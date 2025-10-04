Zulüm ve Sumud; İsrail, Yahudileri vurdu…

İsrail'in Gazze'deki soykırımı/zulmü, bir kırılma noktasında Yahudilere belki de tarihin en büyük zararını verdi.

Öyle ki, Hitler'in Almanya'da Yahudilere yaptığı soykırımın hatırlanmasını hafızalardan siliyor.

Amerikan ve Avrupa medyası, sineması, sanatı artık Holokost'u gündeme bile getiremiyor/getiremez.

(Holokost, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941-1945, Naziler ve işbirlikçileri tarafından Avrupa Yahudilerinin sistematik olarak öldürülmesidir.)

İsrail'in vahşeti, canavarlığı Hitler'inkinden farklı değil.

Üstelik bebeklerin, çocukların, masumların bombalanması, katledilmesi canlı yayınlarla insanlığın gözü önünde oluyor.

Artık Hollywood sineması, Yahudilere yapılanlarla ilgili yüzlerce filmden sonra artık tek film çekemez. Çekse de insanlar Gazze'deki katliamları Yahudilerin gözüne sokar...

Küresel Sumud Filosu İsrail zulmüne karşı yeni bir umut oldu.

(Sumud kelimesi Arapça direnç, sebat, sarsılmaz azim anlamlarına geliyor. Filistin kültüründe İsrail işgaline karşı direniş ve mücadelenin simgesi haline gelmiş bir kelime.)

İsrail ordusu; Gazze'ye uygulanan ablukayı kırarak açlıktan ölüm tehlikesi altındaki Gazzelilere yardım götürmeyi hedefleyen filodaki 50 gemiye, uluslararası sularda hukuksuz biçimde el koydu. 46 ülkeden 497 aktivist gözaltına alındı.

İsrail'in bu son barbarlığı insanlığın vicdanını bir daha ayaklandırdı.

Türkiye'de hemen bütün vilayetlerde bu dünyaya meydan okuma durumu protesto ediliyor.

İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın da arasında bulunduğu

Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinden büyük tepkiler var.

İtalya'nın en büyük sendikası Genel Emek Konfederasyonu (CGIL), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini protesto etmek için genel greve gitme kararı aldı. Roma ve Milano'da tren seferleri ve toplu taşıma hizmetleri etkilendi. Gün boyunca birçok kentte geniş katılımlı gösteriler de düzenlendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a "Gazze'ye insan yardımın ulaştırılması" konusunda çağrıda bulunurken, tarihî kırılma noktalarından birinin daha altını çizdi:

"ABD ve Avrupa, aç bir halka yiyecek getirdikleri için insanların alıkonulmasına izin verirse tüm özgürlük ve demokrasi duygularını kaybedecek."

Sumud Filosunu, İsrail'in engelleyeceğini bile bile cesur insanlar o gemilere neden bindiler?

1. Gazze'deki İsrail soykırımının bir an bile unutulmasını istemediler.

2. Filistin'in kahraman, asil, onurlu yiğit halkına "sizi asla unutmayacağız" diye haykırdılar.

3. Dünyada, kim kimin yanında duruyor bu hakikati göstermek için bir sınav hazırladılar. Sumud Filosu, bir turnusol kâğıdı gibi oldu. Haktan, hukuktan, adaletten yana olanlarla, zalimden, barbarlıktan yana olanlar daha net görülsün istediler...

Birkaç vicdanlı Yahudi akademisyen ve sanatçının cılız sesleri, bu gerçeği önleyemeyecek.

Bakınız önceki gün Hollanda ve Belçika'da 300'den fazla müze, sanat ve kültür kuruluşu soykırımcı İsrail ile çalışmayacaklarını açıklayarak boykot kararı aldı.

878 sanatçının da bireysel olarak bildirgeyi imzaladığı aktarıldı.

Yayınlanan bildiride; "Kültürel bir boykot, soykırımı ve işgali durdurmak için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, spor sektörü, akademik dünya, ekonomik kuruluşlar ve siyasetin de bağları koparmalarını istiyoruz. İsrail'i ancak birlik halinde uluslararası hukuka uymaya zorlayabiliriz" denildi.

Evet, insanlığın ayağa kalkan vicdanı, İsrail'e dünyayı dar edecek. Giderek dünya Yahudilere de dar gelecek...

İsrail'in zulmünün Yahudilere verdiği en büyük zararlardan biri bu olacak.

NOT: Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Sumud ve Özgürlük Filolarına destek olmak için pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek.