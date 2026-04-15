Maç sonu ortalık karıştı: Neymar çılgına döndü!

Brezilyalı yıldız Neymar'ın formasını giydiği Santos'ta sular durulmuyor. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu Recoleta karşılaşmasında hem sahada hem de maç sonunda yaşananlarla gündeme geldi.

ERKEN GOL GELDİ, GALİBİYET KAÇTI

Copa Sudamericana kapsamında oynanan mücadelede Santos, Recoleta ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Neymar, henüz 4. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gol, yıldız futbolcunun sezonun ilk 8 maçındaki 4. golü oldu.

Ancak Santos'un üstün oyununa rağmen skor korunamadı. Ev sahibi ekip 17 şut ve 2.7 xG üretmesine rağmen, konuk ekip ilk yarının sonlarına doğru kazandığı penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. Bu sonuç, tribünlerde tepkiye neden oldu.

TRİBÜNDE GERGİNLİK: SAYGI GÖSTER

Maçın ardından ise tansiyon daha da yükseldi. Tribünden bir taraftarın Neymar'a 'Daha fazla çalışmalıydın, biraz kilolusun' şeklindeki sözleri, yıldız oyuncuyu çileden çıkardı. Neymar'ın bu sözlere sert şekilde karşılık verdiği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu, 'Her şeyi ben mi yapayım? Sus! Ben burada hayatımı veriyorum, bana saygı göster' diyerek tepkisini dile getirdi.

NEYMAR'DAN AÇIKLAMA: HER ŞEYİMİ VERİYORUM

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Neymar, yaşananlara açıklık getirdi. Yıldız isim, 'Bu şekilde saldırıya uğradığımda bunu kabul etmem. Futbol ve bu kulüp için her şeyimi veriyorum, hatta vermemem gerekenden fazlasını' ifadelerini kullandı.

GÖZLER MİLLİ TAKIM KARARINDA

Öte yandan Neymar'ın geleceğiyle ilgili en önemli gündem maddesi ise milli takım çağrısı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 18 Mayıs'a kadar karar vermesi bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Fiziksel olarak hazırsa mutlaka kadroya alınmalı' diyerek yıldız oyuncuya destek verdi.