçiştirilemez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, söz konusu hadiselerin sığ ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirterek, "Bu vahim gelişmelerin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruri bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞME VE SOSYAL MEDYA ÇOCUKLARI ETKİLİYOR"

Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığına dikkat çeken Bahçeli, "Sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir" dedi.

Çocukların yapay bir dijital iklim içinde büyüdüğünü ifade eden Bahçeli, "Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan hızlı duygu geçişleri, gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır" dedi.

"MESELE YALNIZCA FAİL ÜZERİNDEN OKUNMAMALI"

Bahçeli, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmesinin eksik olacağını belirterek, "Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır" ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ TAMAMLANMADAN SİYASİ YORUM YAPILMAMALI"

Yetkili makamların süreci sükûnet ve devlet ciddiyetiyle yürütmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, açıklamasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden yavrularımıza ve fedakâr öğretmen kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. Her iki olayda yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunan Bahçeli, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

