Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Udinese'deki performansıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta San Siro'da oynanan ve 3-0 kazanılan Milan maçına 2 asistiyle damga vuran Zaniolo, ülkesi İtalya'da transferin gözde ismi olmayı başardı.

YAKINDAN TAKİP

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, Napoli, Inter ve Juventus, 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

10 MİLYON EURO

Udinese, Zaniolo'nun 10 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

UDINESE'NİN PLANI

İtalyan ekibi, Zaniolo'yu tutmak istese de ülke içinden oyuncuya olan ilgi nedeniyle yüksek bir teklif gelmesi durumunda Zaniolo'nun transferine izin vermeye sıcak bakıyor.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaparak 12 gole etki etti.