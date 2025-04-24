Rüşvet, yolsuzluk; Özgür Özel'deki pişkinlik…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yürütülen soruşturma, Özgür Özel'in ve CHP medyasının gözbağcılığına rağmen derinleşerek devam ediyor.

Şu anda CHP'nin yaptığı bütün hedef şaşırtmalar, iktidara yürüyoruz kuru gürültüsü, Türkiye demokrasi tarihinin en büyük suç iddiasını örtbas etme çabasından ibaret.

Savrula savrula CHP yancılığına kadar sürüklenen bazı zevatın atraksiyonlarına da önem vermeyiniz.

Kin, nefret, haset, kıskançlık ve intikam hırsı ile kendisini tüketenlerin, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmalarına bakmayınız, CHP'ye zerre kadar yararları olmaz.

Özgür Özel, meseleyi basite indirirken görülmemiş bir pişkinlik sergiliyor.

Böylesine bir pişkinliğin Türkiye siyasî tarihinde benzeri yok.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmanın konusunu hatırlayalım: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikâp", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak..."

Böylesine kapsamlı ve ciddi soruşturmada; karşımızda, hiç oralı olmayan, tam tersine yağ gibi üste çıkmaya çabalayan bir surat var.

Pişkinliğini, önce 26 Mart'ta Beylikdüzü'nde sergiledi.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Şimdi bu rezaleti örtbas etmek için dosyanın içini şimdi doldurabilmek için, kendine yeni gizli tanıklar, yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arayan bir savcı ile karşı karşıyayız." dedi.

Partisinin salı günkü Grup Toplantısında pişkinliği tekrarladı:

"Ne yapıyor? Gizli tanık, dünya kadar iftira atıyor. Yalancı tanıklar da somut delile ulaşamayınca şimdi etkin pişmanlığa sarılmak üzere bir işe giriştiler. Ben etkin pişmanlıktan yararlanan ve süreci devam eden kimseye bir şey demem. Kanunda olan haktır, yararlanmıştır."

Özel'e göre ciddi hiçbir belge, bilgi yok. Uydurma gizli tanıklar var. Dosya bomboş...

Hâlbuki onun pişkinliğini yüzüne vuracak şekilde açık tanıklar var.

Onlara geçmeden önce "bir şey demem" diyerek geçiştirmeye çalıştığı etkin pişmanlıktan yararlanan ismi hatırlatalım.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve adli kontrolle tahliye edildi.

Sıradan birinden bahsetmiyoruz. İddia edilen pek çok suça tanıklık etmiş ve bu suçları itiraf eden birinden bahsediyoruz.

50 tane gizli tanığın ifadesinden daha güçlü bir itiraftan bahsediyoruz.

Hemen söyleyeyim, Özgür Özel'in pişkinliği, yargılama başlayana kadar. Mahkeme salonunda anlatılacaklar evet, Özgür Özel ve avenesini insan içine çıkamaz hale getirecektir.

Koskoca soruşturma dosyasını, birkaç gizli tanığın ifadelerine bağlamak, hepsinin başını öne eğdirecektir.

Ne gizli tanığı?

Kaç gündür medyada açık tanıkların bütün Türkiye'yi sarsan ifadeleri yayınlanıyor.

Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhit Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'nde ortağı olduğu West Side konut projesinin iskânını alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 3 daire vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu , 2016'da Beylikdüzü 'ndeki konut projesinin ruhsatı ve iskânı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine 1 adet villa ve 4 adet daire verdiğini itiraf etti.

Daha neler neler...

CHP'nin ve medyasının karartma, saptırma, örtbas etme çabaları olmasa Türkiye'de yer yerinden oynar.

Bu iddiaların yüzde biri İSKİ skandalında yargıya taşındı ve skandal, CHP'yi yıllarca sandığa gömdü.

Özgür Özel, telaş ve şaşkınlıkla bütün tuşlara basıyor.

Merak etmesin iddianame de yazılacak, mahkeme de başlayacak.

Bu siyasinin pişkinliğini o zaman göreceğiz...