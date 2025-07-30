İmamoğlu Ofisi; yolsuzluğun yırtık perdesi…

Geçtiğimiz cumartesi günü CHP'nin eski genel merkez binası, yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi"ne dönüştürüldü.

Eli ayağına dolanan CHP yönetimi, salondaki Atatürk'ün posterini kaldırarak yerine İmamoğlu'nun fotoğrafını astırdı.

CHP'de gözle görülür bir akıl tutulması, şaşkınlık, ürkeklik hali var. Elleri ayakları birbirine dolanmış durumda.

Üzerlerine çığ gibi devasa bir yolsuzluk soruşturması düştü, hiç oralı değiller.

Tam tersi kendi kendilerine gelin güvey oluyor, ortada bir seçim ihtimali yokken, dereyi görmeden paçayı sıvıyor, İmamoğlu için ofis bile açıyorlar...

İnsanların aklıyla alay ediyorlar.

Normal bir durum değil bu. Hiç değil...

Bakınız İmamoğlu için darı ambarı misali ofis açıyorlar ama dün çok önemli iki haber vardı.

1. İBB'ye yönelik soruşturmada 9. dalga operasyonu yapıldı.

İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırmayla ilgili toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında her iki kurumun genel müdürleri, bazı daire başkanları, bazı birim müdürleri var.

Bundan önceki 8. operasyon 18 Temmuz'da yapılmıştı. Aralarında Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

2. Dünün önemli diğer haberi, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın itirafçı olmasıydı.

Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade sonrası tahliye edildi.

Korzay ifadesinde; İBB eski iştirakler başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın, ödemeleri zorlaştırarak işadamlarının sıkıştırıldığını anlattı. Asıl rantın, İBB ihalelerinde olduğunu kaydetti.

Örnekler verdi, HTS kayıtlarına bakıldığında bu durumun görüleceğini söyledi.

Özgür Özel, en büyük yolsuzluk operasyonlarını perdelemek için zavallı bir şaşkınlık içinde mitingler tertip ederken, İmamoğlu için ofis açarken yargıdaki durum nedir?

Gözaltı sayısı 330'a yükseldi. Şimdiye kadar yapılan operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 şüpheli tutuklanırken, 215 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Özgür Özel, "Dosya boş; gizli tanıklar, itirafçı denen iftiracılar var" diyor ya, gerçek hiç öyle değil.

32 kişi, etkinlik pişmanlık kapsamında tahliye oldu.

Pişmanlık ne demek?

İşlenen suç var, bundan pişman olan insan var. Tahliye oluyorsa demek iftira atmıyor.

Tarih söylüyor, yer söylüyor, isimler veriyor, HTS kayıtlarına bakılsın diyor.

İtirafçılar arasında, kurumların başındaki genel müdürler, icranın içindeki yöneticiler var.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, İmamoğlu'na yakın iş insanları var.

Bunların hepsi de İmamoğlu tarafından güvenilir bulunarak o makamlara atanmış kişiler.

Zaten yargılamalar başladığında en çok; somut bilgilere, belgelere İmamoğlu'nun vereceği cevaplar merak ediliyor.

Özgür Özel, "TRT'den yayınlansın" diyor ya, bu da mezarlıktan geçerken korkudan türkü söylemek...

İtiraflarda, "SİSTEM" denilen yapı ortaya çıkıyor.

SİSTEM, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için seçim kampanyalarında kullanılmak üzere sağlanan kaynakların adı.

Özgür Özel, operasyonlara ilişkin birkaç gün önce şöyle konuştu:

"Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor..."

Etkin pişmanlıktan yararlanıp itiraflarda bulunanları da İmamoğlu'nu satanlar diye yaftalıyor.

Mahkeme safahatından sonra Özgür Özel sokağa çıkabilecek mi, göreceğiz...

Kılıçdaroğlu projesi; başta FETÖ desteği olmak üzere bütün muhalefetin desteğiyle Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının önünü kesmekti.

İmamoğlu projesi de; İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmek yerine İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma projesi.

Her iki projede de, Türkiye Yüzyılı'nı engelleme peşindeki şer odaklarının desteği var.

Birincisi çöktü.

İkincisi daha beter çökecek...