  • Grand slam şampiyonu Ivan Dodig, Antalya'da gençlerle buluştu
Çiftler ve karışık çiftlerde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ve ATP dünya 1 numarası ünvanına ulaşan Ivan Dodig, Antalya Kemer'deki TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl kapsamında genç tenisçilerle bir araya geldi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlene TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl kapsamında dünya tenisinin önde gelen isimlerinden grand slam şampiyonu Ivan Dodig, genç sporcularla bir araya geldi.

Corendon Tennis Club Kemer'de düzenlenen Master Class etkinliğinde gelecek vaat eden genç tenisçilerle buluşan Dodig, deneyimlerini aktardı.

Çiftler ve karışık çiftlerde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kariyerinde ATP dünya 1 numarası ünvanına ulaşan Dodig, etkinlikteki konuşmasında, genç sporcularla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Turnuvada mücadele eden sporcular arasında Dodig'in oğulları Josip ve Peter Dodig de yer aldı.

