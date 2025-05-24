Köklerden göklere… Etnospor Kültür Festivali.

Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihlerinde 7. Etnospor Kültür Festivali yapılıyor. Bu yılın teması, "Gelenek Ailede Başlar."

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın açılışını yaptığı festivale bu yıl 35 ülkeden 1000'in üzerinde sporcu katılıyor.

Küreselleşmenin, milli ve yerli kültürleri/sanatı unutturmaya çalıştığı bir dönemde milletlerin köklerine dönmesi; aynı zamanda yozlaşmaya, taklitçiliğe, yabancılaşmaya bir meydan okumadır.

Milletimiz iki asırdır mana köklerinden koparılıp Batı kültürünün esiri yapılmak istendi.

Bu saldırı, dış politikadan hayatî kurumlara, ekonomiden siyasete, kültürden sanata, pek çok varlığımızı etkisi altına aldı.

Öyle böyle değil, Cumhuriyetin ilk yıllarında da, Fethin Sembolü Ayasofya, müzeye çevrildi. Ezan, aslından koparıldı.

Yakın tarihte, Kur'an kursu, imam hatip düşmanlığı yapıldı. 28 Şubat zalimlerinin katsayı zulmü ile ciğerparelerimize üniversite kapıları kapatıldı. Yavrularımızı, Batı adına ikinci sınıf insan derekesine düşürmekteki aşağılamayı, alçaklığı unutmuş değiliz.

Kültürü, sporu ve sanatı birleştiren Etnospor Festivalinin yerli, milli haykırışının değerini iyi bilmeliyiz.

Biz büyük bir milletiz. Bize aslımızı unutturmaya kalkanlar, bize yabancılaşan köksüzlerdir.

Yahya Kemal ne güzel söyledi; "kökü mazide olan atiyim..."

Bizim vatansever, milliyetçi, maneviyatçı genç kuşağın davası; maziye sahip çıkarak, mana köklerimiz üzerinde yükselmekti.

Yabancı ideolojilere sürüklenen başka bir gençlik ile önümüzü kesmeye, davamızı sağ-sol kavgasına dönüştürmeye çalıştılar.

Hamdolsun, şimdi bu davanın Cumhurbaşkanı, bakanları, milletvekilleri, akademisyenleri, devlet idarecileri, yükselmekte olan TEKNOFEST GENÇLİĞİ var.

Bu davaya gönül vermiş, öne düşmüş liderlerimiz, Cumhurbaşkanımız var.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuvvetli omuz vermesiyle Cumhur İttifakı var.

Mazimizi hatırlatan, gençlerimizi yüreklendiren Bilaller var.

Köklerden göklere diyen Bayraktar'lar var... Sümeyyeler var...

Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Selçuk Bayraktar ne güzel söyledi: "Biliyorsunuz, milli teknoloji hamlemizin mottosu (parolası, arması) da 'Köklerden göklere'... Bu serüvenimizi, kimseye özenerek değil medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yürütmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği, yüreğini ortaya koyması çok önemli.

Köklerimize dönüp bakmayı bırakın, köklerimize vurulan baltalara sap olmaya kalkan nicelerini gördükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elbet kıymetini daha iyi anlıyoruz.

Milletimizin kafasını karıştıran ucuz siyasetçilerin moral bozucu atıp tutmalarına bakmayalım.

Artık bölgesinde; birleştirici gücü olan, dostluğu aranan, kültürü ile sanatı ile savunma sanayi ile ileri teknolojik hamleleri ile yükselen bir Türkiye var.

Küçük resimleri değil büyük resmi görelim.

Gençliğin hakkında genelleme yaparak ileri geri konuşanlara kulak asmayalım.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ bir destan yazarak geliyor. Anadolu topraklarında filizlenen, gür fidanlara dönüşen idealist bir gençlik geliyor.

İnsansız hava, kara, deniz araçları ile savaşın seyrini/teknolojisini değiştiren heyecanlı mühendis kadrolar, teknik elemanlar geliyor.

Bir uyanış var. Bir millet uyanıyor.

Eski Türkiye yok artık.

Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir devlet, devleti ile bütünleşen büyük bir millet var.