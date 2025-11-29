CHP; yolsuzluk çamurunda iktidar yürüyüşü olmaz

CHP'nin 3 gün sürecek 39. Olağan Kurultayı, "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla dün başladı. İlk gün yeni parti programı ve tüzük değişiklikleri kabul edildi.

Bugün Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçilecek.

CHP'nin, "şimdi iktidar zamanı" sloganı, yolsuzluk soruşturmasının atmosferinde parti yönetimine ve partili seçmene bir teselli sunuyor.

Yolsuzlukla boğuşurken iktidara yürümek, tam CHP'ye yakışan akıl tutulması.

CHP bugün öyle bir perişanlığın, zaaf sarmalının, savrulmanın içinde ki, iktidar zamanı hiç değil.

Nedir CHP'nin içine düştüğü perişanlık?

1. Paranın gücü ile Ekrem İmamoğlu CHP'yi ele geçirip kendine göre yapılandırmaya kalkınca hançer olarak kullandığı Genel Başkan Özgür Özel, bir türlü lider olamıyor.

Özgür Özel'de bir lider kumaşı olmadığını CHP'liler elbette görüyor.

İmamoğlu'nun da hırs ve büyük beklentilerle pusulasını şaşırdığını, siyasi bir lider olmaktan fersah fersah uzak olduğunu da görüyorlar.

İmamoğlu'nun liderlik kumaşı yok ama çok parası var. Yolsuzlukla ilgili iddianame kabul edildi, yargılama safhasında bu para meselesi elbette açıklığa kavuşturulacak.

Yani CHP'nin birinci perişanlığı, İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki anormal güç paylaşımı. CHP tarihinde bir belediye başkanı ile genel başkan arasında böyle saçma bir iktidar paylaşımı hiç olmadı.

2. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, nihayet beklenen çıkışını yaptı. "CHP yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalıdır" dedi.

Özgür Özel yönetimi tek bir yolsuzluk yok" derken bu çıkış CHP'li seçmeni afallattı.

Aslında Kılıçdaroğlu'nun gördüğünü, söylediğini onlar da görüyor, biliyor. Ancak AK Parti, Erdoğan düşmanlığı, gerçeğin önünde kalın bir perde...

Özgür Özel iki gün yutkunduktan sonra Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bildik masalı tekrarladı, "Siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesi kıymetlendirilemez" dedi.

İddianame kabul edildi. Delilsiz mi değil mi herkes görecek.

Şu kadarını söyleyelim CHP destekçisi medya Kılıçdaroğlu'na çok öfkeli.

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, "Kılıçdaroğlu AKP yolunda mı?" başlıklı yazı döşenerek şunları söyledi:

"Doldurduğu videoda, İmamoğlu davasındaki 'Gizli tanıklar gibi' konuşuyor, her cümlesiyle ile âdeta AKP iktidarına hizmet ediyor!

Bu gelişmelerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı tek şey kaldı:

Artık, CHP rozetini çıkartıp AKP rozeti takabilir!"

Cumhurbaşkanı adayı iken Kılıçdaroğlu'nu düzdükleri methiyeleri bulup çıkarmaya değmez...

3. CHP bünyesindeki sarsıntı, kurultay sonrasında şiddetlenecek.

Özgür Özel, "iddianame boş, bomboş" deyip sayıklayadursun parti içinde yolsuzluğa isyan başladı.

26 eski ve yeni milletvekili, 32 eski ilçe başkanının ardından 22 eski il başkanı Genel Başkan Özgür Özel'e mektup yazdı. Mektupta, "İBB iddianamesinde adı geçen tüm parti üyelerinin, yargılama kesinleşinceye kadar parti üyeliklerinin derhal ve istisnasız şekilde askıya alınması gerekmektedir" dendikten sonra İmamoğlu'nun partiden üstün tutulamayacağına vurgu yapıldı.

4. CHP'de asıl sancı kurultay sonrasında başlayacak.

Kurultayın 3. gününde Parti Meclisi üyeleri seçilecek. Özgür Özel kendince denge kurmaya çalışsa da bu, ne İmamoğlu takımını ne de Kılıçdaroğlu taraftarlarını sakinleştirecek.

Parti Meclisi toplantısında belirlenecek yeni MYK üyelerinin kimliği ayrıca bir çatışma zemini oluşturacak.

Tekrar altını çiziyorum Özgür Özel; liderlik kumaşı olmadığı için bu CHP yükünün altından kalkamaz.

CHP'nin taşıdığı bagaj, istiap haddini aştı.

Yara bere içindeki CHP'nin bir de "şimdi iktidar zamanı" demesi, tam bir züğürt tesellisi.

Yolsuzluk çamurunun içinde sakat sakat, sağa sola yalpalayarak iktidar yürüyüşü mü olur?

Görülmüş şey değil...