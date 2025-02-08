CHP, adayı erken belirleme tüneline girdi

CHP, Özgür Özel'in ifadesi ile "erken seçimin Cumhurbaşkanı adayı, erken belirlenir" diyerek partisinin bile pek anlamadığı bir yola girdi.

Yol da değil aslında. İlerisi karanlık bir tünel.

Ya da dibi görünmeyen su...

Neden böyle?

1. Sanki bir erken seçimin tarihi kesinleşmiş de aday belirleme süreci başlamış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti İstanbul İl Kongresindeki konuşmasında ısrarla 2028'i telaffuz etti. Seçimin normal zamanına işaret etti.

Özgür Özel ve İmamoğlu, neye dayanarak ya da güvenerek, ya da hangi hesapla sanki kesinmiş gibi erken seçim diye tutturuyor?

2. CHP yönetiminin girdiği tünel evet, karanlık.

Çünkü suhuletle, gönül ve fikir birliği ile girilen bir tünel değil.

Herkesin gördüğü belli; Özgür Özel, kendisini CHP Genel Başkanlığı koltuğuna, Kılıçdaroğlu'nu hançerleyerek oturtan İmamoğlu'na diyet borcunu ödemeye çalışıyor.

Adayı, CHP seçmeninin oyları ile hem de erken belirleme atraksiyonu, Mansur Yavaş'ı yarış dışı bırakmak için alenen kurulmuş bir tezgâh.

Çünkü CHP tabanında Mansur Yavaş'ın bir ağırlığı yok. Her an omuz atılarak devre dışı bırakılabilir gibi CHP'ye iliştirilmiş bir duruşu var.

Başka açıdan ise İmamoğlu ile Özgür Özel'in eli de öyle kuvvetli değil.

Zira kendilerinin yaptırdıkları anketlerde Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun önünde çıkıyor.

Bir görüşe göre de zaten adayı, CHP kayıtlı üyelerine belirlemesinin asıl sebebi bu tablo. Mansur Yavaş'ın önü erken kesilmezse işler sarpa saracak.

Tünelin dehlizlerindeki endişelerin başında bu geliyor.

3. Mansur Yavaş da zaten tepkisini hemen ortaya koydu:

"Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir."

Yani kim öle kim kala diyor. Belki bir bildiği var, belki bir planı/hazırlığı var.

Cumhurbaşkanlığı makamı çok büyük beklenti. Öyle İmamoğlu'nun höt demesiyle vazgeçilir mi?

Bir de Kılıçdaroğlu faktörü var.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, adayın parti üyelerinin tercihleri ile belirlenmesine anında karşı çıktı. "Parti içinde yarış, tarafları kutuplaştırır. Bunu bir 'erken doğum' olarak tanımlayabiliriz, bunun riskini hepimiz biliyoruz." dedi.

Tüneldeki karanlığın bir sebebi de bu.

Bir tarafta Kılıçdaroğlu, bir tarafta Mansur Yavaş, bir tarafta da İmamoğlu-Özel ikilisi...

Kolay hallolacak bir mesele değil...

CHP yönetimi tam anlamıyla çarşafa dolandı.

Bastırıyorlar. Metazori, alınan kararı uygulamaya çalışıyorlar.

İki gün sonra 10 Şubat'ta, CHP Parti Meclisi, erken seçim stratejilerini görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemede parti üyelerinin oy kullanmasını öngören ön seçim modeli de masaya yatırılacak.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la yarın bir araya gelecek.

Alelacele bir uzlaşma arandığı belli.

Türkiye, ne ile meşgul, CHP'nin derdi ne?

Memleketi değil, kendi ikballerini düşündükleri besbelli.

Girdikleri tünelden çıkamazlar da kimin kafası gözü daha çok yarılır, az sonra...

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MHP Genel Başkanı Muhterem Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Sağlıklı bir ömür ile dinimize, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, Türk Milletine daha nice hizmetleri için duacıyız.