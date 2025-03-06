Şaibe, çığ oldu CHP'nin üstüne düştü…

CHP'nin başı büyük dertte.

4-5 Kasım'daki şaibeli kurultaydan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de yapılan İstanbul İl Kongresi seçimlerine de "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz 17 Şubat'taki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, iddiaların "mesnetsiz" olduğu ve partide "iç çekişme, ayrışma" amacıyla ortaya atıldığı değerlendirmesi yapılmıştı.

Özgür Özel de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu iddiaları gündeme getirerek CHP'nin içini karıştırmak ve "Atatürk'ün kurduğu partinin saygınlığına gölge düşürülmek istendiğini" savundu.

Ancak Atatürk'ün ardına sığınmak; meselenin ciddiyetini, vahametini ortadan kaldırmıyor.

Çünkü şaibe iddiaları, asıl CHP'li üyelerden geldi. Delegelerin oylarının, maddi menfaat karşılığı alındığına dair somut örnekler, olaylar ortaya atıldı.

Daha da önemlisi Kurultay'da yenilgiye uğrayan eski genel başkan Kılıçdaroğlu, bu iddiaların üstünün örtülmemesi, üzerine gidilmesi ve açıklama yapılması gerektiğini söyledi. "Sükut ikrardan gelir" diyerek parti yönetimini uyardı. Özgür Özel yönetiminden, şaibe iddialarına açık ve net yanıt vermesini istedi. Partinin şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Daha ne söylesin?

Yani Kılıçdaroğlu mu partinin içini karıştırıyor?

Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisinin, şaibe şüphesi taşımadığı söylenebilir mi?

"CHP kurultayından böyle bir şey olmaz, Özgür Özel bileğinin hakkı ile kazandı..." niye demiyor?

Niye, şaibe iddialarına net yanıt verilmesini istiyor?

Kurultay ve İstanbul İl Kongresindeki sonuçlar, şaibe iddialarının soruşturulmasını, derinleştirilmesini gerektiren bir tablo olarak da dikkat çekicidir.

İstanbul İl Kongresinin sonuçlarına bakalım.

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezinde yapılan seçimleri İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin adayı Özgür Çelik kazanmıştı.

Özgür Çelik 342 oy, Kılıçdaroğlu'na yakın Cemal Canpolat 310 oy almıştı. Aradaki fark 32 oy. Yani 17 delege bir taraftan öbür tarafa geçse sonuç değişiyor.

Kongre kurtları vardır, isim isim kimin kime oy vereceğini bilirler. İşte bu durumda pazarlıklar, şaibeye açık tezgâhlar devreye girer.

İstanbul İl Kongresi neden önemli?

1200 kurultay delegesinin 196'sı İstanbul'dan geliyor. İstanbul delegelerinin, önemli bir ağırlığı var.

İstanbul sonucu, Ankara ve İzmir seçimlerini de etkiledi.

Kılıçdaroğlu darbe aldı ama umudunu kaybetmedi.

(Kurultay'da "sırtımdan hançerlendim" dedi. "Akşener! Sana söylüyorum, İmamoğlu! Sen anla..." dedi.)

Kurultayda ilk tur sonucu

İlk tur oylamada Özel 682 oy, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

Fark 18 oy. Yani 10 kişi taraf değiştirse Kılıçdaroğlu kazanıyor.

Demek ki asıl şaibe kuşkusu uyandıran atak, ilk turdan sonra gelmiş...

İkinci tur sonuçlarını, Divan Başkanlığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.

Özel, 812 oy, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Böylece Özel ikinci turda oy farkını 18'den 276'ya çıkardı...

Sahi arada ne oldu?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kurultayı'na açılan soruşturmaya tepki gösterirken, "Neyin şaibesi? Bu halk iradesine karşı darbe girişimidir. " dedi.

Asıl; seçime hile karıştırmak, delege ayartmak, oyları satın almak varsa, halk iradesine darbe olmuyor mu?

Daha önce Millet Meclisi Başkan vekili olan Akif Hamzaçebi, 5 Şubat'ta "X" hesabından, "Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" iddiasına cevap veremeyenler, cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasın" dedi.

Bu çıkış, CHP'yi karıştırmak için mi, yoksa gerçeğin ortaya çıkarılması için mi?

Siyasi partiler kanununda seçimlere hile karıştıranlar için ceza getiriliyor. Savcılık, şaibe iddiaları ile ilgili somut delil tespit ederse bu bir ceza soruşturması olacak.

Sürecin sonunda kurultayın yenilenmesi de var...

Şaibe iddiaları, başlangıçta kartopuydu.

Şimdi bir çığdan söz ediyoruz.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu için geliyor gelmekte olan...