Terörsüz Türkiye'nin Sırrı Süreyya Önder'i…

Türkiye bir anda TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ağır ameliyata kilitlendi.

Ortak bir üzüntü halesi halkımızı kuşattı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiler.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "vatanını seven bir insandı" dedi.

Ömer Çelik, "Hepimiz dua ediyoruz, şifa bulması için. Biz hep 'Sağlığına dikkat et' derdik, 'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım sonrası kolay' derdi. Emanetin sahibi Allah derdi" açıklamasını yaptı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Önder'in 12 saat süren ameliyat sürecini ve sağlık durumunu yakından takip ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak bilgi aldı, Buldan'a "Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

Erdoğan, Önder'in kızı Ceren Önder'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sırrı Önder'in ani rahatsızlığı, "Terörsüz Türkiye" hamlesinin hızlandığı günlere denk geldi.

Bahçeli'nin ilk adımları, İmralı'da Öcalan ile görüşmeler, İmralı'dan gelen "PKK'ya silah bırakma çağrısı" sonunda önemli bir görüşme oldu.

10 Nisan Perşembe günü Sırrı Süreyya Önder ile milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

1 saat 25 dakika süren görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Sırrı Süreyya Önder, görüşme sonrası "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor" dedi.

Terörsüz Türkiye ve DEM'in, Türkiye partisi olması gereğinde, Sırrı Süreyya Önder makul bir isim olarak öne çıktı.

Rahatsızlığı bile, iç cephenin güçlenmesine vesile oluyor.

Kamuoyunun elbette dikkati çekiyor; Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ağır ameliyat dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur ittifakından en yakın alaka ve yakınlığı görüyor.

Buradaki samimiyeti iyi anlamak lazım.

Bir Cumhur İttifakı milletvekiline gösterilecek ilginin aynısı bir DEM milletvekiline gösteriliyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sürekli ameliyat ekibi ve hastane yönetimi ile temasta, anında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendiriyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, ilk saatlerden itibaren İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ile hastaneye gelerek yakından ilgileniyor.

Parti yöneticilerinin; Önder'in ameliyat olduğu hastaneyi ziyaret etmesi, mesaj yayınlamaları, geçici de olsa arzu edilen siyasî atmosferi oluşturdu. Gerilimli kutuplaştırıcı siyaset zemininde, Nisan yağmuru gibi bir hava esti.

Ancak bir hatırlatma yapmadan da geçmeyelim.

Madem Türkiye Yüzyılı için bir sayfa açıldı, buna zarar verecek şekilde geçmişi eşelemenin bir anlamı ve faydası olmaz.

Maalesef, Türkiye Yüzyılı hedefinden rahatsız olanlar, maraza çıkarmak, milletimizin kafasını karıştırmak için vicdansızca ve insafsızca kışkırtıcılık yapıyorlar.

CHP ve İYİ Parti'nin şehit ve gazi yakınlarını provoke etmek için kullandıkları üslup budur...

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Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Önder'in, kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde Yoğun Bakım Ünitesine bağlandığı, hayati tehlikesinin halen devam ettiği belirtildi.

Duamız, sıhhatine kavuşmasıdır.

Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz.