Erdoğan Türkmenistan'da; Türkiye Yüzyılı'na açılan kapılar…

İç politikanın gündemi çoğunlukla dikkatlerimizi kilitliyor.

Türkiye Yüzyılı dediğimizde evet, iç meseleleri halletmenin, iç bütünlüğü tahkim etmenin önemini biliyoruz.

Ancak Türkiye Yüzyılı'nın bir de coğrafyamızla, bölgemizle ve özellikle Türk dünyası ile paralelliği var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya-Türkiye ilişkilerinin, özellikle ticaret ve ekonomi alanlarında ilişkilerimizin çok yönlü ve çeşitlilik arz eden yapısı, uluslararası arenadaki zorlukların ve üçüncü ülkelerin baskısının üstesinden gelmemizi sağlıyor" dedi.

Türkiye bugün başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere ABD/Avrupa ile Rusya arasında giderek tırmanan süreçte bir denge unsuru olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ABD Başkanı Trump'ın, hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'in güven duyduğu bir lider konumunda.

Bugün uluslararası zeminde hem Trump hem de Putin ile aynı seviyede görüşebilen ikinci bir lider yok.

Türkiye bu konuma; ilkeli, dürüst, şeffaf, güven veren duruşu ile geldi.

Cumhur İttifakından güç alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye; ardı ardına açılan baht kapılarının bereketi ve milletimizin duası ile evet, tarihî bir sıçramanın eşiğinde bulunuyor.

Türkiye Yüzyılı'na açılan kapıların bazılarını kısaca hatırlayalım.

1. AK Parti iktidarı ile vesayet odakları birer birer etkisiz hale getirildi.

Statükonun zaptiyeleri; darbeciler, medya, üniversiteler, yüksek yargı, küresel merkezlere bağlı iş dünyası/sendikalar/sivil toplum giderek güç kaybetti.

ABD destekli darbe ihanetinin son hainleri FETÖ'cüler oldu. Çanakkale ruhu ile şahlanan milletimiz bu ihanete geçit vermedi.

Türkiye ancak 15 Temmuz 2016'dan sonra devlet yönetiminde kendine gelebildi.

2. Türkiye'nin kendi mana kökleri üzerinde yükselmesini istemeyen, hazmedemeyen, her millî meselede mızıkçılık yapan, engel çıkaran CHP'nin; özellikle son aylardaki perişanlığı, yolsuzluk batağında debelenir hale gelmesi açılan başka bir kapıdır.

3. Türkiye'ye; özellikle savunma sanayinde, sağlık, ulaşım, uzay araştırmaları, bilgi teknolojileri alanlarında, yetişen yüz binlerce kabiliyetli, çalışkan, araştırmacı kuşakları ile TEKNOFEST gençliği ile ufuk açan, güven veren, milletimizi heyecanlandıran kapılar açıyor...

4. Terörsüz Türkiye konusunda, Türk-Kürt-Arap kardeşliği yolunda başlayan süreç, hem içeride, hem bölgemizde tarihî fırsatlara tarihî kapılar açıyor.

Telaşa kapılan, rahatsız olan, fitne peşinde tezgâh kuran, algı operasyonları ile manipülasyon yapan, etki ajanlığı ile yerinden fırlayan ihanet şebekesine bakınca, bu kapının ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz...

5. Filistin meselesinde, Gazze'deki İsrail katliamları ve soykırımı karşısında İslam kardeşliği ile ön alan, dik duran, Suriyeli sığınmacılara 14 yıl gönlünü, sofrasını açan Türkiye artık Arap âleminin de gözdesidir. Türk-Arap kardeşliği kapısı yeniden merhametle, şefkatle, kucaklaşmayla, fedakârlıkla ardına kadar açılıyor.

6. Türk dünyasının birlikteliği, Türkiye Yüzyılı için açılan en büyük kapılardan biridir. Bakınız artık Türk Devletleri Teşkilatı diye bir büyük güç var.

Önce 3 Ekim 2009'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruldu. 12 Kasım 2021'de kurulan Türk Devletleri Teşkilatı, güçlenerek yoluna devam ediyor.

Üye Ülkeler: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan.

Gözlemci Ülkeler: Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda; "Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyet bilinciyle barış ve diyaloğun hâkim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin bahtı açıldı. Türkiye Yüzyılı'na doğru kapılar birer birer açılıyor.

Ufukta insanlık adına, barış ve huzur adına müjdeler var.

İçerideki gündemlere takılıp kalmamak lazım.