Trump-Maduro, şimdi anlaşıldı mı Terörsüz Türkiye…

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i bir baskınla yataklarından alıp kaçırması, tarihte örneği olmayan bir eşkıyalık, barbarlık, küstahlık, haydutluk, korsanlık, artık ne derseniz deyin...

Trump'ın bazı gerekçeler ileri sürmesi ise Amerika Birleşik Devletleri adına gayri ciddilik, kibir, kabadayılık bahaneleridir.

Netanyahu ve Trump, insanoğlunun, bu tarihten sonra yaşayacağı acıların müsebbibi, gözü dönmüş iki zalimidir.

ABD'nin Madura baskınında, hukuk/kural tanımamanın yanında insanoğlunun onurunu hiçe sayan bir vahşilik de var.

Maduro ve eşinin, yatağından sürüklenerek çıkarılması, helikoptere bindirilmeleri, indirilmeleri, yürütülmeleri, New York caddelerinde dolaştırılmaları, bu sahnelerin naklen yayınlanması, insanoğlunu aşağılamanın yanında, Venezuela'nın, Venezuela halkının onurunun çiğnenmesidir. Bir milletin, topyekûn böylesine aşağılanmasını, bu kadarını, balta girmemiş ormanlardaki vahşiler yapar ancak.

Tek fark, vahşiler kaçırdıklarını kazanlarda kaynatıyorlar...

Mesele sadece Trump meselesi de değil. Beyaz Saray'da, kabinede, Temsilciler Meclisi ve Senato'da bu barbarlığa, insan onuruna aleni saldırıya karşı ciddi bir tepki olmadığı gerçeği de var.

Tıpkı Netanyahu'ya karşı İsrail içinden ve Yahudi dünyasından ciddi bir tepki gelmediği gibi.

Hitler, Almanya'da sahne alırken ona da içeriden bir tepki gösterilmedi.

Netanyahu ve Trump, insanlık tarihinin ilk defa görmediği aklı başından gitmiş her istediğini yapabileceğine inanan zorbalara benziyorlar.

Tarihin hükümlerine baksınlar, nereye kadar gidebileceklerini görsünler...

Düşündükleri yere varamayacaklar.

Trump, kasıla kasıla saldıracağı ülkelerin isimlerini sayıyor.

İran, Meksika, Kolombiya, Panama, Küba, Kanada ve Gröland yeni hedefler olarak sıralanıyor.

NATO içinde birlikte olduğu ülkelere de tehditler savuruyor.

Hadi Trump'ın aklı başından gitmiş. Bütün ABD akıl tutulması mı yaşıyor?

ABD, kaç cephede hiç ayağı tökezlemeden, açtığı krizlerin içinde bocalamadan yol alabilecek?

Trump, bir güç gösterisi yapıyor ama zaten renk atan, partallaşan Batılı bütün değerleri yere çalıyor.

Bu hakikat, dünyanın insanî değerlere kapı aralayacağı yeni bir dönemi de başlatacaktır.

Batılı ülkelerde İsrail'in Gazze soykırımı karşısında uyanan vicdanlar, şimdi Trump pervasızlığı, kovboyluğu yüzünden ABD'ye karşı daha da büyüyecektir.

Şimdi anlaşıldı mı Terörsüz Türkiye'nin önemi...

MHP lideri Bahçeli, ABD'nin Venezuela baskınının; milletimizi, ülkemizi, devletimizi ilgilendiren yönünü dün partisinin Grup Toplantısındaki konuşmasında çok güzel hatırlattı:

"Venezuela örneği bize aynı zamanda iç cephenin hayatiyeti ve müessiriyeti hakkında ibretlik ipuçları da vermiştir. Şimdi anlaşıldı mı, iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz. Şimdi anlaşıldı mı, "Terörsüz Türkiye" hedefindeki ısrar ve irademiz. Şimdi anlaşıldı mı, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmadaki tavizsiz karar ve kararlılığımız. Şimdi anlaşıldı mı, Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt'ü sevmeyen de Türk olmaz söz ve beyanımızdaki sahicilik ve sağlamlık..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada MİLLİ MUTABAKAT ruhunun önemine bir daha vurgu yaptı:

"Evet, bugün de boylarına boslarına bakmadan, son derece kibirli bir eda ile Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği, devletimizdir, vatanımızdır, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir. Bir defa, aziz milletimin şunu bilmesini isterim, her kim ne adına olursa olsun, millî mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse, Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Her kim, ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa, Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır. Türk ve Türkiye düşmanlarının işte bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kulağına küpe olsun.