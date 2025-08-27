Terörsüz Türkiye önüne fitne duvarları örenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'ndaki konuşmasında; "Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik" dedi.

Başta CHP, eski Türkiye'nin özlemi ile hâlâ yanıp tutuşan vesayet esiri muhalefet partileri ve malum medya, milletimizin kafasını gerçekten karıştırıyor.

Özgür Özel'i, Müsavat Dervişoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı ve diğerlerini dinlerseniz Terörsüz Türkiye olmayacak...

Sözcü gazetesi, Sözcü TV, Halk TV, KRT ve CHP yandaşı diğerleri, tam anlamıyla fitne duvarları örüyor.

İçeride Türk-Kürt kardeşliği, bölgemizde kurulacak yeni Arap kardeşliği ile ayağa kalkacak Malazgirt/Çanakkale ruhundan öylesine rahatsızlar ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "süreci kundaklama çabalarına rağmen önemli mesafe kat ettik" hatırlatmasını üstüne basarak yapıyor.

MHP lideri Bahçeli de dün yaptığı yazılı açıklamada, "Altın fırsat heba edilmemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde durduğu önemli diğer başlık, süreci kundaklama çabaları...

Devlet aklının güçlü ve büyük Türkiye için belirlediği Türkiye Yüzyılı stratejisi, tarihî ve cibilli düşmanlarımızı tedirgin ediyor.

Türkiye, savunma sanayinde dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikâyesi yazmasaydı; İsrail, bugün Suriye üzerinden sınırlarımıza dayanmış, Siyonist emellerin ihanet haritası çizilmiş olacaktı.

Siyonist/Haçlı Batı dünyası, Malazgirt'ten beri Selçuklu'yu, Osmanlı'yı hazmedemiyor.

Malazgirt ruhu ile Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Türkiye'yi de hazmedemezler.

İçeride; malum medya, malum sivil toplum ve malum muhalefet işbirliğinin aleni rahatsızlığı ne demek oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor." derken, bu malum gayri milli organizasyonu kastediyor.

"Süreci kundaklama çabalarına rağmen başardık" derken, bunların kundaklama/zehirleme çabalarını kastediyor.

Milli devlet iradesini de hatırlatmadan geçmiyor;

"Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak" diyor.

CHP'NİN RAHATSIZLIĞI...

CHP'de, güçlü ve büyük Türkiye yolundaki ilerleyişten gizlenemeyen bir rahatsızlık var.

Erdoğan'ın, AK Parti'nin başarılarını, CHP'yi köşeye sıkıştırmak olarak görüyorlar.

Şaşarsınız ama Erdoğan, Türkiye için ne yaparsa yapsın, CHP, bunu kendisini zayıflatmak gerekçesi kabul ediyor.

Milletimizin göğsünü kabartan savunma sanayi başarılarını CHP, görmezden geliyor.

Savarona yatı ve TCG Anadolu başta olmak üzere toplam 9 gemiden oluşan Türk Deniz Kuvvetlerine ait filonun İstanbul Boğazı'ndaki geçiş törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Özgür Özel hiç oralı olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Türk donanmasının seçkin gemilerini Dolmabahçe'de selamlamasından da CHP yönetimi eminiz rahatsız olmuştur.

Türkiye; CHP'ye inat ve küçük muhalefetin çırpınışlarını bastırmak için güçleniyor değil.

Malazgirt/Çanakkale ruhunun dirilişi ile büyük devlet olmanın zamanı geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmanın özeti de budur.

Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran Muharebesine, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz destanına hatırlatma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'ye de köprü kuruyor:

"Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. (Terörsüz Türkiye) Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız."

Evet, ecdatla kurulan muhteşem köprüler üzerinden bir geliş var.

Milletimiz bunu iyi anladı ve sahipleniyor.