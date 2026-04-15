Özel'in hınk deyicisi muhalefet…

Özgür Özel, erken seçim üzerinden cambaza bak oyununda göz boyamaya devam ediyor. CHP'nin içine düştüğü çaresizliğin ve köşeye sıkışmanın getirdiği şaşkınlığın üstünü örtmek için son bir haftayı muhalefet partilerini ziyaretle geçirdi.

Muhalefet parti başkanları havalı basın toplantılarında boy gösterseler de kamuoyu, akıntıya karşı kürek çekildiğinin farkında.

Zira hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de MHP lideri Bahçeli yaptıkları açıklamalar ile erken seçim kapısını ardına kadar kapattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize kimse gündem dayatamaz" dedi ve yakın vadede erken ya da ara seçimin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bahçeli dün partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevaplarken; "CHP, yapısındaki karışıklığı, Türkiye'yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanındadır ve Türk milletinin iradesidir. O iradeye de şimdiden saygı duymak gerekir." dedi.

Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakında olduğuna göre Özgür Özel, erken seçim diye tutturarak; gündem saptırmak, dikkatleri CHP'nin altında ezildiği yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarından/yargılamalarından uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyor.

Özgür Özel'in ziyaretlerinde ilkeli tavrı sadece DEM Parti gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecinin getirdiği demokratikleşme çabalarının sekteye uğramaması gerektiğini söylediler.

Genel Başkanlar, sanki erken seçim olursa seçmen kendilerini iktidara getirmek için sabırsızlanıyormuş havasındaydılar...

Özgür Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Genel Başkanların hepsi erken bir seçime hazır olduklarını, AK Parti iktidarının Türkiye'yi yönetemediğini, tek çarenin erken seçim olduğunu ifade ettiler.

Hepsi ile poz verdiğinde Özgür Özel de, "seçmen, 85 yıldır ara seçimlerden açıkça kaçan ilk lider olma sıfatını Erdoğan'ın sırtına yükler" demeyi ihmal etmedi.

Vefasızlığın siyasetteki sembollerinden biri haline gelen Ahmet Davutoğlu, insanların aklıyla alay ederek şunu diyebildi:

"Şimdi söylüyorum: AK Parti teşkilatlarından şikâyetler var. Bir yorgunluk, bir 'metal yorgunluğu' oluştu. Metal yorgunluğunu aşmak için şimdi yedi diyoruz; yedi milletvekilliği için seçim koyun, sandığı kurun. Bir anda AK Parti teşkilatları hareketlenir. Bu AK Parti'ye de yarar. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi, böyle bir teklife de karşı çıkmayız."

Partisini kurunca "Bir selam veririm bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyen Ahmet Davutoğlu bu...

Stratejik Derinliğin kitabını yazan biri olarak şunu diyemedi:

Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Hükümet dengeli, barış odaklı, saygı uyandıran, takdir edilen bir dış politika uyguluyor. Şimdi seçim zamanı değil. İçeride seçim tartışması başlatmanın Türkiye'ye bir faydası olmaz. Ayrıca Terörsüz Türkiye zeminini berhava etmeyelim. Türkiye'nin istikrarı ile oynamayalım...

Kaldı ki, Özgür Özel, bir yandan erken seçim baskısı ile bu liderleri ziyaret ederken bir yandan da iktidara gelmeleri durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adını değiştirerek "Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" olarak konumlandıracaklarını açıkladı.

LGBT'lilere göz kırpan bu Özgür Özel'e; geçmişlerinde ahlak, fazilet, ailenin korunması ilkeleri olan bazı muhalefet partileri, ağızlarını açıp da niye tek kelime etmiyorlar?

Özgür Özel'in ağzının payını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi, çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor."

------------

Hınk deyici: Gücü, imkânı olmadığı halde ortalıkta görünüp nemalanmak isteyen kimseler için kullanılan bir tabir.