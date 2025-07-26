Havadan havaya GÖKHAN geliyor…

Pazar akşamına kadar açık olan 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF, İstanbul'da devam ediyor. Fuara, üstün teknoloji ürünü yerli ve milli silahlar damga vurdu.

Dün de Türkiye'nin ilk ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN tanıtıldı.

Ramjet motorlu roketler, saatte 5 mach (saatte 6174 km) ve üstü olan hipersonik hızlara çıkabiliyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hava-hava füzesi GÖKHAN'ın tanıtımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, CNN Türk özel haberler şefi Fulya Öztürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin 2.000 kilometre menzilli füze projesi olduğunu açıkladı.

Kacır, Türkiye'nin insansız hava sistemlerinde dünyada yüzde 68 pay sahibi olduğunu da söyledi. Hava–hava füzelerinin tamamen yerli ve milli kabiliyetler ile üretildiğini de ekledi.

İsrail saldırıları, İsrail-İran savaşı, füze hâkimiyetinin önemini gözler önüne serdi.

Radar sistemlerinin önemi, Çelik Kubbe'nin sağlayacağı güvenlik şemsiyesinin de ne kadar hayatî olduğu görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın şu tespitlerinin altını çiziyorum:

"Türkiye gerçekten hava, kara, deniz, uzay unsurlarında, savunma sanayinin tüm unsurlarında liderliğe oynuyor. Savunma sanayimizde bugün 3500 firmamızda 100 bin kişi çalışıyor. Türkiye savaş sahasında oyun değiştiren işlere imza atıyor. Hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya son çatışmalarda izledi. ASELSAN son zamanlarda radar sistemlerinde çok büyük bir atılım gösterdi. Hem hava savunma radarlarında, hem de hava araçlarının burun radarlarını geliştiriyoruz..."

GÖKHAN füzesi neden çok önemli?

GÖKHAN; F-16'lardan, yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN'dan, Hürjet'ten ve insansız savaş jeti KIZILELMA'dan atılabilecek.

Bakan Kacır, bir noktanın altını çizdi.

"Meteor füzesinin yerli muadili olacak şekilde GÖKHAN'ın menzilini uzatmak için çalışma yapıyoruz" dedi.

Meteor füzesinin önemi ne?

Meteor'u Meteor yapan ramjet motoru.

Katı yakıtlı roket motoru, atıldıktan bir süre sonra işlevini yitiriyor, susuyor. İşte bu noktada ramjet motoru devreye giriyor ve Meteor'un, süratini ve enerjisini sürekli olarak korumasına olanak sağlıyor.

Milli Savunma Bakanı Güler, GÖKHAN füzesinin tanıtımı sonrası, "Çok büyük bir ilgi var. 41 savunma bakanı fuarı şereflendirdi. Onlarla ikili görüşmelerimizi tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayi Fuarı, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinin geldiği noktayı sergilemesi bakımından da ayrı bir mesaj verdi.

ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ, STM, HAVELSAN gibi dünyanın en büyük savunma ihracatçısı şirketleri arasında yer alan Türk firmalarının görücüye çıkardığı silahlar da dünya basınının ilgisini çekti.

Türkiye sathına yayılmış binlerce firmanın bu büyük hamleyi omuzladığını da unutmamak lazım. Bakan Kacır, dün teknoparklarda 11.500'den fazla firma bulunduğunu söyledi.

Binlerce teknisyen/operatör, mühendis (25 bin civarında), uzman/idareci, Türkiye Yüzyılı için ter döküyor.

Hani "eski Türkiye yok artık, Yeni Türkiye var" diyoruz ya...

Sadece CHP zihniyetinin, vesayet/statüko devrinin sona ermesini değil, bilimsel ve teknolojik bir çağ atlama hamlesi yaşıyoruz.

CHP zihniyeti demişken; hiç CHP yönetiminden, CHP'li fondaş medyadan, gayri milli sözcülerden, savunma sanayindeki gelişmeler hakkında bir haber, yorum duyuyor, görüyor musunuz?

Bu sessizlik bile Türkiye gerçeğinin tam bir fotoğrafıdır.

Güçlenen Türkiye, sadece bölgesinde değil dünyada bir istikrar ve barış üssü oluyor.

Milletçe seviniyorken, bu Erdoğan düşmanlarının, Cumhur İttifakı hazımsızlarının karalar bağlamasını elbet dikkatlerden kaçırmayacağız...