KKTC'de seçim; Erdoğan rüzgârını kesme hesabı var…

Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

218 bin kayıtlı seçmen, 8 aday var. Seçim iki isim arasında geçecek.

Mevcut KKTC Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi lideri Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman yarışacak.

Ersin Tatar, Türkiye'nin tezi olan iki devletli çözümü savunuyor.

Tufan Erhürman ise Rumlarla federasyon istiyor.

Türkiye'nin dağ gibi Kıbrıs Türklerinin arkasında durduğu, KKTC'ye her türlü desteği verdiği, Kıbrıs'a milli dava olarak baktığı halde seçilme ihtimali de olan bir aday; ABD, İngiltere, AB, İsrail ve Yunanistan'ın ortak politikasını benimsiyor.

Üstelik Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net, kararlı ifadeleriyle Kıbrıs Türk Devleti'ni savunduğu halde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 4 yıldır BM kürsüsünden dört defa 'Kıbrıs'ta federasyon defteri kapanmıştır, tek çözüm yolu iki devlettir' dedi. Son alarak Eylül ayındaki BM konuşmasında "Kıbrıs meselesinin çözümü, daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş 'federasyon modeli' üzerine bina edilemez" diyerek ülkeleri KKTC'yi tanımaya davet etti.

Federasyon modeli, Kıbrıs'ta Batı'nın tuzağıdır. 50 yıldır huzur bulan Türkleri yeniden Batı/Haçlı emellerine teslim etmektir.

İngiltere'ye güvenilmez, ABD'ye güvenilmez, Yunanistan'a, İsrail'e güvenilmez.

ABD, İsrail, Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı askeri varlığını güçlendiriyor.

Erhürman'a sormak lazım, bu ülkeler Kıbrıs'ta kime karşı silahlanıyor?

En tehlikeli olan ise Rumlarla federasyon, Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi demek. Türk askerinin Adadan çekilmesi demek.

Türkiye buna izin verir mi, vermez.

Tufan Erhürman bunu bilmiyor mu? Bilmez olabilir mi?

Önemli bir konu daha var.

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci Üye oldu. 3 zirvesine KKTC bayrağı ile katıldı.

Ersin Tatar'ın ifadesiyle KKTC, Türk dünyasının da Doğu Akdeniz'deki serhat bekçisidir.

Rumlarla federasyon isteyen Tufan Erhürman, CHP zihniyetinden epey yansımaların görüldüğü bildik bir ideoloji elemanı. Partisi için Özgür Özel "kardeş partimiz" diyor.

Erhürman da Özgür Özel gibi Erdoğan protestocusu.

Erdoğan'ı, KKTC meclisinde konuşma yaparken boykot eden, meclis açılışına 'dua okunuyor' diye gelmeyen bir karakter.

İngiltere, ABD, Avrupa Birliği, İsrail, Yunanistan; Türkiye'de İmamoğlu'nun, KKTC'de Erhürman'ın seçilmesini çok istiyorlar. Hesapları belli.

Bölgesinde giderek güçlenen, sahada ve masada etkinliği artan Türkiye'nin önünü kesmek için Erdoğan rüzgârını dindirmek istiyorlar.

KKTC'deki seçimi bir fırsat olarak görüyorlar.

Akıllarınca Kıbrıs üzerinden Erdoğan'a/Türkiye'ye ders vermek istiyorlar.

PKK yöneticilerinden Duran Kalkan bile seviniyor; "dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. O zaman göreceğiz, kimlerin başına neler gelecek. Bu kadar..." diyor.

ABD, İsrail, Yunanistan hem Doğu Akdeniz'de hem de Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı askeri varlığını güçlendiriyor.

Haber, Aydınlık gazetesinde yer aldı. Washington'da İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Birleşik Devletler Yürütmelerarası Doğu Akdeniz Güvenlik İşbirliği Grubu kuruldu. ABD Kongresi, Yunanistan, İsrail ve GKRY'ni kapsayan bu '3+1' formatını yasal statüye taşıyor.

Amaç, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki diplomatik manevra alanını daraltmak. ABD'nin bölgeye kalıcı şekilde yerleşmesini sağlamak.

KKTC'de yarın sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacak.

Türkiye Yüzyılı hedefinde yeni bir kilometre taşı ile karşı karşıyayız.