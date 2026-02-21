Terörsüz Türkiye Raporu; şimdi merak edilen 4 mesele…

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yalpan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun, 21. son toplantısında hazırlanan 60 sayfalık rapor kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, raporun sürece ivme kazandıracağını söyledi.

Beştepe'de düzenlenen Valiler Buluşması'nda raporu, "yol haritası niteliğinde önemli bir kazanım" olarak niteledi.

KURTULMUŞ: TAM BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmelerinde umut dolu tespitler var.

"Raporun yazımı, hazırlanması tam manasıyla bir demokrasi örneğidir. Komisyon çalışmaları demokrasi örneğidir ve inşallah Türkiye demokrasisinin en önemli kazanımlarından birisi olacaktır. Karşısındakini susturmadan ya da karşısındakine rüşvet-i kelam söz etmeden, sözün ne kadar rahat bir şekilde kullanılabileceğini bu Komisyon çalışmaları gösterdi."

AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol mensubu milletvekillerinin Türkiye için hayatî ve netameli bir konuda uzlaşmaları gerçekten takdire şayandır.

Şüphesiz bunda parti liderlerinin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin sağlam iradelerinin payı büyüktür.

1. Şimdi merak edilen mesele şudur: Rapordaki teklifler doğrultusunda hazırlanacak yasa tekliflerinde de aynı demokrasi örneği verilebilecek midir?

EN KRİTİK EŞİK

Raporun altıncı bölümünde bundan sonraki süreç için "Kritik Eşik: Örgütün Silah Bırakması" alt başlığındaki ifadeler çok önemli:

"Süreçte en kritik eşik, PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanı ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktasını teşkil edecektir."

Entegrasyon ile ilgili adımlar, PKK'nın silah bıraktığının ve kendisini gerçekten tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince (başta MİT) tespit ve teyit edilmesinden sonra atılacaktır.

2. Bu tespit ve teyit konusunda DEM Parti, ipe un sermeye kalkacak mıdır?

SURİYE AYAĞI ÇOK ÖNEMLİ

PKK'nın ayak sürümesine, ikiyüzlülüğüne asla göz yumulmayacaktır. Önceki gün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamaya da dikkat çekmek gerekir:

"Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz."

3. Şimdi merak edilen mesele, kullanıldıklarını itiraf eden PKK hâlâ İsrail ve ABD'den medet umacak mıdır?

DENKLEMİN IRAK TARAFI DA ÇOK HAYATÎ...

9 Şubat'ta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın sivil organlarının Mahmur'da, askerî unsurlarının Sincar'da, komuta unsurlarının ise Kandil'de konuşlandığını belirttikten sonra "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" demişti.

4. Şimdi mesele şudur: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, ikili oynamaya devam edecek mi?

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI ASLA RAHATSIZ EDİLMEYECEK

Raporun kabulünden sonra şimdi söz Meclis'te olacak.

Milliyetçiliğin ticaretini yapan bazı siyasiler milletimizin kafasını karıştırmak için fitneye, provokasyona devam ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'nda yaptığı konuşmada milletimizin yüreğine su serpti:

"Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz ruhlarını incitmeden, şühedanın kemiklerini asla sızlatmadan başarmak niyetindeyiz."

Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri rahatsız edecek hiçbir girişime, söze, tavır ve eyleme müsamahalarının olmadığını ve olamayacağını en iyi şehit yakınları ve gazilerin bildiğini belirterek, "Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar, Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim hüsnü niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz" dedi.

Rapor güzel, ama önümüzde aşılması gereken tümsekler, bozulması gereken tuzaklar var...