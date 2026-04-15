İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7547
  • EURO
    52,8485
  • ALTIN
    6915.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'de terör operasyonu: Çok sayıda militan öldürüldü
Somali'de terör operasyonu: Çok sayıda militan öldürüldü

Somali güvenlik güçleri, Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 81 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda örgütün sığınakları imha edilirken çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirildi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen kapsamlı operasyonlar son 2 günde büyük sonuçlar verdi. Jubaland ve Hiraan bölgelerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 81 militan etkisiz hale getirilirken, örgütün halka yönelik saldırı planları da engellendi.

JUBALAND VE HİRAAN'DA EŞ-ŞEBAB'A EŞ ZAMANLI BASKIN

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, son 2 günde düzenlenen operasyonda Jubaland'de 27 ve Hiraan'da 54 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ, SALDIRI PLANLARI ENGELLENDİ

Operasyonlar sırasında örgüt üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiği aktarılan açıklamada, militanların bölgedeki halka yönelik saldırı hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin bu planları engellediği kaydedildi.

Açıklamada, "Çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirilmiştir." denildi.

EŞ-ŞEBAB'A KARŞI 2022'DEN BU YANA GENİŞ ÇAPLI MÜCADELE

2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

  • Eş-Şebab operasyonu
  • Somali güvenlik güçleri
  • Jubaland Hiraan
  • Somali terörle mücadele
  • Eş-Şebab

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.