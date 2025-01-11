CHP'de seviye; “pışşık…”, “al sana kırmızı kart…”

CHP'nin asıl problemi, ehil/donanımlı/kabiliyetli/liderlik vasfı olan yönetici kıtlığıdır.

Uzun yıllardır muhalefette olmanın rehaveti, parti içi çatışmalardan proje üretmeye fırsat bulamama, CHP'yi yedi bitirdi.

Birkaç gündür Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in müsamerelerde olabilecek çocukça lafları konuşuluyor.

İmamoğlu, "Ekrem tökezlesin de yerine geçerim diyene pışşık derim" diye parmağını gözünün altına götürüyor.

Özgür Özel de, "büyük sürprizi açıklayacağım" deyip cebinden kırmızı kart çıkarıyor...

Yılmaz Özdil'in bile tepesi atmış, "CHP'yi bitirmeyi kafasına koymuş" diyor.

Gerçekten CHP'ye ümit bağlamış seçmenin, medyadaki destekçilerinin moral dünyası çökmüş durumda.

Çok kişinin kanaati şu ki; Cumhurbaşkanlığı kabinesi, hayat pahalılığı karşısında sıkıntıda olan geniş kitleyi rahatlatsın, bilhassa emeklilerin sıkıntılarına acil çare bulunsun, fahiş fiyat uygulayanlar için de, yasalar çerçevesinde (hatta yeni yasalar çıkartılarak) devletin kadife eldiven içindeki demir yumruğu devreye girsin, CHP'nin de diğerlerinin de konuşacağı tek kelime kalmaz...

AK Parti kadroları ile CHP'nin kadrolarını kıyaslayanlar ne görür?

AK Parti 20 yıldır, yenileniyor, donanıyor, siyasete ve bürokrasiye, devlet kadrolarına insan yetiştiriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesela...

Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı. Yurtdışı NATO görevi sırasında University of Maryland University College'da Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisansını tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.

Devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlere getirildi. Sırasıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı, Başbakanlık Dış Politika ve Güvenlik Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakan Özel Temsilcisi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı, MİT Müsteşarı/Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.

27 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı olarak atanan Fidan 13 yıl bu görevde kaldı.

Hakan Fidan gibi yüzlerce, binlerce örnek sayılabilir.

CHP'de ise son üç genel başkan dönemine bakalım.

Baykal dönemindeki kadroları, Kılıçdaroğlu tasfiye etti.

Kılıçdaroğlu'nun kadrolarını Özgür Özel tasfiye etti.

Halen Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıktan bilek güreşi yapan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başka derdi yok.

Böyle bir hengâmede proje üretecek, kendini gösterecek kabiliyetler ortaya çıkar mı?

Bir de yıllardır muhalefette bulunuyorlar. Aklı fikri, gönlü, yüreği Büyük Türkiye, Türkiye Yüzyılı olan devlet adamları nereden yetişecekti...

Şu anda CHP teşkilatlarında, CHP yandaşı medyada kim kimin adamı, kim kimi kolluyor, önünü açıyor bütün hareketler bu zeminde.

Özgür Özel, geçim değil seçim diyor ama CHP'de en kısa ömürlü genel başkanın kendisi olacağına dair çok kuvvetli bir kanaat var...

Evet, CHP'nin asıl problemi, ehil/donanımlı/kabiliyetli/liderlik vasfı olan yönetici kıtlığıdır.

Feriştahı gelse CHP düzelmez/düzelemez...