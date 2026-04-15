İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7586
  • EURO
    52,8676
  • ALTIN
    6903.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

4 Bakan Kahramanmaraş'ta! Saldırıda ölü sayısı yükseldi: 8 öğrenci 1 öğretmen

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, '14 yaşındaki saldırgan okulda katliam yaptı. 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 can kaybı var. Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verilecek.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "14 yaşındaki saldırgan okulda katliam yaptı. 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 can kaybı var. 6'sı ağır, 13 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verilecek." açıklamasında bulundu.

BAKANLAR YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek son durumu değerlendirdi. Bakanlar daha sonra yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Ortaokula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen hayatını kaybetti... Üç Bakan olay yerinde

Adalet Bakanı Gürlek: 7 savcı görevlendirildi

Saldırganın babası gözaltına alındı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.