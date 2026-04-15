3 kulüp onun peşinde! Nicolo Zaniolo için İtalya'da transfer yarışı

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 26 yaşındaki genç futbolcuyu İtalya'dan 3 kulüp yakından takip ediyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ15 Nisan 2026 Çarşamba 15:23
Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Udinese'deki performansıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta San Siro'da oynanan ve 3-0 kazanılan Milan maçına 2 asistiyle damga vuran Zaniolo, ülkesi İtalya'da transferin gözde ismi olmayı başardı.

YAKINDAN TAKİP

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, Napoli, Inter ve Juventus, 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

10 MİLYON EURO

Udinese, Zaniolo'nun 10 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

UDINESE'NİN PLANI

İtalyan ekibi, Zaniolo'yu tutmak istese de ülke içinden oyuncuya olan ilgi nedeniyle yüksek bir teklif gelmesi durumunda Zaniolo'nun transferine izin vermeye sıcak bakıyor.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaparak 12 gole etki etti.

