Katil Netanyahu'nun tehditleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle, farklı cephelerde vatanımızın bekası ve devletimizin güvenliği için şehadete yürüyen tüm kahramanları yad ediyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin.

ŞANLIURFA'DA LİSEYE SALDIRI: İHMALİ OLANLARDAN HESAP SORULACAK

Siverek'te bir lisede meydana gelen ve milletçe hepimizi yaralayan olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Menfur hadise ile ilgili soruşturma başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış ve 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'si taburcu edilmiş, 9 yaralımızın tedavisi ise devam etmektedir.

Enerji sepetimizi zenginleştirmek ve tedarikçi ülkelerin sayısını artırmak önceliğimiz oldu.

Türkiye'yi enerjide üst lige çıkardık. En büyük devrimi ise arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. Daha evvel yıllarca kiralama yöntemiyle yapılan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini kendi imkanlarımızla yapmaya karar verdik. Dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz filosunu kurduk. Karadeniz'deki keşfimizle adeta şeytanın bacağını kırmış olduk. Şu an 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz.

2026'da bu rakamı 8 milyon haneye, 2028'de ise 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz.

ÇAĞRI BEY SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZE MÜJDELİ HABERLER VERECEK

Kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Sadece kendi denizlerimizde değil, aynı zamanda bu imkanları dost ve kardeş ülkelerin istifadesine de sunuyoruz.

Cuma günü Somali'de hepimizin göğsünü kabartan bir tören gerçekleşti. Derin deniz sondaj gemimiz Çağrı Bey, Somali açıklarındaki hidrokarbon aramalarına başlamak üzere bu ülkeye ulaştı.

Oruç Reis gemimiz de 7 ay boyunca yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik alanda sismik araştırmalar yürütmüş, umut verici bulgulara ulaşmıştır. Şimdi Çağrı Bey'le Ya Nasip diyor, inşallah ilk sondajımızı başlatıyoruz.

Daha önce birilerine minnet ettiğimiz işleri, artık kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi insan gücümüzle gerçekleştiriyoruz.

Hep söylediğim gibi, biz sömürmeye değil beraberce kazanmaya taliniz. Çağrı Bey'in Somalili kardeşlerimize müjdeli haberler vereceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz.

2011 yılında kimse yokken nasıl imdadına koştuysak, o günden bu yana hiç yalnız bırakmadıysak inşallah bundan sonra Somali halkının kalkınma mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz.

"KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ"

Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum.

Ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.

Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemeli. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi değerlendirilmeli.

Bölgemizde barış olacaksa Siyonist rejime rağmen olacaktır. İstikrar sağlanacaksa yine İsrail hükümetine rağmen sağlanacaktır.

Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz.

Bizler, İstiklal Marşı 'Korkma' nidası ile başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kuvvet, kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu unutmasınlar.

CHP'YE SERT TEPKİ: BATI KARŞISINDA KOMPLEKSLİ

Bu süreçte, ülkemizin şu gerçeğini de aklımızdan çıkarmıyoruz. Yurtdışında büyük bir atılım içinde olan Türkiye'nin maalesef bu vizyonla uyumlu bir ana muhalefet partisi bulunmuyor.

Batı karşısında kompleksli muhalefet, uluslararası toplantılarda ülkemizi mahcup ederken, iç politikada ise milletimizi beceriksizliğe mahkum ediyor. Küresel siyasette şahlanış döneminde olan Türkiye, ana muhalefetin yönettiği belediyelerde bir fetret devri yaşıyor.

MESELE ETNİK KÖKENDEN ZİYADE BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZDİR

Bu topraklarda bin yıldır olduğu Türkler ve Kürtlerin hasımları ortaktır. Karşılaştıkları tehditler müşterektir. Bölgemizde oynanan oyunlara, kurulan tuzaklara baktığımıza bunu görebiliyoruz.

Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da düşmanlarının aynı olduğunu, meselenin inancımız ve bin yıllık kardeşliğimiz olduğunu yeniden müşahede ediyoruz.

Değerli kardeşlerim, kirli niyetlerin tek tek deşifre olduğu bu dönemde milletçe en sağlam direniş hattımız 18'inci ayına giren Terörsüz Türkiye süreci olmuştur.

Türkiye'nin 40 yıllık terör musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar, süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar. Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan çıkıp utanmadan ülkemize iftira atıyorlar.

Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur ittifakı olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık yarınlarını karartmayacağız. Allah'ın izniyle, bizler kararlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.

Hiçbirimiz kendi enerjimizi hem de milletimizin vaktini heba etme lüksüne sahip değiliz.