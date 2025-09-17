CHP; kurultaylar, yorgunu yokuşa sürüyor…

CHP ile ilgili "şaibeli kurultay davası" bir defa daha ertelendi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile dava 24 Ekim'de görülecek.

CHP tarafında buruk bir sevinç var. Tam sevinmek de istemiyorlar.

"Erteleme, sürecin devam ettiğini gösteriyor" diyorlar.

CHP İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, erteleme kararıyla "Demokles'in kılıcının, partinin üstünde sallandırılmak" istendiğini, amacın, CHP'nin tartışılması olduğunu söyledi.

CHP yönetimi, yargı sürecini, peş peşe alınan olağanüstü ve olağan kurultay kararları ile boşa düşürmeye çalışıyor.

Mahkeme ile YSK karşı karşıya getirilmek isteniyor.

Kurultaylar, tam anlamıyla yorgunu yokuşa sürmek.

CHP'de kavgasız kurultay olur mu?

Önümüzde, 24 Ekim'e doğru CHP'yi epey yoracak bir tırmanma şeridi var.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, büyük yolsuzluk soruşturmalarına rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor. Hatta iktidar yürüyüşünün devam ettiği züğürt tesellisine daha çok sarılıyorlar.

Yandaş kanallar ve kalemler bu teselliyi seslendiren bir koro oluştursalar da CHP'nin en büyük destekçisi bazı kalemler ise öyle düşünmüyorlar.

Sözcü gazetesinde önceki günkü yazısında Yılmaz Özdil şunları yazıyor:

"CHP'de şiddetli geçimsizlik var

Boşanmayı kabul etmeyen sorunlu kocalar gibi, Kılıçdaroğlu... Aşk bitmiş, sevgi bitmiş, saygı zaten kalmamış ama hayır diyor, illa benim olacaksın.

Butlan denilen, bir nevi budur.

Üçüncü sayfa haberlerine benzedi maalesef CHP.

Gündüz kuşağındaki kadın programlarına benzedi.

Romantizm fırtınasıyla başlamıştı, sevişerek evlenmişlerdi, şiddetli geçimsizlikle son buldu, evde cam çerçeve iniyor şimdi, herkes birbirinin kafasına vazo fırlatıyor, birbirlerinin suratını bile görmek istemiyorlar.

Olan, aileye oluyor, CHP'ye oluyor.

Boşanma davası ne kadar uzun sürerse, AKP'nin o kadar işine yarıyor."

Evet, olan CHP'ye oluyor ama parti yönetimi, CHP örgütünde çalışanlar bu gerçeği bir türlü kabul etmiyor. Üç maymunu oynuyorlar.

Toplumun büyük kesiminin gördüğü, hayretler içinde kaldığı yüzyılın yolsuzluk soruşturması karşısında görmüyor, duymuyor ve konuşmuyorlar.

Deve kuşunun başını kuma gömmesi deyimi de CHP yönetimini anlatıyor.

Bir tehlike, bir olay karşısında hiç faydası olmayacağını bile bile kaçamak bir yola sapmak. Yani herkesi aldattığını sanarak kendisini kandırmak.

Milletin aklıyla alay etmek ama kendisinin alay konusu olduğunu görmemek...

Yargıya intikal etmiş onca belgeye rağmen Özgür Çelik, erteleme kararı sonrasında, insanların yüzüne baka baka aynen şunu söyledi: "Hem İstanbul İl Kongresi hem de kurultay tertemizdir." Yani sütte leke var CHP'nin şaibeli kurultayında leke yok...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Halk TV'de;

"Dava hemen reddedilmeliydi. Türkiye'nin çok mühim sorunları var, bu saçma sapan davalarla CHP meşgul edilmesin" dedi.

Biz de tam onu söylüyoruz zaten. CHP, Türkiye'nin mühim sorunları ile neden ilgilenmiyor?

Mesela savunma sanayindeki gelişmelere neden destek vermiyor? Çelik Kubbe'nin önemine neden değinmiyor? İsrail yayılmacılığı, soykırımı hakkında çözümü nedir? Türkiye'nin dış politika meselelerinin her biri için bir teklifi var mı?

Kendi iç meseleleri ile boğuşan, CHP'nin kendisi.

Yolsuzlukları, delege pazarlıklarını ifşa ve ihbar eden onlar.

Son Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu'nu linç etmekle meşguller.

Özgür Özel, "partiden atarız, genel merkeze sokmayız" diye kabadayılıkla meşgul.

CHP trolleri Kılıçdaroğlu'na hakaretler, küfürler ediyor.

Kılıçdaroğlu bile şaşkın. Dün etrafında pervane olanlar şimdi yalanlar ve iftiralarla saldırıyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezdeyim' başlıklı yazısında, kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması ve mahkemenin kendisini görevlendirmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e yatak sereceği imasıyla tahriklerde bulundu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu; yazıdaki iddiaları yalanladı.

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür" dedi.

Yorgun CHP'yi yokuşta içerden daha çok provokasyonlar bekliyor.