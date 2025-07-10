TRT'den yayın; Yassıada mahkemeleri gibi olmaz ama…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk defa tutukluk yaptı. Bugüne kadar 30'dan fazla itirafçının- ki bunların arasında İmamoğlu'nun ekibinden önemli isimler var- iddiaları karşısında hep "yalan, iftira", "çocuklar ile aile ile tehdit ediyorlar- diyordu.

Önceki gün Halk TV'de bir duraksadı. Tutukluk yaptı.

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Tüter'in, baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alma görüntüsü üzerine Özel nihayet çözüldü:

"Ben görüntüleri gördüm, kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler eğer montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. İki tane muhakkik görevlendirdim. Gittiler. Birtakım bilgiler var. Ama çok erken. Para alma iddiası var gibi duruyor. İlk gelen haberler iç açıcı değil. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız. Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan, partinin geleceği ile oynayan kişiyi affetmek mümkün değil..."

Tüter, rüşveti bir müteahhitten aldığını itiraf etti. 41 şüpheliden, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Tüter'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Belediye Başkanı Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Özgür Özel'in haletiruhiyesi gerçekten klinik vaka gibi duruyor.

Bugüne kadar ortaya dökülen itiraflar, belgeler karşısında başından kaynar sular dökülmeyen Özgür Özel, baklava kutusu içindeki avrolar ile sarsılmış.

110 bir avro ne ki?

Özgür Özel; milyon dolar rüşvetlerden, haraçlardan, villalardan, bavulla götürülen paralardan etkilenmiyor ama baklava kutusu içindeki avrolar yüzünden başına kaynar sular dökülüyor...

Neden?

Çünkü görüntüler karşısında nutku tutuluyor. Söyleyecek bir sözü yok...

Ama daha önemlisi, CHP tabanından gelen tepkiler, artık Özel'in boşa konuştuğunu gösteriyor.

Bu konu üzerinde pek durulmuyor.

Yüzyılın soygun, rüşvet, hırsızlık olayı karşısında CHP tabanı hep içine mi atıyor.

Özgür Özel'in laflarını yarım ağızla tekrar edip teselli mi arıyorlar?

Özgür Özel neden nihayet bunaldı?

Ne diyor?

"Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, partinin geleceği ile oynayan kişiyi affetmek mümkün değil..."

Demek, yolsuzluk ve soygunlara karışanlar, aslında CHP'nin geleceği ile oynuyormuş...

İşte Özgür Özel'in başından kaynar sular dökülüp aklının gittiği yer tam da burası.

Özgür Özel'in iktidara geliyoruz şovu bitti. Balon patladı.

Neydi, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığını garanti etti, Erdoğan korktu onu içeri attırdı."

Yorgan kaymış, üstü açık kalmış, attı da attı...

Şimdi gerçekle baş başa kaldı.

CHP'nin hali duman.

CHP, içine düştüğü bataktan kurtulamaz.

Bir de duruşmaların TRT'den yayınlaması konusu var.

Hukuken mümkün mü, yakında öğreniriz.

Ancak CHP'ye bir uyarı.

Yassıada mahkemeleri gibi olmaz bu duruşmalar.

Yassıada mahkemeleri utanç mahkemeleriydi.

Haysiyet kırıcı yalanlar, iftiralar ve sonunda idamlar...

İstanbul Barosu karar almış, Baroya kayıtlı avukatlara, "Yassıada'da avukatlık yapmayı yasaklamıştı.

CHP'nin avukatı çok. Bakalım yer, zaman, tanık gösterilerek yapılan itirafları, "iftira" olarak hangi şovlarla cevaplayacaklar?

Savcıların ortaya koyacağı belgeler İmamoğlu'nu da, konuyu namus meselesi yapan Özgür Özel'i de perperişan eder.

Hele bir yayınlansın, CHP yönetimi, başta Özgür Özel insan içine çıkamaz hale gelir.

Söylemedi demeyin...