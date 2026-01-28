Yenileri, şaibeli kurultay davasını nasıl etkileyecek?

İddianamesi 5 Kasım 2025'te kabul edilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında ilk duruşma dün yapıldı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki salonlarda duruşmanın yaklaşık 1 ay sürmesi öngörülüyor.

Dava kapsamında 33'ü tutuklu 200 sanık hâkim karşısına çıktı. Bunlar arasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 5'i tutuklu CHP'li 7 belediye başkanı bulunuyor.

Duruşmaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer katılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

İddianamede, CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un da rüşvet aldığı iddia edildi, haklarında fezleke düzenlendi. Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Bilindiği gibi 105'i tutuklu 402 sanıklı "İBB yolsuzluk davası"nda tensip zaptı oluşturulmuş ve ilk duruşma tarihi 9 Mart 2026 olarak belirlenmişti.

Özgür Özel, bu davaların ciddiyetini sulandırmak, dikkatleri dağıtmak istese de yargı süreci bir yandan devam ediyor.

Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının, "bundan sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için" açıldığını tekrarlayıp duruyor.

Ama herkes, bu safsataya Özgür Özel'in de inanmadığı görüyor/biliyor.

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasına da aynı safsata ile açıklama getiriyorlar.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün yaptığı açıklamada, "CHP, belediyelerin büyük kısmını kazanınca, 'Eyvah, CHP şimdi yurttaşla yerel yönetimler eliyle bağ kuracak, vatandaşa hizmet edecek ve ilk genel seçimde iktidardan olacağız' diye düşündüler" dedi.

(CHP'li belediyeler, hangi hizmetlerle bugüne kadar yurttaşlarla bağ kurdu, bilen var mı?)

Bu davanın da önemini ve ciddiyetini azaltmak/sulandırmak için CHP'li medya ile birlikte bir kafa karışıklığı oluşturmaya çalışıyorlar.

İl Başkanı Çelik, dün üstüne basa basa, "Ortada büyük bir çelişki var. Suç örgütü lideri denilen kişi elini kolunu sallayarak dolaşıyor, Ama milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş belediye başkanları gözaltında tutuluyor."

Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak suç örgütünü, yaptıkları, belgeleriyle ifşa ettiği için tutuklu değil.

Bu davaların CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmalarını nasıl etkileyeceği de başka bir merak konusu...

İddianamede 'kurultay davası'na dair detaylar da yer aldı.

Aktaş'ın, CHP 38. Olağan Kurultay'ında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nde aday olan Cemal Canpolat'ın 'seçilmemesi için' parti üye ve delegelerine rüşvet verdiği iddia edildi.

İddianamede 'İmamoğlu suç örgütü' denilerek İmamoğlu hakkında 'suç örgütü kurma' iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylara da yer verildi.

Yargı süreci, CHP'de akıl tutulmasına sebep oldu.

Özgür Özel, Türkiye'nin temel meselelerinin hiçbirinde doğru yerde durmuyor, yalpalıyor.

DEM Parti heyeti dün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Özgür Özel ile görüştü.

Suriye'deki gelişmeleri 'endişe verici' olarak nitelendiren Özgür Özel, meşru Şam hükümetini hedef aldı.

Daha önce de YPG/PYD ağzıyla Şara yönetiminin Suriye'nin tamamını temsil etmediğini söylemişti.

DEM Partili Tuncer Bakırhan da "Özgür Özel'e, Halep saldırısı (YPG/SDG'ye yapılan operasyonlar) başladığından beri yaptığı yapıcı, sağduyulu açıklamaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kirli tencere yuvarlanıyor, gayri milli kapağını buluyor.