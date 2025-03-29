Terörsüz Türkiye arife, Türkiye Yüzyılı bayram…

Yarın Ramazan Bayramı. Müminler oruçlarını tuttular, namazlarını kıldılar. Yaşadıkları manevi atmosferi bayram ile taçlandırıyorlar.

Türkiye, tek parti döneminin zihniyeti ile dini bayramlarını hakkıyla kutlayamıyor.

En hafifini sorayım; millet, Ramazan Bayramı dedikçe, oruçla ibadetle ilgisi olmayanlar niye "şeker bayramı" diye tutturur, Müslüman'ı horlar?

Asıl konuya geçeyim.

AK Parti iktidarı ve 15 Temmuz FETÖ ihanetini durduran Çanakkale ruhunun mayaladığı Cumhur İttifakı, beklenen bayramların müjdesini veriyor.

Cumhur İttifakının liderleri Erdoğan ve Bahçeli, aydınlık ufuklara tarihî bir yürüyüş başlattılar.

Tek Parti zihniyetinin bugünkü temsilcisi CHP yönetimi ise bu yürüyüşün önündeki engelleme projesinin sahibi durumunda...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmasını sokaklara taşıyarak Saraçhane komplosunu boşuna kurmadılar.

Kendi içlerinde hesapları, Özgür Özel'i tek Cumhurbaşkanı adayı haline getirmek olsa da, asıl Türkiye'nin huzuruna, geleceğine takoz oluyorlar.

Bugün arife günü ve CHP İstanbul Maltepe'de miting düzenliyor.

Milletimizin manevi dünyasından kopuk, sokakları/meydanları, yabancı projenin tezgâhı haline getirmekte ısrar ediyorlar.

İngiltere'ye yalvarıyor, Avrupa'dan medet umuyorlar. Mandacı karakterleri bir daha sırıtıyor.

Türkiye'yi engelleme projesinin asıl sahibi yabancı istihbarat örgütleri, sahaya inmiş, düşmanın 5. Kol elemanları milletimizi tahrik eden provokasyonların içinde ihanet sergiliyorlar.

Milletimizin kardeşliğine kurulmuş bir pusu var.

Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar bugün Suriye üzerinden, sokakları devlete meydan okuma mevzilerine dönüştürmeye çalışsalar da, başka senaryolar peşinde koşsalar da artık onlara asla fırsat verilmeyecek.

Çünkü Türkiye, zincirlerinden kurtuluyor, ayağına ve zihnine vurulan prangaları parçalıyor, gücünü ve potansiyelini, içeride ve dışarıda en üst seviyede kullanıyor.

Bizim tesellimiz, umudumuz var.

AK Parti ile MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın kaderi iç içe geçmiş ecdadın şanlı yolunda yürekler bir olmuş.

Türkiye Yüzyılı ufukta görünmüş...

Bayramların bayram olacağı günlerin aydınlığı yüzlere vurmuş.

Bugün arife.

Bugün Terörsüz Türkiye arifesindeyiz.

Bakmayın siz, sokaklardaki vandalları, "gençlik" diye alkışlayan CHP'nin/muhalefetin hazımsızlığına.

Bakmayın vefasızların, Erdoğan kin ve düşmanlığına...

Asla karamsar değiliz.

Gümbür gümbür gelen bir TEKNOFEST gençliği var.

Milli ve manevî değerleri benimseyen, ileri teknoloji hamlelerinde milletimizin mana köklerinden kuvvet alan bir nesil geliyor.

Dünyayı yakından takip ediyorlar. Bizim nesillerin yakalandığı ideolojik saplantılara takılmıyorlar.

Sokaklarda değil, atölyelerde, araştırma laboratuvarlarında, aşkla şevkle Türkiye Yüzyılının mimarı/mühendisi/teknik elemanı, bilim insanı olmanın sevdasına tutulmuşlar.

Kibirlenmeden, insan sevgisiyle, muhabbetle, hoşgörüyle geliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı; ne yapıyorsa Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bu neslin önünü açmak için yapıyor.

Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Şunun da altını çizmek durumundayım. Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa, siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur."

Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve saadetler diliyorum.