İmamoğlu çökerken; itiraflardan sonra MASAK raporları…

Soruşturma safhasında, sayıları 30'a yaklaşan itirafçılar, İmamoğlu ve CHP'nin kimyasını iyice bozdu.

İmamoğlu ve Özgür Özel, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaygara çıkarıyorlar ama yaşadıkları şaşkınlık ve şok giderek büyüyor.

24 Mayıs'ta, İstanbul'da CHP'nin ev sahipliğinde Sosyalist Enternasyonal'in Konsey Toplantısı düzenlendi.

Özgür Özel, CHP tabanına yönelik propagandayı, Avrupalılara da yaptı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, en güçlü rakibini seçime sokmamak için hapse atabiliyor" dedi.

Düşünün Özgür Özel, bu toplantıda bütün kabahati, yüzü gözü belli olmayan gizli tanıklara yüklemiş ve Avrupalılara itirafçılardan hiç bahsetmemişti. (Şunu anlamakta zorlanıyor insan; Özgür Özel nasıl oluyor da, bu Avrupalıların sanki Türkiye'de hiç büyükelçilikleri, konsoloslukları, istihbaratları yokmuş gibi sallayıp duruyor. Kendini Avrupalılara güldürüyor.)

Sayıları 30'u aşan itirafçılardan sonra şimdi de MASAK raporları, İmamoğlu-Özgür Özel ikilisini suspus ediyor.

Saraçhane bülbülleri çoktan dut yemiş bülbüle döndüler.

MASAK; Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.

MASAK'ın hazırladığı 4 Haziran 2025 tarihli, "Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu", en az itirafçılar kadar İmamoğlu ve CHP'ye darbe vuracak.

Hemen, "CHP'ye de" diyoruz, çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta İmamoğlu olmak üzere şu anda tutuklanan bütün yolsuzluk şüphelilerine namusunu ortaya koyarak kefil oldu.

Şimdi yeni itiraflar var.

Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Kapki'ye, naylon fatura kestiği suçlamasıyla tutuklanıp itirafçı olan Ahmet Çiçek, kameralara yansıyan para bavullarıyla ilgili açıklamada bulundu. Çiçek, kamera görüntülerinde Kapki'nin sırtındaki çanta ve otelden çıkarılan valizlerde para olduğunu söyledi.

Çiçek, paraların bankadan çekilerek Kapki'nin Ferko Plaza'daki ofisine çanta ve bavullarla taşındığını söyledi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sevdasının bedeli ağır olacak gibi. Çember giderek daralıyor.

Devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan ve İmamoğlu'nun gizli kasası olarak tanımlanan Adem Soytekin'in ifadesi üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan; 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtirafçılarda da bıçak kemiğe dayanmış.

Yaptıkları toplantılarda, "Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü" şeklinde serzenişlerde bulunmuşlar.

Önceki gün, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren 4 şüpheli daha tahliye edildi.

MASAK'ın bu son raporu neden çok önemli?

Çünkü bu rapor, Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve pek çok ismin, 7 eylem kapsamında kara para aklama suçu işlediklerini belgeliyor.

MASAK raporunda, kara para aklama suçunu işleyenler ve aklanan kara para miktarı tek tek sıralanıyor.

MASAK raporu, İBB ihalelerinden alınan rüşvetin, İmamoğlu İnşaat'a aktarıldığını belgeledi.

MASAK raporu evet, çok önemli. İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk sistemini net şekilde gözler önüne seriyor. Villalardan ofislere, yurtdışı para transferlerinden kamu ihalelerine kadar karmaşık bir aklama zinciri olduğunu ortaya koyuyor.

MASAK raporlarının devamının geleceği de belli.

Çünkü Savcılık soruşturmasında elde edilen yeni deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda şüpheli işlemler, bir araya getiriliyor ve kara para aklama incelemesi genişliyor.

Bugüne kadar görülmemiş bir soygun ve kara para aklama çetesi ile karşı karşıyayız.

MASAK'ın bu son raporu; yargının seyri, CHP'nin ve Özgür Özel'in geleceği için bir dönüm noktası olabilir.