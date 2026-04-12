Süper Lig 29. haftasında, Galatasaray ile Kocaelispor Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın 10 şifresi...
GALATASARAY ÜST ÜSTE 2 MAÇ KAYBETMEDİ
Kocaelispor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını 5-2 kaybeden Galatasaray (Şubat 2009), bugüne kadar yeşil-siyahlılardan üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı.
KOCAELİSPOR DAHA ÖNCE BAŞARAMADI
Bu sezon Galatasaray'ı konuk ettiği Süper Lig maçını 1-0 kazanan Kocaelispor, bu rekabet tarihinde her iki karşılaşmadan da galip ayrıldığı bir sezon yaşamadı.
YENİ YÜKSELENLERE KAYBETMİYOR
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 11 maçın 10'unu kazanan Galatasaray (1B), tek puan kaybını geçen sezon Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak yaşadı.
KOCAELİSPOR SERİ YAPAMIYOR
Bir İstanbul takımına konuk olduğu son Süper Lig maçında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor, bu şehirde üst üste iki galibiyet aldığı son seriyi Nisan-Mayıs 1996 arasında yakaladı.
EVİNDE GOL OLUP YAĞIYOR
Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin tamamında en az üç gol sevinci yaşadı (toplam 27 gol). Bu sezon iç sahada 3+ gol atarak 11 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinde daha yüksek bir sayıya sadece lig rekorunu kırdığı 1962/63'te ulaştı (13).
KOCAELİSPOR DEPLASMANDA FORM TUTTU
Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Kocaelispor (2M), daha önceki 28 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını eşitlemek istiyor (3G 7B 18M).
EN AZ VE EN FAZLANIN KARŞILAŞMASI
Süper Lig'de bu sezon kalesine en az isabetli şut gelen takım Kocaelispor (83). Galatasaray ise bu süreçte iç sahada en fazla şut çeken (283) ve beklenen gol değeri üreten (34 xG) ekip konumunda.
BARIŞ ALPER KATKISI
Galatasaray'ın Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara attığı son altı iç saha golünün üçünde Barış Alper Yılmaz'ın doğrudan katkısı bulunuyor (2 gol & 1 asist).
YUNUS AKGÜN KENDİ REKORUNU KIRMAK İSTİYOR
Evinde görev yaptığı son iki Süper Lig maçında da gol katkısı sağlayan Yunus Akgün (1 gol & 2 asist), en üst lig kariyerinde üst üste üç iç saha karşılaşmasında bunu başardığı bir seri yakalayamadı.
DANIEL AGYEI, KOCAELİSPOR TARİHİNE GEÇEBİLİR
Daniel Agyei, Kocaelispor tarihinde Taner Gülleri (2008/09) ve Engelbert Buschmann'ın (1987/88) ardından bir Süper Lig sezonundaki her iki Galatasaray maçında da gol atan üçüncü oyuncu olmak için sahaya çıkacak.