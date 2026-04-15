4 Bakan Kahramanmaraş'ta! Saldırıda ölü sayısı yükseldi: 8 öğrenci 1 öğretmen

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "14 yaşındaki saldırgan okulda katliam yaptı. 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 can kaybı var. 6'sı ağır, 13 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verilecek." açıklamasında bulundu.

BAKANLAR YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek son durumu değerlendirdi. Bakanlar daha sonra yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Adalet Bakanı Gürlek: 7 savcı görevlendirildi

Saldırganın babası gözaltına alındı