Bay Özel, iddianameyi de sonunu da göreceksiniz…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve tutuklu bulunan İBB bürokratlarını, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında konuştu, ellerinde yeterli delil olduğunu iddia edenlerin hâlâ bir iddianame hazırlayamadığını söyledi.

Kendinden geçercesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına seslendi: "MASAK raporunuz vardı ya, şahitleriniz vardı ya... Hani iddianame? Yok! Çünkü yok. Adalet Bakanı'na sesleniyorum: Her şey elinizde. Hadi yazın iddianameyi görelim bakalım ne yazacaksınız..."

Özgür Özel'in yargıya ve Adalet Bakanına parmak sallamasından bir gün sonra dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın, savcılıkta, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Bunun üzerine, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Özgür Özel'in, "hani iddianame, yaz da görelim" çığırtkanlığı, laf salatasıdır. Çaresizliğin dışa vurumudur. Şaşkınlığın, afallamanın getirdiği stresin sonucudur.

Soruşturma devam ediyor ve yeni delillere ulaşılıyor. İşte kilit konumdaki makamın sahibi Murat Abbas itirafçı olmuş. Anlattıkları ile yeni bilgilere, belgelere, delillere ulaşılacak. Özgür Özel dedi diye soruşturmayı eksik bırakıp hemen çalakalem iddianame mi hazırlansın?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli ve bazı ilçe belediyelerindeki yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık; CHP'nin başını yakan 1993'teki İSKİ skandalının yüz kat büyüklüğündedir. İSKİ skandalı, CHP'yi yıllarca sandıkta perişan etti.

İnanınız, kararnamesi yazılıp mahkemesi görülecek bu yeni skandal sonunda CHP paramparça olacağı gibi Özgür Özel'in ve şürekâsının insan içine çıkacak yüzü de olmayacaktır.

Bakmayın siz Özgür Özel'in ve CHP'li basının afra tafrasına, yüksekten atıp tutmalarına, mezarlıktan geçerken şarkı söyleyen korkaklara benziyorlar.

Düştükleri batağın içinden çıkamayacaklarını, rezil rüsva olacaklarını en iyi kendilerini biliyor.

Rüşvet veren, rüşvet vermediği için milyonluk cezalar ödeyen işadamları boş mu konuşuyor?

İtirafçılar bir değil, beş değil, on değil, elli... Belki daha da artacak.

Mahkemede İmamoğlu ile yüzleştiklerinde bakalım Özgür Özel'in yüzü hangi şekillere girecek?

İddialar belgeli ve onlara cevap vermek kolay olmayacak.

Mesela AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP'ye sorusu var.

Osman Gökçek; İstanbul'daki metroların yapılması ile ilgili İBB'nin yurt dışından 121 milyar TL'lik kredi aldığını hatırlatarak, müteahhitlere para yerine arsa ve ev şeklinde ödeme yapılmasına tepki göstererek, "121 milyar TL krediyi nerede harcadınız?" diye sordu.

CHP, yolsuzluk batağında çırpınırken AK Parti iktidarı, eserlere eser katmakla meşgul.

Son birkaç gün içindekileri hatırlatalım.

"Bizim işimiz hizmet ve eser üretmek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Nisan Cumartesi günü Antalya Havalimanı Genişleme Projesi ve yeni terminal binalarının açılışını yaptı.

Antalya, yıllık 82 milyon yolcu kapasitesine sahip muhteşem bir esere kavuşturuldu. Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitesine sahip ikinci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nda, küresel havacılık açısından çok önemli bir adım atıldı. Dünyada sadece ABD'de olan, aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabildiği 'Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu' İstanbul'da uygulanmaya başlandı. İstanbul Havalimanı bu operasyonla Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci havalimanı oldu.

Silvan Projesi'nin en önemli ayağı olan Silvan Sulama Tüneli'nin kazı çalışmalarına başlandı. Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor. Proje ile 305 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Bir yanda bataktakiler...

Bir yanda Türkiye Yüzyılı için ataktakiler...