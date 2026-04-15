Edinilen bilgiye göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar hastası olan 34 yaşındaki Ayhan İnce, 69 yaşındaki babası Alaattin İnce'yi tekerlekli sandalye ile evine götürürken yolun bozuk olması nedeniyle sandalyeyi itemeyince sinirlendi. Babasını yürüterek götürmek isteyen gencin babasına sert çıktığını gören çevredeki vatandaşlar ise Ayhan İnce'yi darp etti. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri baba ve oğlunu tedavi altına aldı. Polis ekiplerine ifade veren babanın, olayın yanlış anlaşıldığını, bipolar hastası oğlunun yolun bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyeyi itemediğini, bu nedenle kendisinden sandalyeden kalkmasını istediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı bakım merkezine yerleştirdi.

O anları evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden görgü tanığı Vusale Şimşek, "Evde oturuyordum. Dışarıdan bir ses geldi. Pencereye koştum, ardından polisi aradım. Polis hem adamı hem de babasını götürdü. Sonrasını bilmiyorum. Benim bunu yapmaktaki amacım, yaşlı adamın huzurevine yerleştirilmesini sağlamaktı" dedi.

Yaşlı adamın kardeşi Mehmet İnce de olayın hasta olan ağabeyinin ilaçlarını yazdırmak için sağlık ocağına giderken gerçekleştiğini belirterek, "Babasına, 'kalk yürütelim seni biraz' diyor. O da hasta olduğundan ses tonu fazla çıkıyor. Zannediyorlar ki babasını darp ediyor. Olay yanlış anlaşılmıştır. Gençler orada görüyorlar ve babasını dövdüğünü zannediyorlar ama öyle bir darp yok abimde. Kardeşimin oğlunun raporu var zaten abime bakamıyordu. Yetkililer gelmiş huzurevine almış, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.