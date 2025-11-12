Karabağ Zaferi, Türkiye Yüzyılı'nın kapısı oldu…

Azerbaycan ordusu, 5 yıl önce Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri, 44 gün süren "Vatan Muharebesi" ile geri aldı.

30 yıl süren esaretten sonra 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarıldı. 8 Kasım 2020'de Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermenistan, hezimeti kabul etti.

Türkiye, bu zaferde kardeş Azerbaycan'ın yanında oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen askeri geçit törenindeki konuşmasında şunu söyledi:

"Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan'ı muazzam destekledi. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir.' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Kafkasya'da barışın hâkim olmasının Asya'dan Avrupa'ya tüm bölgenin refahına hizmet edeceği kanaatindeyim" dedi.

Karabağ Zaferi'nin Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası için açtığı kapılar, sadece bölgemizde değil, küresel güç dengeleri açısından da çok kıymetlidir.

Bu zafer, Güney Kafkasya'da 30 yılı aşkın süre devam eden istikrarsızlık ortamının sonlandırılması için barış ve huzur umutlarını kuvvetlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken zaferin getirdiği hayırlı bir gelişmeye daha işaret etti:

"Türk SİHA'ları, mühendislerimizin alın teriyle üretilen sistemler, Türk aklının, Türk iradesinin, Türk cesaretinin sembolü haline geldi."

2000'li yılların başında envanterinde sınırlı sayıda ithal insansız hava aracı bulunan Türkiye, 2020'deki Karabağ zaferinden sonra büyük bir hamle gerçekleştirdi.

Artan PKK terörünün, sınır ötesi harekâtlarla kaynağında bitirilmesi stratejisi, bir kırılma noktası oldu. Türkiye'yi yerli ve milli sistemler geliştirmeye zorladı.

Uzmanlara göre Türkiye'nin başarılı olmasının en büyük nedeni; İHA ve SİHA'larla, kendi sınırlarında düzenli olarak operasyon düzenleyen tek ülke olması...

Azerbaycan, Bayraktar TB2'lerle Ermenistan ordusuna karşı üstünlük sağladı. Bu dönemde dünya medyası Türk SİHA'larının sahadaki etkisini sayfalarına taşıdı. BBC, Washington Post ve Al Jazeera gibi yayın organları, Türkiye'nin savaş doktrinini nasıl değiştirdiğini analiz etti.

Türkiye, zaman içerisinde Çin, ABD ve İsrail'i geride bırakarak dünyada en fazla ülkeye silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatı gerçekleştiren ülke konumuna yükseldi. BAYKAR, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İhraç edilen/sözleşme imzalanan ürün adedinin, 1000'e yaklaştığı tahmin ediliyor. Afrika'dan Asya'ya, Körfez'den Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada Türk SİHA'ları görev yapıyor.

Afrika kıtasında Türkiye'nin artan etkinliği, Türkiye Yüzyılı ufkunu işaret ediyor. Libya'da TB2'ler, sahadaki güç dengesini değiştirdi. Somali'de, Türkiye'nin Mogadişu'daki askeri üssü aracılığıyla hem eğitim hem operasyonel destek sağlandı. Etiyopya iç savaşta, Burkina Faso ise terörle mücadelede Türk SİHA'larını kritik şekilde kullandı. Afrika'da TB2, AKINCI ve ANKA gibi sistemlerin yanında mini İHA'lar ve kamikaze İHA sistemleri de geniş ölçekte tercih ediliyor.

Türkiye, yalnızca SİHA satışı gerçekleştirmiyor; aynı zamanda bu sistemlerin eğitimi, bakımı, yedek parça tedariki ve operasyonel kullanımına ilişkin destek de sağlıyor. Bu sayede ihracat yaptığı ülkelerle uzun vadeli savunma ilişkileri geliştiriyor.

Evet, bir zamanlar ithalata bağımlı olan Türkiye, bugün SİHA ihracatı yapan küresel bir güç konumunda. Dünya İHA ihracatında yüzde 65'lik paya sahip...

Karabağ Zaferi, tarihe şeref nişanesi olarak altın harflerle yazıldı.

Kutlu olsun.