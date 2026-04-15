15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
  • Ziraat Bankkart finalde! Spor Toto'ya set vermedi
Spor

Ziraat Bankkart finalde! Spor Toto'ya set vermedi

Ziraat Bankkart, Spor Toto karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 3-0 kazandı. Seride 2-0 üstünlüğe ulaşan başkent ekibi, adını finale yazdırmayı başardı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 17:51
Ziraat Bankkart finalde! Spor Toto'ya set vermedi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, finalde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, Muhammed Kaya)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 21-25, 21-25, 23-25

Süre: 83 dakika (26, 26, 31)

