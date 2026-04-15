Somali'de terör operasyonu: Çok sayıda militan öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen kapsamlı operasyonlar son 2 günde büyük sonuçlar verdi. Jubaland ve Hiraan bölgelerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 81 militan etkisiz hale getirilirken, örgütün halka yönelik saldırı planları da engellendi.
JUBALAND VE HİRAAN'DA EŞ-ŞEBAB'A EŞ ZAMANLI BASKIN
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, son 2 günde düzenlenen operasyonda Jubaland'de 27 ve Hiraan'da 54 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ, SALDIRI PLANLARI ENGELLENDİ
Operasyonlar sırasında örgüt üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiği aktarılan açıklamada, militanların bölgedeki halka yönelik saldırı hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin bu planları engellediği kaydedildi.
Açıklamada, "Çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirilmiştir." denildi.
EŞ-ŞEBAB'A KARŞI 2022'DEN BU YANA GENİŞ ÇAPLI MÜCADELE
2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.