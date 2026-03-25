Akın Gürlek'e iftiralar; Özgür Özel'in intihar saldırısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yalan oldukları besbelli iddialarda bulundu.

Gürlek için "452 milyon değerinde 12 gayrimenkulü var. 19 yıllık maaşıyla, 190 yılda alamayacağı gayrimenkulleri almış" diyor.

Lüksemburg'da yatının olduğunu, "87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alıcı gözüyle gezdi, pazarlık etti" diye ekliyor.

Sözcü TV ve Halk TV dakikalarca Özel'i ve iddialarını en önemli haber diye veriyor.

"İmamoğlu Suç Örgütü" davasının görüldüğü şu günlerde bir can simidi bulmuş gibiler.

Öyle seviniyorlar öyle seviniyorlar.

Sanki İmamoğlu suç örgütü beraat etmiş...

Sanki Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı önündeki tüm engeller kalkmış...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuya yazacak gerçek midir gerçek değil midir?" diyor.

Tapu belgelerini Cumhurbaşkanı bile değiştiremez, silemez, yok edemez. Somut gerçek, kayıtlar mahkemeye ulaştığında ortaya çıkacak.

Adalet Bakanı Gürlek, yat iddialarına ilişkin olarak da hayatında Lüksemburg'a gitmediğini belirtiyor.

Özgür Özel bu onur kırıcı yalan saldırısını neden yaptı?

Akın Gürlek gazetecilere yaptığı açıklamada bunun cevabını çok net veriyor:

"Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."

"Manisa'da benzin istasyonunda adaylık parası verme" iddiası doğrulanırsa Özgür Özel'in defteri dürülür, CHP'nin de beli kırılır.

Büyük bir yalanla algı operasyonuna başvurmak CHP'nin köşeye çok sıkıştığının ifadesidir.

Aslında Akın Gürlek'e saldırı, yargıya, Cumhurbaşkanına, Cumhur İttifakına saldırıdır.

Bu bir intihar saldırısıdır.

ÖZEL, SEDEF KABAŞ'IN DERSİNİ İYİ DİNLEMİŞ...

Sedef Kabaş gazeteci, spiker, televizyon programcısı.

2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.

Kendisi bir yalan/yalancı uzmanı.

Hem teorik dersler veriyor hem de pratiği var...

2021'de "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili yalanlama gelince Kabaş, açıklama yaparak yat haberinde Erdoğan ismini kullanmadığını söyledi.

Evet, Sedef Kabaş'ı meşhur eden özelliği, bir yalan/yalancı uzmanı olması.

Bu konuda CHP'de dersler de verdi. Kabaş, kitleleri yönlendirmek için 'yalan' tekniğini kullanmanın önemini vurgularken,

'Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in Akın Gürlek için yaptığı da tam budur.

PKK/FETÖ MÜ DEVREDE?

Devlet, bu yalan saldırısını elbet seyretmedi.

Haberi dün Sabah gazetesi verdi:

"Özgür Özel'in kirli ağı deşifre oldu. PKK/KCK ve FETÖ bağlantısı"

"SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Gürlek'in bilgilerinin Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandığı belirlendi. Resmi belgeler ve HTS kayıtları; Adalet Bakanı'na yönelik bu kuşatmanın, terör örgütlerine (FETÖ ve PKK) müzahir isimler eliyle gerçekleştirildiğini ve sonuçların siyasi bir kanala CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e aktarıldığını açıkça gösterdi. Devletin en üst yargı bürokrasisine yönelik bu 'veri operasyonu' hakkında adli mercilerin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü öğrenildi."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan ikisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

Özgür Özel, İmamoğlu ve CHP'nin gidişi, fireni patlamış kamyon gibi. Duvara fena toslayacaklar.

Tekrarlayalım; rüşvet, irtikâp, yolsuzluklar, müteahhitlerin hak edişlerini zulme çevirmeler, villalara çökmeler, bunların hesabı verilecek.

3 bin 809 sayfalık iddianamede 142 ayrı eylemde, İmamoğlu'na isnat edilen ve hiçbiri siyasî olmayan suçlar; Adalet Bakanı'na yalanlarla saldırılarak örtülemez, unutturulamaz.