Güncel

DMM'den okul saldırısına ilişkin provokasyon uyarısı: Devletimizin tüm ilgili birimleri teyakkuz halindedir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, 'Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir.' uyarısında bulundu.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 19:07 - Güncelleme:
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek devlet ve millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir. Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir."

